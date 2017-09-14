Додано: Нед 21 кві, 2024 08:25

Hotab написав: У мене без ТЦК є канали звʼязку для отримання цієї інформації. Тебе втомленого артилериста це ніяк не обходить. У мене без ТЦК є канали звʼязку для отримання цієї інформації. Тебе втомленого артилериста це ніяк не обходить.

Hotab написав: наче трохи не всіх перерахував.

Справа навіть не в форумчанах, які тебе чухають за вушком, шлють тобі в особисті мавп. А друга свого, який з батареї рік назад звільнився і шле тобі в вайбер Тік-токи різні, ти запитав коли назад?



Чому ні? Чому йому заздриш, а не примушуєш повернутись? наче трохи не всіх перерахував.Справа навіть не в форумчанах, які тебе чухають за вушком, шлють тобі в особисті мавп. А друга свого, який з батареї рік назад звільнився і шле тобі в вайбер Тік-токи різні, ти запитав коли назад?Чому ні? Чому йому заздриш, а не примушуєш повернутись?

Я ж тебе нормально запитав - невже важко відповісти теж нормально і по суті?Бо йому 50+ і не є дуже здоровою людиною - це по перше!А по-друге: нехай так кожен з тутешніх перелічених "відкалатає" хоч по року на фронті, то в мене до них на 99% питання відпадуть!В мене і до тебе питання би відпали, бо ти, наче, теж "відкалатав", якби не дві речі:Ти - проф.військовий! Тебе спеціально вчили/підготували до "а раптом війна, а ти отакий готовий/навчений професіонал"! А не вчорашній тракторист/барист, який навіть, морально не готовий/важко вдається витримувати всі військові "тяготи і лішенія"! Не кожна людина готова до "обмеження її волі і прав", а також постійному виконанні наказів іншої людини!!!(вже мовчу про моральну готовність стріляти/вбивати!)А тебе всьому цьому підготували і ще й сам ти СВІДОМО на це спеціально пішов!Якщо б ти заявив тут - так і так, в мене 4 грижі, чи гастрит, чи ще якась куєта і тому звільнився... вдома мало фізично працюю/не маю здоров'я... влаштувався в атб охоронцемА не як здоровий бичок, полетів "на криллях ночі"в Занзібар шабашити/рубати капусту)) - коли у СВОЇЙ РІДНІЙ КРАЇНІ - ще триває повномасштабна війна!!!Тож можеш конкретно, чітко і посуті відповісти/прокоментувати цих два пункти?