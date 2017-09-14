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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78077808780978107811>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:31

  stm написав:
  mephala написав:
  fler написав:продовжимо про Францію - інтернет коштує понад 100Є на місяць, вартість житла кратно вища за Україну.


кратно это во сколько?

450$ Киев, 800$ Варшава, 1100$ Прага, квартира в Париже не 9м2, а 60м2 боюсь даже представить )

В Київ можна в Шевченківському районі винайняти за 9000 грн + комуна або Деснянський за 8500 грн + комуна. Якщо брати Печерськ бути прайсу. В Одесі до 6000 грн Приморський район
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:33

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Забув, що йому про його пістак Воїн писав

Це Ви про того єдиного долярчика який хвалився тут як гроші під час війни у держави крав? Цей злодій мародер у Вас воїн з великої літери? Так? А чому він тут вже два роки пише лише про те як би то незаконно дезертирувати з війська натякаючи на корупційні шляхи? Це точно той, про якого з великої літери треба писати? Га?

Завали пістак! :lol:

Збирай рюкзак і вали в ТЦК!

Нє, ну то капець!
Щось ухилянти вимагають, кидають "пред'яви"... - а самі ДВА РОКИ в куй не дують, щоб піти в ЗСУ і показати "як треба воювати"!


А та наша тутешня маНдамс в окулярах?
Теж стогне "ойо-йой, бомблять Миколаїв..." - а свого чоловіка ще глибше в пі сту ховає від ТЦК!!!

Чому твій чоловік до сих пір не пішов в ЗСУ??? А Успіх мав і Миколаїв захищати, і Херсон, і Бахмут, і Лиман...

Як так???

І ви всі ще щось вимагаєте?
Вам всім ще язик повертається щось патякати воїнам ЗСУ???!
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:33

  Василь-Рівне написав:
  Hotab написав:Детройт, ну чому вас знов так багато…. :evil:

Флудераста здоровий глузд не зупинить, лише бики-сержанти і не онлайн :wink:

Покажи в якому питанні по темі ти за сьогодні прийняв участь. Написавши вже ... (порахуй)) повідомлень.
Так хто флудераст?

Зрозумій нарешті, в мене сухі факти. В якості аргументів своїх тверджень.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:35

  detroytred написав:Зрозумій нарешті, в мене сухі факти. В якості аргументів своїх тверджень.

Сухие факты уйти пока Хотаб рюмаху не закинул и... Не уйти )))
Таки ждёте грязных домогательств вместо Витали )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:36

detroytred
Я обмежився нектаром Rich exotic , так ви вирішили не тікати спати? Я зараз передумаю! :lol:
Які ще «сухі факти». Ви єресь на сторінку пишете, я просто не зупиняюсь навіть читати вже))
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Нормальний Вояк, Успіх...

Тобто ворон (злодій) ворону (злодію) око не виклює, а я тут не доганяю за що така любов, але сьогодні військовий мирного часу тут розказав як в "тємі" краж уралами з аеродрому чогось там, тепер все нарешті прояснилось. Так detroytred? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:40

  stm написав:
  detroytred написав:Зрозумій нарешті, в мене сухі факти. В якості аргументів своїх тверджень.

Сухие факты уйти пока Хотаб рюмаху не закинул и... Не уйти )))
Таки ждёте грязных домогательств вместо Витали )))

Об'єктивні свої помилки я визнаю.
Да це так. Не виконав таку цю свою обіцянку.
Ну просто суперзашквар?

А от про причину ви знов, як завжди, мімо. Вкотре))
Все у вас на отсеб'ятинних вигадках.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:42

  Hotab написав:detroytred
Я обмежився нектаром Rich exotic , так ви вирішили не тікати спати? Я зараз передумаю! :lol:
Які ще «сухі факти». Ви єресь на сторінку пишете, я просто не зупиняюсь навіть читати вже))

А ви коротку фігню пишите. І що?))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:44

Не словом, а ділом!©

Василь-Рівне - ти просто длпйоп казковий :lol:

Ти пакуєш рюкзак?
Чи закриваєш пістак? :lol:

Якщо пакуєш рюкзак - то я тебе чекаю в Лимані!
Покажеш мені, як воювати в напрямку Кремінної :wink: :mrgreen:

6:52


Пригощу тебе кавою в Лимані(там магазини працюють на всю котошку) і поїдемо в соснові Серебрянські ліси... - покажеш , як треба воювати! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 20 кві, 2024 22:53, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:45

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Нормальний Вояк, Успіх...

Тобто ворон (злодій) ворону (злодію) око не виклює, а я тут не доганяю за що така любов, але сьогодні військовий мирного часу тут розказав як в "тємі" краж уралами з аеродрому чогось там, тепер все нарешті прояснилось. Так detroytred? :wink:

Ні. Сформулюй чітко претензії.
Макну в брехню. Тобі не звикати.

Сходи у військо, будеш в темі крадіжок цистернами, вагонами, літаками.
Там тебе очікує багато чого неймовірного)) Наприклад, як можна бути у темі, не приймаючи участі.
Почнеш розбиратися у вояках.
Тоді побратим, як Успіх, буде Воїном.
detroytred
 
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