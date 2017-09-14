Подивився відео з нападу на тецекашника, якщо це бидло не посадять то буде дуже погано і наступного разу може призвести до пострілів на ураження скотів. Зараз у всіх нападах беруть участь баби, їх треба в першу чергу саджати.
Hotab написав:Бетон В конкретной ситуации , когда погиб полицай, ты начинаешь визжать, что полицаю не хватило жесткости и предупредительность (хотя против него как кажется военный ЗСУ, откуда опасности ждать последнее дело) . А когда в Днепре убили УЖЕ НАПАВШЕГО, ты с мухой пищишь что слишком жестокие
Так у тому й річ, що вони не вміють оцінювати небезпеку. В Дніпрі поліцейскьий мав би отримати кулю в живіт, ще коли вламувався до автівки і намагався витягти звідти жінку. І, переконавшись, що зброї у оппонентів немає, почав бійку, але, отримавши в пику, вирішив застрелити опонента в спину. Це не робота полції, це поведінка гопника. Тоді було багато коментарів, що "а от було б таке в США". Ну от і побачили, як воно було "як в США" при зустрічі із справжніми злочинцями. Бо той, хто с кулаками йде на поліцейського -- то не справжній злочинець, то ідіот. Карати таких, звичайно, треба, але не трьома пострілами в спину. Дякую, що нагадали. А то щось багато соплів з цього приводу в інтернеті.
unicdima написав:Подивився відео з нападу на тецекашника, якщо це бидло не посадять то буде дуже погано і наступного разу може призвести до пострілів на ураження скотів. Зараз у всіх нападах беруть участь баби, їх треба в першу чергу саджати.
Це про цього, що на відео? Вони його з ніг збивали! Людину зі зброєю!!!
stm написав:Полезла в Даля. Там 25 значений слова. Факт - в науке является прямым или косвенным наблюдением, достоверно выполненным с помощью органов чувств или специальных приборов.
Забыли эту формулировку. Ну бывает ) я пипец как люблю науку )))
Мені достатньо попереднього значення. Для аргументації свого твердження. І спростування вашого.
Про "достовєрность з помощью (вашіх) органів чувств і спецпріборів" --- самій-то не смішно? Після отакої купи мімо)).
Вы Даля читали? А то Даля не читали и несёте отсебятину. Я написала точное значение, а не свое виденье. Потрясающе, спорить с Далем и говорить что одного значения вам достаточно, самому не смешно? Что за близорукость? Всё, даже не интересно с вами. ))) опять попали в херню и выкручиваетесь.
Востаннє редагувалось stm в Суб 20 кві, 2024 23:17, всього редагувалось 1 раз.