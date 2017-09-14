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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:17
BIGor написав:The_Rebel
поясніть, що за РПВ? Гугл дає пояснення як вид кабелю або реактивний піхотний вогнемет.
В Польщі нема вогню, воно вам не треба
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Hotab
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:18
Ребел
Поки питання стоїть тільки в площині: чи можна (треба, необхідно) взагалі йти на оте РПВ?
А не про коли.
Про коли -- там буде купа куп різних бачень та підходів.
Поки не визначать, що понад усе?
Неможливо знайти більш менш єдине бачення стосовно купи й інших моментів.
Корінець)))
Який всім пофіг, бо ... короткозорі)))
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detroytred
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:18
Hotab написав:Бетон
Спецназ чем занят, ловлей дрг или путина в маршрутках? В маршрутках нет путина.
Или они все заняты отловом пацанов в закарпатье? Там и дроны и тепловизоры
Бетон, ты тупишь как валянок. Где ты в маршрутках спецназ видишь?
В конкретной ситуации , когда погиб полицай, ты начинаешь визжать, что полицаю не хватило жесткости и предупредительность (хотя против него как кажется военный ЗСУ, откуда опасности ждать последнее дело) . А когда в Днепре убили УЖЕ НАПАВШЕГО, ты с мухой пищишь что слишком жестокие .хотя как раз любой «протокол» говорит, что при нападении на полицая при исполнении с угрозой жизни (ногами по голове девицу-полисменшу) нападающего надо валить.
Но тебе не понравилось
Це безпечні стали поліцейські, які увечері до всіх мають притягнути до ст.130.
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sens
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:19
detroytred написав:
Будівельник вже пояснює))) збільшення виробничості труда за допомогою конвейєру лише інтенсифікацією труда на ньому.
Пенсіонерчику
Для працівника на конвеєрі - збільшення продуктивності праці це ВИКЛЮЧЕННО вплив підвищення інтенсивності праці.
Йому дали місце і примітивну операцію..все він чим ШВИДШЕ крутить - тим вища його продуктивність...
А от конструктив ( зменшення кількості деталей в авто , або покращення ергономічності їх встановлення) - це вже до інженерів
А сам конвеєр це вже до капіталу...і всі ці інженери/капіталісти продуктивність праці збільшували за рахунок інтенсивності...
Є правда парочку ідіотів, які свято вірять що капіталіст при здоровому розумі купить для робітника інструмент вартість якого буде вищою ніж різниця між продуктивністю праці робітника з інструментом і без інструмента.
Але ж ти як чукча
що бачиш про те й співаєш
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budivelnik
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:21
flyman написав:
у Форда заробляли стільки що могли купити Форда (автівку)
До речі це теж. До Форда авто коштувало понад 1000$ ( рік робити), а за конвеєра ціна впала до 350$ (менше 3 місяців праці)
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:22
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Якщо бізнесмен організував роботу таким чином що його працівник працює на 30% краще від середньостатистичного і при цьому отримує +20% до зарплати - то цей бізнесмен створив для себе додаткових+10% прибутку.
Це хоч зрозуміло?
Так. Він зробив +100% ефективності труда, з яких половину відавав робочим, половину - забирав собі. А ще збільшив кількість робочих місць на 33% і дав шанс заробити менш кваліфікованим працівникам. Тобто всі в плюсі.
Звичайно що в плюсі
Адже вони всі ВІДІРВАЛИ свою 5-ту точку і працювали на 5-10-50% БІЛЬШЕ ніж середньостатистичні
Тому їх чекає успіх
Бізнесмена - збільшення капіталу
Бізнес - збільшення стійкості
Працівники- збільшення доходу...
Але ще раз
ВСІ ДОДАТКОВО ВКЛАЛИСЬ
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:24
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
у Форда заробляли стільки що могли купити Форда (автівку)
До речі це теж. До Форда авто коштувало понад 1000$ ( рік робити), а за конвеєра ціна впала до 350$ (менше 3 місяців праці)
Так і зараз масове авто коштує рік роботи.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:27
BIGor написав:The_Rebel
поясніть, що за РПВ? Гугл дає пояснення як вид кабелю або реактивний піхотний вогнемет.
Режим припинення вогню, у простолюді "просто перестать стрелять". Хоча основний його прихильник зараз навпаки став його основним противником
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:30
The_Rebel написав: BIGor написав:The_Rebel
поясніть, що за РПВ? Гугл дає пояснення як вид кабелю або реактивний піхотний вогнемет.
Режим припинення вогню, у простолюді "просто перестать стрелять". Хоча основний його прихильник зараз навпаки став його основним противником
І прихильники РПВ від Порошенка у вигляді Мінських теж.
Дива... Да й годі.
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