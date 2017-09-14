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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:54
Дюрі-бачі написав: katso написав:
Так они напечатают еще. Ну они обесценятся. Ну забудет их рядовой работник завода как выглядит новый мерседес, новый айфон и новая стиральная машина. И даже как выглядят новые штаны. Как нам от этого легче?
Я маю на увазі гроші за які москалі паралельно імпортують (долари, золото, юані) а не фантики. Не буде грошей - не буде імпорта - не буде чим воювати
Ну, вот же, СССР только что был. В котором не было джинсов и туалетной бумаги - но на оружие строить денег все равно хватало. В котором придумали подходящий к ситуации анекдот "Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить. Нет сынок, это ты будешь меньше есть". Деньги на импорт Шахедов или чего там они из оружия импортируют закончатся последними, после того как люди забудут как выглядит импортная зубная паста.
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katso
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Додано: Нед 21 кві, 2024 00:02
Успіх написав: Василь-Рівне написав:
у військовому квитку я
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У твоєму військовому квитку так і пише - "долпойоп"
Пакуй рюкзак, казковий...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 00:10
unicdima написав:
В тій допомозі саме нам не так і багато, але хоть щось.
Товарами та послугами багато
Живими грошима не багато
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Додано: Нед 21 кві, 2024 00:13
Хтось тут лементував давайте танки
"За останні два місяці, за словами високопоставленого американського чиновника, російські сили знищили п’ять з 31 танка M1 Abrams, наданих Пентагоном Україні минулої осені. Щонайменше три інші танки були пошкоджені з моменту їх введення на передову на початку цього року", — зазначили в виданні.
Згідно з інформацією Oryx, не менше 30 одиниць німецьких танків Leopard також були знищені в Україні. Тим не менш, танк Abrams вважається одним з найпотужніших у світі.
"Те, що його легше знищити безпілотниками, ніж деякі чиновники та експерти спочатку припускали, показує, що "ще один спосіб конфлікту в Україні змінює саму природу сучасної війни", — стверджує військовий експерт.
Танки, незважаючи на свою броню, мають вразливі місця, особливо на даху, в задній частині двигуна та в проміжку між корпусом та баштою. Раніше проти танків використовували міни, саморобні вибухові пристрої, гранатомети та протитанкові ракети, які були ефективними в ураженні танків зверху. На початку війни в Україні ці засоби мали успіх у 90% випадків.
Сучасні дрони, які використовуються проти танків в Україні, є ще точнішими та можуть цілитися у найбільш вразливі частини танків. У деяких випадках дрони FPV використовували для добивання вже пошкоджених танків, щоб унеможливити їх евакуацію та ремонт.
"Залежно від розміру і технологічної складності безпілотники можуть коштувати всього 500 доларів — незначна сума для знищення танка Abrams вартістю 10 мільйонів доларів", — зазначає NYT.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 00:15
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flyman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 00:28
flyman написав:
Одним реченням про що там? Ніхто тут не буде слухати якогось мудака пів години.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 00:31
Ukrainian написав: flyman написав:
Одним реченням про що там? Ніхто тут не буде слухати якогось мудака пів години.
Свобода понад усе
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Додано: Нед 21 кві, 2024 00:40
Hotab написав:hxbbgaf
Наказать? То есть вы определяете мобилизацию как наказание?
Створення для когось гірших умов в порівнянні з іншими - так, це як «покарати». Ви ж не рівні умови хочете , а саме «спочатку отих»
Хай вам буде зручніше вважати що я мєнт. Бо хто ж ще буде захищати «мєнтів», ясна справа.
На рахунок «злочинів стало менше». Ні. Таких злочинів як був по вбивству поліцая воєнним точно не було . Не було проблеми з інформаторами кацапів, з ДРГ. То вам хочеться, щоб стало менше. Так само тільки більше стало пожеж. Банально через обстріли. А це все ті самі прокляті тилові криси з погонами.
Доречі, пошук ухилянтів, як вам не було б неприємно, але це теж шмат роботи, і він на правоохоронцях.
Давайте так, ви мені накинули , що я мєнт. Я спитаю, а ви хто? Не по роботі, а по поведінці в суспільстві. Типа бандіт? Клав на закони? Рєшаєш питання? Менти - то западло? Чи таки законослухняна людина?
Ну, вполне справедливо было бы начать не с больных, а с полностью здоровых, обученных, дававших присягу выбравших профессию силовика и т.д. Но пока что даже о равных условиях речь не идет, ментам всем бронь, а ограниченно пригодным всем явиться в течение 9 месяцев.
Преступлений становится меньше по статистике последних лет 8 так точно, оно и неудивительно, массовый свал людей начался еще с 2015-го года.
Уровень преступности в Киеве в 2017 году снизился — Нацполиция
В 2018 году в Украине на 8% снизился уровень преступности.
В 2019 году на территории столицы совершено 53 848 уголовных правонарушений. Это на 10,3% меньше, чем годом ранее, когда из было зафиксировано 60 037
За время карантина упала преступность. Убийств стало меньше на 36%, нанесение телесных повреждений упало на 68%, разбои - на 30%, ограбления и кражи сократились почти на 50%.
С момента начала вторжения России на май 2022 года в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%
В сентябре 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко рассказывал, что уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%.
А количество тяжелых преступлений в последнее время выросло только из-за того, что кражи стали считать тяжелыми преступлениями.
О пожарных я не говорю, я говорю о ментах. Как раз законослухняна, и менты мне ничем не помогли, работать они не хотят, даже заявы не принимают, я уже писал о своем опыте с ними, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали на вызов час, а когда обокрали моих знакомых, дорогая мобилка еще несколько дней была в сети, но искать ни ее, ни воров никто не собирался, толку с них ноль, только с бабками на базарах воюют и дань берут. Как и с ихних 40-летних пенсионеров потом, сидят на шее у народа.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 21 кві, 2024 01:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 00:55
hxbbgaf написав:
менты мне ничем не помогли, работать они не хотят, даже заявы не принимают, я уже писал о своем опыте с ними, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали на вызов час, а когда обокрали моих знакомых, дорогая мобилка еще несколько дней была в сети, но искать ни ее, ни воров никто не собирался, толку с них ноль, только с бабками на базарах воюют и дань берут. Как и с ихних 40-летних пенсионеров потом.
они очень даже умеют работать. но когда им пообещать 50% от стоимости найденого.
все сразу находится.
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