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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:17
detroytred написав:
Ребел
Так а ціна????
Звісно що Феррарі краще.
Але мова про ціну та ризики і овсім у розбитого корита залишитися. Або пірова перемога.
Про це мова. А не про Феррарі.
Ще раз - вам навіть ворог чітко каже умови РПВ прямо на зараз - віддайте Запоріжжя, Херсон, Донбас і вже Харків хочуть як мінімум відсунути загрозу (простіше кажучи стерти з лиця землі як Бахмум/Маріуполь/Авдіївку і тп). Можливо це ще і не розбите корито по вашому? Можливо. Ніхто не знає майбутнього, є вірогідність що буде й гірше. Але все ж є надія, що літаки Ф-16, нові Патріоти та допомога США (а за нею підтянеться допомога від Європи в такому ж розмірі) поставлять нас у кращу переговорну позицію влітку. Як мінімум потрібно дочекатися вищезгаданого, а також стратегії від Байдена (це завдання йому поставив Конгрес) та саміту НАТО у Вашингтоні. Просто станом на зараз у нас реально нема козирів з чим іти на ці переговори
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:19
Про це. Цих підарів треба одразу пакувати.
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unicdima
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:22
unicdima написав:
Про це. Цих підарів треба одразу пакувати.
Як буде пару випадків прострілених колін, то може не будуть такі нарвані ухилянти?!
Не будуть себе вести, як бикота...
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:26
СТМ
Аргументувати словарем Даля (російської мови) - це?)))
Толковый словарь живаго великорускаго языка»
Да ще й одним з варіантів терміну.
Цирк...
Ну-ну.
Ви так і Будівельника обженете.
А з Далєм я дійсно можу і помилятися. Не читав. Ну і що?))???)))
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 20 кві, 2024 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:27
Успіх написав:
Як буде пару випадків прострілених колін, то може не будуть такі нарвані ухилянти?!
Не будуть себе вести, як бикота...
Це треба присікати на корню.
Такі свиноподібні баби були в перших рядах сепарів на Донбасі.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:33
detroytred написав:
СТМ
Аргументувати словарем Даля (російської мови) - це?)))
Толковый словарь живаго великорускаго языка»
Да ще й одним з варіантів терміну.
Цирк...
Ну-ну.
Ви так і Будівельника обженете.
Латынь поищу обязательно. Как видите я русскоязычная. Иногда мне кажется что люди этого не замечают. Поэтому использование слов в русском языке неплохо описано Далем. Когда Даля декомунизируют официально, тогда сможете предъявить претензию. Даль не был имперцем, кстати. А написал много книг. Словарей вообще много. Полное собрание. Вы хоть один словарь прочитали?))) вам про Кейнса рано заикаться, прочитайте хоть один словарь Даля, а то вообще значений слов не понимаете и выдумываете...
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stm
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:45
stm написав: detroytred написав:
СТМ
Аргументувати словарем Даля (російської мови) - це?)))
Толковый словарь живаго великорускаго языка»
Да ще й одним з варіантів терміну.
Цирк...
Ну-ну.
Ви так і Будівельника обженете.
Латынь поищу обязательно. Как видите я русскоязычная. Иногда мне кажется что люди этого не замечают. Поэтому использование слов в русском языке неплохо описано Далем. Когда Даля декомунизируют официально, тогда сможете предъявить претензию. Даль не был имперцем, кстати. А написал много книг. Словарей вообще много. Полное собрание. Вы хоть один словарь прочитали?))) вам про Кейнса рано заикаться, прочитайте хоть один словарь Даля, а то вообще значений слов не понимаете и выдумываете...
Ага))
Це я постійно мімо.
І зливався перевірки ваших *хфактів" на особисту адресу))
Комедія продовжується.
Ви спитайте хто тут словники Даля читав)))
Я вигадав значення слова факт?
Та ну нафіг. Загугліть де таке і аналогічне оте моє значення є.
Знов мімо?)) Та невже.
З.и. і перечитайте надане вами визначення - "наблюдением, достоверно выполненным"
Тобто ви повинні достовірно виконати спостереження того, як Хотаб... А потім вказати на цей факт. Як спостереження, яке ви достовірно виконали (побачили очами, почули вухами, і т.д. або спецприладами).
Знов мімо? Та невже.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 кві, 2024 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:45
барабашов написав:
2) как можно победить противника советскими методами из 50-60х годов ведения боя, если даже оружия, дубового оружия 50-60х годов, там раз в десять больше,
Вот это самая большая печаль. Когда всё начиналось, была какая-то уверенность, что Украина выиграет за счет современных средств связи, поражения, управления боем, данных разведки, санкций и т.д. Понятно ведь было, что, расчитывая на имеющиеся запасы устаревшего советского оружия, и чуть-чуть своего, нужно было сдаваться сразу 24 февраля, и не поливать землю кровью. Фактически, Украина вступила в бой в надежде на западную помощь, и в первую очередь от гарантов по Будапештскому меморандуму. Некоторое время это даже работало, вспоминаем как были эффективны Джавелины, Стингеры и Байрактары в начале войны, и чуть позже - хаймарсы. А теперь вот оказывается, что современные вооружения нам не положено по статусу, обыкновенных тупо снарядов ось зла может выставить в десяток раз больше, и даже главной технологии современной войны - дронов у них уже тоже больше. Не могу просто поверить, что обобщенный Запад так цинично бросил Украину под танк, и теперь удовлетворится краткосрочным эффектом от того, что танк, раздавив Украину, забуксует на десяток-другой лет. А дальше трава не расти, это уже будет проблема следующего поколения политиков.
Ну и некоторые отечественные пророки тоже в ту же дуду -- надо, мол, своё оружие развивать. Не понимая, что-ли, что бетонный дот не построить под огнём, это можно только заранее. И производство оружия тоже не осилить, находясь под ракетными обстрелами.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:45
fler написав:
Допомогу США для України прийнято!
Вже понад 218 голосів!
Оформили як кредит під пільгові умови.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:47
В тій допомозі саме нам не так і багато, але хоть щось.
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