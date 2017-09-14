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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7811781278137814
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 01:21

  mephala написав:
  hxbbgaf написав:менты мне ничем не помогли, работать они не хотят, даже заявы не принимают, я уже писал о своем опыте с ними, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали на вызов час, а когда обокрали моих знакомых, дорогая мобилка еще несколько дней была в сети, но искать ни ее, ни воров никто не собирался, толку с них ноль, только с бабками на базарах воюют и дань берут. Как и с ихних 40-летних пенсионеров потом.


они очень даже умеют работать. но когда им пообещать 50% от стоимости найденого.
все сразу находится.

Эта система десятилетиями, если не веками выстраивалась не для людей, а против людей, дальний родыч хотел пойти, ему сказали, ты слишком добрый и справедливый для мента.
hxbbgaf
 
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