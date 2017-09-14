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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7808780978107811>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:51

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Зрозумій нарешті, в мене сухі факти. В якості аргументів своїх тверджень.

Сухие факты уйти пока Хотаб рюмаху не закинул и... Не уйти )))
Таки ждёте грязных домогательств вместо Витали )))

Об'єктивні свої помилки я визнаю.
Да це так. Не виконав таку цю свою обіцянку.
Ну просто суперзашквар?

А от про причину ви знов, як завжди, мімо. Вкотре))
Все у вас на отсеб'ятинних вигадках.

У вас нарушены причинно-следственные. Вверху - факт что будет, а не причина которую ждёте))) хотя желания по Фрейду, они такие в ответах... Читали Фрейда? )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:то я тебе чекаю в Лимані!

А хто тут нам торочить два роки як збирається корупційним шляхом звалити з ЗСУ? Га? Ти точно мене дочекаєшся скоріше ніж трибуналу? Якщо це і випаде, то знову тобі не в радість, бо у військовому квитку я лейтенант медичної служби, от і попадає мені такий екземпляр де на автоматі написано успіх і я вже знаю як правильно його полікувати і від аватаризму також, а його кишково-шлунковий тракт надовго запам'ятає цього нового медика :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:53

  Ukrainian написав:
Та сама Вікторія яка атакувала Єрмака. :lol:

Яку піарила порохата пропаганда і всякі бутусови, яку тягали сюди песікоти і всякі шміти за підтримки фаселесів.
Я одразу сказав, що то ворог і ці мої слова видалялися і тоді і зараз.
Востаннє редагувалось unicdima в Суб 20 кві, 2024 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:53

  vitaliiangel написав:pesikot гнида

Ви що ? Якщо людину не взяли по контракту і мобілізували мабуть є об'єктивні причини
sens
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:54

  unicdima написав:[quote="5715692:Ukrainian"
Та сама Вікторія яка атакувала Єрмака. :lol:

Яку піарила порохата пропаганда і всякі бутусови, яку тягали сюди песікоти і всякі шміти за підтримки фаселесів.
Я одразу сказав, що то ворог і ці мої слова видалялися і тоді і зараз.[/quote]
Димон, сюда пиарили другую украинку Прицкер. Отличная женщина.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:55

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Сухие факты уйти пока Хотаб рюмаху не закинул и... Не уйти )))
Таки ждёте грязных домогательств вместо Витали )))

Об'єктивні свої помилки я визнаю.
Да це так. Не виконав таку цю свою обіцянку.
Ну просто суперзашквар?

А от про причину ви знов, як завжди, мімо. Вкотре))
Все у вас на отсеб'ятинних вигадках.

У вас нарушены причинно-следственные. Вверху - факт что будет, а не причина которую ждёте))) хотя желания по Фрейду, они такие в ответах... Читали Фрейда? )))

Факт, що буде, да ще й відносно майбутніх дій якоїсь людини --- це у вас порушення визначень.

Факт (від лат. factum — зроблене) — подія, що відбулася в дійсності, певним чином зафіксована і істинність якої може бути перевірена чи не викликає сумніву в межах дискурсу.

Ключове слово -- відбулася.
Знов мімо? Та невже)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:55

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:то я тебе чекаю в Лимані!

А хто тут нам торочить два роки як збирається корупційним шляхом звалити з ЗСУ? Га? Ти точно мене дочекаєшся скоріше ніж трибуналу? Якщо це і випаде, то знову тобі не в радість, бо у військовому квитку я лейтенант медичної служби, от і попадає мені такий екземпляр де на автоматі написано успіх і я вже знаю як правильно його полікувати і від аватаризму також, а його кишково-шлунковий тракт надовго запам'ятає цього нового медика :mrgree

Я тобі ще раз кажу>>>
Василь-Рівне - ти просто длпйоп казковий :lol:

Ти пакуєш рюкзак?
Чи закриваєш пістак? :lol:

Якщо пакуєш рюкзак - то я тебе чекаю в Лимані!
Покажеш мені, як воювати в напрямку Кремінної :wink: :mrgreen:

6:52


Пригощу тебе кавою в Лимані(там магазини працюють на всю котошку, хоч і прилітає регулярно) і поїдемо в соснові Серебрянські ліси... - покажеш , як треба воювати! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 20 кві, 2024 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:55

  detroytred написав:Ребел
Поки питання стоїть тільки в площині: чи можна (треба, необхідно) взагалі йти на оте РПВ?

А не про коли.
Про коли -- там буде купа куп різних бачень та підходів.

Поки не визначать, що понад усе?
Неможливо знайти більш менш єдине бачення стосовно купи й інших моментів.
Корінець)))
Який всім пофіг, бо ... короткозорі)))

Правильно, і, наприклад, поміркований Столтенберг завжди це підкреслював - Україні треба допомагати, щоб у неї була сильна переговорна позиція у відповідний момент. Очевидно, що такий момент до цих пір поки не настав. Бо минулого року ми надіялися на більше (як мінімум вихід до Азовського моря), а цього року кацапи надіються на більше (як мінімум захопити весь Донбас і оточити Харків). РПВ зазвичай встановлюється коли обидві сторони вже не мають надії на покращення позицій. Або ці покращення будуть дуже великою ціною. Приводячи в приклад Корею всі забувають, що спочатку Північна Корея майже повністю захопила Південну (залишилося одне місто на Південному Сході). А потім висадився МакАртур з союзниками і вже Південна Корея майже повністю захопила Північну. Далі втрутився Китай і частину відвоювали знову. І стало зрозуміло, що треба припиняти, бо подальша ескалація з однієї сторони приведе до збільшення противаги з іншої сторони. Поки у однієї із сторін є перевага та надія на покращення позицій - то РПВ не буде
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:56

Василь-Рівне

попадає мені такий екземпляр де на автоматі написано успіх


І довго не зможе зрозуміти, чому йому нежить лічать через «чорний хід», спочатку зробивши наркоз :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:у військовому квитку я
- головка від куя ти! :lol:

У твоєму військовому квитку так і пише - "долпойоп" :lol:

Пакуй рюкзак, казковий... :mrgreen:
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