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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 01:21
mephala написав: hxbbgaf написав:
менты мне ничем не помогли, работать они не хотят, даже заявы не принимают, я уже писал о своем опыте с ними, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали на вызов час, а когда обокрали моих знакомых, дорогая мобилка еще несколько дней была в сети, но искать ни ее, ни воров никто не собирался, толку с них ноль, только с бабками на базарах воюют и дань берут. Как и с ихних 40-летних пенсионеров потом.
они очень даже умеют работать. но когда им пообещать 50% от стоимости найденого.
все сразу находится.
Эта система десятилетиями, если не веками выстраивалась не для людей, а против людей, дальний родыч хотел пойти, ему сказали, ты слишком добрый и справедливый для мента.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 21 кві, 2024 03:26
Ukrainian написав: fler написав:
Допомогу США для України прийнято!
Вже понад 218 голосів!
Оформили як кредит під пільгові умови.
А под залог газ Чёрного моря, что турки уже пару лет качают и бесплатно по 25куб на рыло у себя раздают или земелька госрезерва, что фрицы вагонами вывозили, а UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать?
И под 0.0.....1% никто ничего не даст. А даже если там 1% чудом будет - 1.01 в какой степени станет 2?
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барабашов
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Додано: Нед 21 кві, 2024 03:36
барабашов написав: Ukrainian написав: fler написав:
Допомогу США для України прийнято!
Вже понад 218 голосів!
Оформили як кредит під пільгові умови.
А под залог газ Чёрного моря, что турки уже пару лет качают и бесплатно по 25куб на рыло у себя раздают или земелька госрезерва, что фрицы вагонами вывозили, а UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать?
И под 0.0.....1% никто ничего не даст. А даже если там 1% чудом будет - 1.01 в какой степени станет 2?
Це на кацапських ресурсах таке пишуть ?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 03:37
Нормальні там умови. І не уся сума в кредит.
$13,8 млрд – на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. $23 млрд – на поповнення арсеналів США. $11,3 млрд — на військові операції США у Східній Європі. $7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.
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