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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 08:11
Ukrainian написав:
$7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.
Тільки я розумію, що 100% боргу спишуть?
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fler
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Додано: Нед 21 кві, 2024 08:25
Hotab написав:
У мене без ТЦК є канали звʼязку для отримання цієї інформації. Тебе втомленого артилериста це ніяк не обходить.
Я ж тебе нормально запитав - невже важко відповісти теж нормально і по суті?
Hotab написав:
наче трохи не всіх перерахував.
Справа навіть не в форумчанах, які тебе чухають за вушком, шлють тобі в особисті мавп. А друга свого, який з батареї рік назад звільнився і шле тобі в вайбер Тік-токи різні, ти запитав коли назад?
Чому ні? Чому йому заздриш, а не примушуєш повернутись?
Бо йому 50+ і не є дуже здоровою людиною - це по перше!
А по-друге: нехай так кожен з тутешніх перелічених "відкалатає" хоч по року на фронті, то в мене до них на 99% питання відпадуть!
В мене і до тебе питання би відпали, бо ти, наче, теж "відкалатав", якби не дві речі:1.
Ти - проф.військовий! Тебе спеціально вчили/підготували до "а раптом війна, а ти отакий готовий/навчений професіонал"! А не вчорашній тракторист/барист, який навіть, морально не готовий/важко вдається витримувати всі військові "тяготи і лішенія"! Не кожна людина готова до "обмеження її волі і прав", а також постійному виконанні наказів іншої людини!!!(вже мовчу про моральну готовність стріляти/вбивати!)
А тебе всьому цьому підготували і ще й сам ти СВІДОМО на це спеціально пішов!2.
Якщо б ти заявив тут - так і так, в мене 4 грижі, чи гастрит, чи ще якась куєта і тому звільнився... вдома мало фізично працюю/не маю здоров'я... влаштувався в атб охоронцем
А не як здоровий бичок, полетів "на криллях ночі"
в Занзібар шабашити/рубати капусту)) - коли у СВОЇЙ РІДНІЙ КРАЇНІ - ще триває повномасштабна війна!!!
Тож можеш конкретно, чітко і посуті відповісти/прокоментувати цих два пункти?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 08:28
hxbbgaf написав: mephala написав: hxbbgaf написав:
менты мне ничем не помогли, работать они не хотят, даже заявы не принимают, я уже писал о своем опыте с ними, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали на вызов час, а когда обокрали моих знакомых, дорогая мобилка еще несколько дней была в сети, но искать ни ее, ни воров никто не собирался, толку с них ноль, только с бабками на базарах воюют и дань берут. Как и с ихних 40-летних пенсионеров потом.
они очень даже умеют работать. но когда им пообещать 50% от стоимости найденого.
все сразу находится.
Эта система десятилетиями, если не веками выстраивалась не для людей, а против людей, дальний родыч хотел пойти, ему сказали, ты слишком добрый и справедливый для мента.
Не в обіду родичу, але він дійсно занадто м'який та не впевнений у собі для цієї роботи
Ну як так, йому там хтось щось сказав, а він одразу повірив і здався, не спробував у інше відділення/посаду/структуру? Значить в глибині душі розуміє, що це правда, якби це було не так, то він би знайшов спосіб потрапити туди, до речі на деяких співбесідах ще й не таке можуть сказати, коли треба перевірити людину на стресостійкість.
А як він тоді збирався виконувати свої обов'язки, коли в цій роботі часто треба адекватно реагувати на погрози, прокльони, крики-істерики і т.п. громадян та правопорушників
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The_Rebel
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Додано: Нед 21 кві, 2024 08:30
fler написав: Ukrainian написав:
$7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.
Тільки я розумію, що 100% боргу спишуть?
На телемарафон спишуть ...
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sens
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Додано: Нед 21 кві, 2024 08:34
M-Audio написав: Hotab написав:Бетон
В конкретной ситуации , когда погиб полицай, ты начинаешь визжать, что полицаю не хватило жесткости и предупредительность (хотя против него как кажется военный ЗСУ, откуда опасности ждать последнее дело) . А когда в Днепре убили УЖЕ НАПАВШЕГО, ты с мухой пищишь что слишком жестокие
Так у тому й річ, що вони не вміють оцінювати небезпеку. В Дніпрі поліцейскьий мав би отримати кулю в живіт, ще коли вламувався до автівки і намагався витягти звідти жінку. І, переконавшись, що зброї у оппонентів немає, почав бійку, але, отримавши в пику, вирішив застрелити опонента в спину. Це не робота полції, це поведінка гопника. Тоді було багато коментарів, що "а от було б таке в США". Ну от і побачили, як воно було "як в США" при зустрічі із справжніми злочинцями. Бо той, хто с кулаками йде на поліцейського -- то не справжній злочинець, то ідіот. Карати таких, звичайно, треба, але не трьома пострілами в спину. Дякую, що нагадали. А то щось багато соплів з цього приводу в інтернеті.
