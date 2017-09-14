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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7808780978107811
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подивився відео з нападу на тецекашника, якщо це бидло не посадять то буде дуже погано і наступного разу може призвести до пострілів на ураження скотів.
Зараз у всіх нападах беруть участь баби, їх треба в першу чергу саджати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:01

Ребел
Так а ціна????
Звісно що Феррарі краще.
Але мова про ціну та ризики і овсім у розбитого корита залишитися. Або пірова перемога.
Про це мова. А не про Феррарі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:07

  detroytred написав:Факт, що буде, да ще й відносно майбутніх дій якоїсь людини --- це у вас порушення визначень.

Факт (від лат. factum — зроблене) — подія, що відбулася в дійсності, певним чином зафіксована і істинність якої може бути перевірена чи не викликає сумніву в межах дискурсу.

Ключове слово -- відбулася.
Знов мімо? Та невже)))

Полезла в Даля. Там 25 значений слова.
Факт - в науке является прямым или косвенным наблюдением, достоверно выполненным с помощью органов чувств или специальных приборов.

Забыли эту формулировку. Ну бывает ) я пипец как люблю науку )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Дніпрі серія номер два по Міг-29 та С-300. Якась премія Дарвіна.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я тобі ще раз кажу>>>


Зображення

  Успіх написав:Плять, понабирають повій

  Успіх написав:А мені насрати

  Успіх написав:Мені пох

  Успіх написав:Нехай ідуть нах, разом

  Успіх написав:ти і тобі подібні, як глисти в незмитому унітазі))

  Успіх написав:мені зручно срати

  Успіх написав:тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.

  Успіх написав:не має іпати

  Успіх написав:пистіти з дивану дич

  Успіх написав:Нікуя! Так не буде!

  Успіх написав:Ну не сцуки - продажні повії/давалки за окуляри?

  Успіх написав:Пропустіть вперед давалок за "очки в очко")))

  Успіх написав:Сука, яке ти далеко

  Успіх написав:зразу в Києві ;)

  Успіх написав:Нема організатора/лідера(типу, як пригожина у вагнерівців :) щоб пішов колонами на...)

  Успіх написав:м і ще одна тутешня форумчанки роблять мін...

  Успіх написав:вам нас.рати

  Успіх написав:витягни х.уй з свого рота бо щось не чую!)))

  Успіх написав:- головка від куя ти!

  Успіх написав:ти просто длпйоп казковий
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:09

  Hotab написав:Бетон
В конкретной ситуации , когда погиб полицай, ты начинаешь визжать, что полицаю не хватило жесткости и предупредительность (хотя против него как кажется военный ЗСУ, откуда опасности ждать последнее дело) . А когда в Днепре убили УЖЕ НАПАВШЕГО, ты с мухой пищишь что слишком жестокие
Так у тому й річ, що вони не вміють оцінювати небезпеку. В Дніпрі поліцейскьий мав би отримати кулю в живіт, ще коли вламувався до автівки і намагався витягти звідти жінку. І, переконавшись, що зброї у оппонентів немає, почав бійку, але, отримавши в пику, вирішив застрелити опонента в спину. Це не робота полції, це поведінка гопника. Тоді було багато коментарів, що "а от було б таке в США". Ну от і побачили, як воно було "як в США" при зустрічі із справжніми злочинцями. Бо той, хто с кулаками йде на поліцейського -- то не справжній злочинець, то ідіот. Карати таких, звичайно, треба, але не трьома пострілами в спину. Дякую, що нагадали. А то щось багато соплів з цього приводу в інтернеті.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:11

Що це за таке ставлення василів до тцкашника???

  unicdima написав:Подивився відео з нападу на тецекашника, якщо це бидло не посадять то буде дуже погано і наступного разу може призвести до пострілів на ураження скотів.
Зараз у всіх нападах беруть участь баби, їх треба в першу чергу саджати.

Це про цього, що на відео?
Вони його з ніг збивали!
Людину зі зброєю!!!

Треба було йому зразу попереджувальний постріл вгору зробити, а як нарванці і далі би лізли, то по ногам їх шмаляти!
https://zaxid.net/na_bukovini_viyskovos ... v_n1584029
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:12

  stm написав:
  detroytred написав:Факт, що буде, да ще й відносно майбутніх дій якоїсь людини --- це у вас порушення визначень.

Факт (від лат. factum — зроблене) — подія, що відбулася в дійсності, певним чином зафіксована і істинність якої може бути перевірена чи не викликає сумніву в межах дискурсу.

Ключове слово -- відбулася.
Знов мімо? Та невже)))

Полезла в Даля. Там 25 значений слова.
Факт - в науке является прямым или косвенным наблюдением, достоверно выполненным с помощью органов чувств или специальных приборов.

Забыли эту формулировку. Ну бывает ) я пипец как люблю науку )))

Мені достатньо попереднього значення. Для аргументації свого твердження.
І спростування вашого.

Про "достовєрность з помощью (вашіх) органів чувств і спецпріборів" --- самій-то не смішно?
Після отакої купи мімо)).

Я вам на 5 куо. пропонував перевірити ваші органи почуттів))) та спецприлади)))
Ви злились тричі)))

Тому факт -- це саме оте визначення, яке навів я вище.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 кві, 2024 23:15, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:13

Василь-Рівне - долбодятел, пакуй рюкзак!
Фронт чекає Рівненського сторожа!
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