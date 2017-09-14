Додано: Суб 20 кві, 2024 22:55

detroytred написав: Ребел

Поки питання стоїть тільки в площині: чи можна (треба, необхідно) взагалі йти на оте РПВ?



А не про коли.

Про коли -- там буде купа куп різних бачень та підходів.



Поки не визначать, що понад усе?

Неможливо знайти більш менш єдине бачення стосовно купи й інших моментів.

Корінець)))

Який всім пофіг, бо ... короткозорі))) РебелПоки питання стоїть тільки в площині: чи можна (треба, необхідно) взагалі йти на оте РПВ?А не про коли.Про коли -- там буде купа куп різних бачень та підходів.Поки не визначать, що понад усе?Неможливо знайти більш менш єдине бачення стосовно купи й інших моментів.Корінець)))Який всім пофіг, бо ... короткозорі)))

Правильно, і, наприклад, поміркований Столтенберг завжди це підкреслював - Україні треба допомагати, щоб у неї була сильна переговорна позиція у відповідний момент. Очевидно, що такий момент до цих пір поки не настав. Бо минулого року ми надіялися на більше (як мінімум вихід до Азовського моря), а цього року кацапи надіються на більше (як мінімум захопити весь Донбас і оточити Харків). РПВ зазвичай встановлюється коли обидві сторони вже не мають надії на покращення позицій. Або ці покращення будуть дуже великою ціною. Приводячи в приклад Корею всі забувають, що спочатку Північна Корея майже повністю захопила Південну (залишилося одне місто на Південному Сході). А потім висадився МакАртур з союзниками і вже Південна Корея майже повністю захопила Північну. Далі втрутився Китай і частину відвоювали знову. І стало зрозуміло, що треба припиняти, бо подальша ескалація з однієї сторони приведе до збільшення противаги з іншої сторони. Поки у однієї із сторін є перевага та надія на покращення позицій - то РПВ не буде