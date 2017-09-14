В Київ можна в Шевченківському районі винайняти за 9000 грн + комуна або Деснянський за 8500 грн + комуна. Якщо брати Печерськ бути прайсу. В Одесі до 6000 грн Приморський район
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Додано: Суб 20 кві, 2024 22:31
В Київ можна в Шевченківському районі винайняти за 9000 грн + комуна або Деснянський за 8500 грн + комуна. Якщо брати Печерськ бути прайсу. В Одесі до 6000 грн Приморський район
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:33
Завали пістак!
Збирай рюкзак і вали в ТЦК!
Нє, ну то капець!
Щось ухилянти вимагають, кидають "пред'яви"... - а самі ДВА РОКИ в куй не дують, щоб піти в ЗСУ і показати "як треба воювати"!
А та наша тутешня маНдамс в окулярах?
Теж стогне "ойо-йой, бомблять Миколаїв..." - а свого чоловіка ще глибше в пі сту ховає від ТЦК!!!
Чому твій чоловік до сих пір не пішов в ЗСУ??? А Успіх мав і Миколаїв захищати, і Херсон, і Бахмут, і Лиман...
Як так???
І ви всі ще щось вимагаєте?
Вам всім ще язик повертається щось патякати воїнам ЗСУ???!
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:33
Покажи в якому питанні по темі ти за сьогодні прийняв участь. Написавши вже ... (порахуй)) повідомлень.
Так хто флудераст?
Зрозумій нарешті, в мене сухі факти. В якості аргументів своїх тверджень.
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:35
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:36
detroytred
Я обмежився нектаром Rich exotic , так ви вирішили не тікати спати? Я зараз передумаю!
Які ще «сухі факти». Ви єресь на сторінку пишете, я просто не зупиняюсь навіть читати вже))
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:40
Об'єктивні свої помилки я визнаю.
Да це так. Не виконав таку цю свою обіцянку.
Ну просто суперзашквар?
А от про причину ви знов, як завжди, мімо. Вкотре))
Все у вас на отсеб'ятинних вигадках.
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:42
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:44
Не словом, а ділом!©
Василь-Рівне - ти просто длпйоп казковий
Ти пакуєш рюкзак?
Чи закриваєш пістак?
Якщо пакуєш рюкзак - то я тебе чекаю в Лимані!
Покажеш мені, як воювати в напрямку Кремінної
6:52
Пригощу тебе кавою в Лимані(там магазини працюють на всю котошку) і поїдемо в соснові Серебрянські ліси... - покажеш , як треба воювати!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 20 кві, 2024 22:53, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 20 кві, 2024 22:45
Ні. Сформулюй чітко претензії.
Макну в брехню. Тобі не звикати.
Сходи у військо, будеш в темі крадіжок цистернами, вагонами, літаками.
Там тебе очікує багато чого неймовірного)) Наприклад, як можна бути у темі, не приймаючи участі.
Почнеш розбиратися у вояках.
Тоді побратим, як Успіх, буде Воїном.
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