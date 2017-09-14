Додано: Нед 21 кві, 2024 07:37

барабашов написав: UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать? UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать?

що вам всім заважає цього року(2024) підійти в ТЦК, оновити дані і запитати, чи не потрібні ви на фронті?

Та ви нам(фронтовикам) і землю би роздавали, і премії піднімали, і т.д. - лиш би самим не йти!Але ми кажемо: "дякуємо, але нам потрібно лише одне - щоб ви нам підмінили!"Тож количекати на підміну?Якщо ні - то хотів би почути "поважну причину" чому ні?Те саме стосується із синами, і, і- якщо на початках війни "відмітились" в ТЦК, тоВідхочеться почути відповідь, чому саме чоловік не йде цього року в ТЦК?(якщо колись може і ходив)Від- те саме)) Підійди в ТЦК, запитай, чи не потрібний інструктор - проводити авіа-навчання, чи взагалі, може на інші професії ти потрібен? Запитай там. Сміливо!Україна ж в нас - одна!Її потрібно захищати!І "захисний живий щит" за 26міс. - потрібно замінювати! І це - терміново!