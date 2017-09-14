hxbbgaf написав:менты мне ничем не помогли, работать они не хотят, даже заявы не принимают, я уже писал о своем опыте с ними, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали на вызов час, а когда обокрали моих знакомых, дорогая мобилка еще несколько дней была в сети, но искать ни ее, ни воров никто не собирался, толку с них ноль, только с бабками на базарах воюют и дань берут. Как и с ихних 40-летних пенсионеров потом.
они очень даже умеют работать. но когда им пообещать 50% от стоимости найденого. все сразу находится.
Эта система десятилетиями, если не веками выстраивалась не для людей, а против людей, дальний родыч хотел пойти, ему сказали, ты слишком добрый и справедливый для мента.
fler написав:Допомогу США для України прийнято! Вже понад 218 голосів!
Оформили як кредит під пільгові умови.
А под залог газ Чёрного моря, что турки уже пару лет качают и бесплатно по 25куб на рыло у себя раздают или земелька госрезерва, что фрицы вагонами вывозили, а UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать? И под 0.0.....1% никто ничего не даст. А даже если там 1% чудом будет - 1.01 в какой степени станет 2?
fler написав:Допомогу США для України прийнято! Вже понад 218 голосів!
Оформили як кредит під пільгові умови.
А под залог газ Чёрного моря, что турки уже пару лет качают и бесплатно по 25куб на рыло у себя раздают или земелька госрезерва, что фрицы вагонами вывозили, а UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать? И под 0.0.....1% никто ничего не даст. А даже если там 1% чудом будет - 1.01 в какой степени станет 2?
$13,8 млрд – на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. $23 млрд – на поповнення арсеналів США. $11,3 млрд — на військові операції США у Східній Європі. $7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.
Латынь поищу обязательно. Как видите я русскоязычная. Иногда мне кажется что люди этого не замечают. Поэтому использование слов в русском языке неплохо описано Далем. Когда Даля декомунизируют официально, тогда сможете предъявить претензию. Даль не был имперцем, кстати. А написал много книг. Словарей вообще много. Полное собрание. Вы хоть один словарь прочитали?))) вам про Кейнса рано заикаться, прочитайте хоть один словарь Даля, а то вообще значений слов не понимаете и выдумываете...
Модно ще De Principatibus . Макіавеллі ще в 16 столітті написав і опубліковано лише після смерті,можна теж читати, цитувати і розбирати. У мене від СРСР залишається спогад у вигляді СЄС( я Радянський Енциклопедичний Словник).
hxbbgaf написав:менты мне ничем не помогли, работать они не хотят, даже заявы не принимают, я уже писал о своем опыте с ними, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали на вызов час, а когда обокрали моих знакомых, дорогая мобилка еще несколько дней была в сети, но искать ни ее, ни воров никто не собирался, толку с них ноль, только с бабками на базарах воюют и дань берут. Как и с ихних 40-летних пенсионеров потом.
они очень даже умеют работать. но когда им пообещать 50% от стоимости найденого. все сразу находится.
https://www.volynnews.com/news/all/znay ... diat-slid/ проводячи обшуки у фігуранта кримінального провадження, знайшов там понад 70 тисяч доларів. І, як стверджує сторона обвинувачення, взяв ці гроші та подався в біга. Слідчого зі столиці з повними кишенями доларів і навіть фальшивих купюр зловили аж у Луцьку.
Просто пан слідчий не отримав пропозицію у вигляді 50% від знайденого під час обшуку ось і вирішив все 100% забрати собі - це наші заброньовані на 100% Державою