Протокол я так понимаю такой:
Когда видишь бухого в городе днём, стреляй.
Ночью военных с ящиками оружия - анекдоты трави.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 08:35
The_Rebel написав: hxbbgaf написав: mephala написав:
они очень даже умеют работать. но когда им пообещать 50% от стоимости найденого.
все сразу находится.
Эта система десятилетиями, если не веками выстраивалась не для людей, а против людей, дальний родыч хотел пойти, ему сказали, ты слишком добрый и справедливый для мента.
Не в обіду родичу, але він дійсно занадто м'який та не впевнений у собі для цієї роботи
Ну як так, йому там хтось щось сказав, а він одразу повірив і здався, не спробував у інше відділення/посаду/структуру? Значить в глибині душі розуміє, що це правда, якби це було не так, то він би знайшов спосіб потрапити туди, до речі на деяких співбесідах ще й не таке можуть сказати, коли треба перевірити людину на стресостійкість.
А як він тоді збирався виконувати свої обов'язки, коли в цій роботі часто треба адекватно реагувати на погрози, прокльони, крики-істерики і т.п. громадян та правопорушників
Трошки не так.
По суті він не пройшов перевірку на невірити навіть своїм майбутнім сослуживцям, командирам-начальникам.
Тобто на повне ЧЧВ (людина людині вовк).
По відношенню до громадян його не перевіряли))
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Додано: Нед 21 кві, 2024 08:36
sens написав: fler написав: Ukrainian написав:
$7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.
Тільки я розумію, що 100% боргу спишуть?
На телемарафон спишуть ...
Для чиновников праздник шары.
Не их дети будут отдавать. А наши. Их дети пойдут в налоговики и пограничники
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Додано: Нед 21 кві, 2024 08:38
Успіх написав:
В мене до detroytred
питання :
1. Ти - проф.військовий! Тебе спеціально вчили/підготували до "а раптом війна, а ти отакий готовий/навчений професіонал"! А не вчорашній тракторист/барист, який навіть, морально не готовий/важко вдається витримувати всі військові "тяготи і лішенія"!А тебе всьому цьому підготували і ще й сам ти СВІДОМО на це спеціально пішов!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 21 кві, 2024 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 08:51
Ги-ги))
З пам'яттю туго?
Так згадай, що сам Успіх на це не так давно написав --- Детройт одразу прямо відповів на це питання.
Ти того. За себе давай. За себе. Як виявилось, цілий лейтенант))) запасу. Охфіцер. Честь тощо, про які ти тут співав мені.
Да ще й медик, яких вкрай не вистачає.
За себе. Га?
Комедія...
Якісь прикольні ці диванні суперпатріоти...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 08:58
detroytred написав:
Ги-ги))
З пам'яттю туго?
Так згадай, що сам Успіх на це не так давно написав --- Детройт одразу прямо відповів на це питання.
Ти того. За себе давай. За себе. Як виявилось, цілий лейтенант))) запасу. Охфіцер. Честь тощо, про які ти тут співав мені.
Да ще й медик, яких вкрай не вистачає.
За себе. Га?
Комедія...
Так отож - я не запитую тих, хто дав мені зразу ЧЕСНУ І ВИЧЕРПНУ відповідь!
А не як вужі на сковороді про "надважливість в тилу" і іншу куєту 😁🤦🏻🤦♂️🤦
Тож для Васі ще раз>>>
Успіх написав: барабашов написав:
UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать?
Та ви нам(фронтовикам) і землю би роздавали, і премії піднімали, і т.д. - лиш би самим не йти!
Але ми кажемо: "дякуємо, але нам потрібно лише одне - щоб ви нам підмінили!"
Тож коли Барабашова
чекати на підміну?
Якщо ні - то хотів би почути "поважну причину" чому ні?
Те саме стосується і Будівельника
з синами, і Василя з Рівного
, і Песікота
- якщо на початках війни "відмітились" в ТЦК, то що вам всім заважає цього року(2024) підійти в ТЦК, оновити дані і запитати, чи не потрібні ви на фронті?
Від Флер
хочеться почути відповідь, чому саме чоловік не йде цього року в ТЦК?(якщо колись може і ходив)
Від Хотаба
- те саме)) Підійди в ТЦК, запитай, чи не потрібний інструктор - проводити авіа-навчання, чи взагалі, може на інші професії ти потрібен? Запитай там. Сміливо!
Україна ж в нас - одна!
Її потрібно захищати!
І "захисний живий щит" за 26міс. - потрібно замінювати! І це - терміново!
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