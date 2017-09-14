Додано: Нед 21 кві, 2024 00:13

Хтось тут лементував давайте танки



"За останні два місяці, за словами високопоставленого американського чиновника, російські сили знищили п’ять з 31 танка M1 Abrams, наданих Пентагоном Україні минулої осені. Щонайменше три інші танки були пошкоджені з моменту їх введення на передову на початку цього року", — зазначили в виданні.

Згідно з інформацією Oryx, не менше 30 одиниць німецьких танків Leopard також були знищені в Україні. Тим не менш, танк Abrams вважається одним з найпотужніших у світі.

"Те, що його легше знищити безпілотниками, ніж деякі чиновники та експерти спочатку припускали, показує, що "ще один спосіб конфлікту в Україні змінює саму природу сучасної війни", — стверджує військовий експерт.

Танки, незважаючи на свою броню, мають вразливі місця, особливо на даху, в задній частині двигуна та в проміжку між корпусом та баштою. Раніше проти танків використовували міни, саморобні вибухові пристрої, гранатомети та протитанкові ракети, які були ефективними в ураженні танків зверху. На початку війни в Україні ці засоби мали успіх у 90% випадків.

Сучасні дрони, які використовуються проти танків в Україні, є ще точнішими та можуть цілитися у найбільш вразливі частини танків. У деяких випадках дрони FPV використовували для добивання вже пошкоджених танків, щоб унеможливити їх евакуацію та ремонт.

"Залежно від розміру і технологічної складності безпілотники можуть коштувати всього 500 доларів — незначна сума для знищення танка Abrams вартістю 10 мільйонів доларів", — зазначає NYT.