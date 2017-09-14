hxbbgaf написав:менты мне ничем не помогли, работать они не хотят, даже заявы не принимают, я уже писал о своем опыте с ними, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали на вызов час, а когда обокрали моих знакомых, дорогая мобилка еще несколько дней была в сети, но искать ни ее, ни воров никто не собирался, толку с них ноль, только с бабками на базарах воюют и дань берут. Как и с ихних 40-летних пенсионеров потом.
они очень даже умеют работать. но когда им пообещать 50% от стоимости найденого. все сразу находится.
Эта система десятилетиями, если не веками выстраивалась не для людей, а против людей, дальний родыч хотел пойти, ему сказали, ты слишком добрый и справедливый для мента.
fler написав:Допомогу США для України прийнято! Вже понад 218 голосів!
Оформили як кредит під пільгові умови.
А под залог газ Чёрного моря, что турки уже пару лет качают и бесплатно по 25куб на рыло у себя раздают или земелька госрезерва, что фрицы вагонами вывозили, а UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать? И под 0.0.....1% никто ничего не даст. А даже если там 1% чудом будет - 1.01 в какой степени станет 2?
fler написав:Допомогу США для України прийнято! Вже понад 218 голосів!
Оформили як кредит під пільгові умови.
А под залог газ Чёрного моря, что турки уже пару лет качают и бесплатно по 25куб на рыло у себя раздают или земелька госрезерва, что фрицы вагонами вывозили, а UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать? И под 0.0.....1% никто ничего не даст. А даже если там 1% чудом будет - 1.01 в какой степени станет 2?
$13,8 млрд – на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. $23 млрд – на поповнення арсеналів США. $11,3 млрд — на військові операції США у Східній Європі. $7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.
Латынь поищу обязательно. Как видите я русскоязычная. Иногда мне кажется что люди этого не замечают. Поэтому использование слов в русском языке неплохо описано Далем. Когда Даля декомунизируют официально, тогда сможете предъявить претензию. Даль не был имперцем, кстати. А написал много книг. Словарей вообще много. Полное собрание. Вы хоть один словарь прочитали?))) вам про Кейнса рано заикаться, прочитайте хоть один словарь Даля, а то вообще значений слов не понимаете и выдумываете...
Модно ще De Principatibus . Макіавеллі ще в 16 столітті написав і опубліковано лише після смерті,можна теж читати, цитувати і розбирати. У мене від СРСР залишається спогад у вигляді СЄС( я Радянський Енциклопедичний Словник).
hxbbgaf написав:менты мне ничем не помогли, работать они не хотят, даже заявы не принимают, я уже писал о своем опыте с ними, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали на вызов час, а когда обокрали моих знакомых, дорогая мобилка еще несколько дней была в сети, но искать ни ее, ни воров никто не собирался, толку с них ноль, только с бабками на базарах воюют и дань берут. Как и с ихних 40-летних пенсионеров потом.
они очень даже умеют работать. но когда им пообещать 50% от стоимости найденого. все сразу находится.
https://www.volynnews.com/news/all/znay ... diat-slid/ проводячи обшуки у фігуранта кримінального провадження, знайшов там понад 70 тисяч доларів. І, як стверджує сторона обвинувачення, взяв ці гроші та подався в біга. Слідчого зі столиці з повними кишенями доларів і навіть фальшивих купюр зловили аж у Луцьку.
Просто пан слідчий не отримав пропозицію у вигляді 50% від знайденого під час обшуку ось і вирішив все 100% забрати собі - це наші заброньовані на 100% Державою
Цікаво пригадати, скільки тут було прогнозів, що хамас буде знищений, Газа окупована, палестинців виженуть, повна Перемога Ізраїля. В результаті хамас живий-здоровий, відродиться феніксом, до кордонів не дійшли, війська виводять. Ну це ж маленькій і слабенький Ізраїль, який воює з усім арабським світом, влада якого боїться зруйнувати країну зсередини тривалою війною, їх партнери можуть нагнути на рпв. Але ж ми не такі, ми сильні і незалежні, воюємо проти божевільних терористів в личаках з палками лаврова. Ми точно переможемо, дійдемо до кордонів і знищемо рашизм на корню, нас то точно ніхто не нагне на рпв. Воно було б смішно, якби десь на Марсі... P.S. Противникам рпв бажано опонувати цитатам, а не власним фантазіям, наприклад:
The_Rebel написав:А тепер розкажіть адепти РПВ зразу, в односторонньому порядку і без умов.
барабашов написав:UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать?
Та ви нам(фронтовикам) і землю би роздавали, і премії піднімали, і т.д. - лиш би самим не йти!
Але ми кажемо: "дякуємо, але нам потрібно лише одне - щоб ви нам підмінили!"
Тож коли Барабашова чекати на підміну? Якщо ні - то хотів би почути "поважну причину" чому ні?
Те саме стосується і Будівельника з синами, і Василя з Рівного, і Песікота - якщо на початках війни "відмітились" в ТЦК, то що вам всім заважає цього року(2024) підійти в ТЦК, оновити дані і запитати, чи не потрібні ви на фронті?
Від Флер хочеться почути відповідь, чому саме чоловік не йде цього року в ТЦК?(якщо колись може і ходив)
Від Хотаба - те саме)) Підійди в ТЦК, запитай, чи не потрібний інструктор - проводити авіа-навчання, чи взагалі, може на інші професії ти потрібен? Запитай там. Сміливо!
Україна ж в нас - одна! Її потрібно захищати!
І "захисний живий щит" за 26міс. - потрібно замінювати! І це - терміново!
Ну, вполне справедливо было бы начать не с больных, а с полностью здоровых,
На фронті кілька бригад МВС і НГУ. Особовий склад НЕ цих бригад («тилові криси») періодично ротується на виконання завдань в прифронтових районах. Не в окоп, але в прифронтових районах виконує ті ж функції, що в тилу. Де вони так само є пріоритетною ціллю для арти і дронів. Справедливість є давно. «Здорові» вже там. Чомусь автоматично (бо якщо не в МВС, отже ж хворий) нездоровий hxbbgat не добрався до НЕполіцейських бригад. А вже час.
Від Хотаба - те саме)) Підійди в ТЦК, запитай, чи не потрібний інструктор - проводити авіа-навчання,
У мене без ТЦК є канали звʼязку для отримання цієї інформації. Тебе втомленого артилериста це ніяк не обходить.
Чуєш, а я оце глянув, а ти наче трохи не всіх перерахував. Справа навіть не в форумчанах, які тебе чухають за вушком, шлють тобі в особисті мавп. А друга свого, який з батареї рік назад звільнився і шле тобі в вайбер Тік-токи різні, ти запитав коли назад?
Чому ні? Чому йому заздриш, а не примушуєш повернутись?
Ukrainian написав: $7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.