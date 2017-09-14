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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78127813781478157816>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 08:30

  fler написав:
  Ukrainian написав: $7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Тільки я розумію, що 100% боргу спишуть?

На телемарафон спишуть ...
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 08:34

  M-Audio написав:
  Hotab написав:Бетон
В конкретной ситуации , когда погиб полицай, ты начинаешь визжать, что полицаю не хватило жесткости и предупредительность (хотя против него как кажется военный ЗСУ, откуда опасности ждать последнее дело) . А когда в Днепре убили УЖЕ НАПАВШЕГО, ты с мухой пищишь что слишком жестокие
Так у тому й річ, що вони не вміють оцінювати небезпеку. В Дніпрі поліцейскьий мав би отримати кулю в живіт, ще коли вламувався до автівки і намагався витягти звідти жінку. І, переконавшись, що зброї у оппонентів немає, почав бійку, але, отримавши в пику, вирішив застрелити опонента в спину. Це не робота полції, це поведінка гопника. Тоді було багато коментарів, що "а от було б таке в США". Ну от і побачили, як воно було "як в США" при зустрічі із справжніми злочинцями. Бо той, хто с кулаками йде на поліцейського -- то не справжній злочинець, то ідіот. Карати таких, звичайно, треба, але не трьома пострілами в спину. Дякую, що нагадали. А то щось багато соплів з цього приводу в інтернеті.

Протокол я так понимаю такой:
Когда видишь бухого в городе днём, стреляй.
Ночью военных с ящиками оружия - анекдоты трави.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 08:35

  The_Rebel написав:
  hxbbgaf написав:
  mephala написав:
они очень даже умеют работать. но когда им пообещать 50% от стоимости найденого.
все сразу находится.

Эта система десятилетиями, если не веками выстраивалась не для людей, а против людей, дальний родыч хотел пойти, ему сказали, ты слишком добрый и справедливый для мента.

Не в обіду родичу, але він дійсно занадто м'який та не впевнений у собі для цієї роботи :lol: Ну як так, йому там хтось щось сказав, а він одразу повірив і здався, не спробував у інше відділення/посаду/структуру? Значить в глибині душі розуміє, що це правда, якби це було не так, то він би знайшов спосіб потрапити туди, до речі на деяких співбесідах ще й не таке можуть сказати, коли треба перевірити людину на стресостійкість.
А як він тоді збирався виконувати свої обов'язки, коли в цій роботі часто треба адекватно реагувати на погрози, прокльони, крики-істерики і т.п. громадян та правопорушників

Трошки не так.
По суті він не пройшов перевірку на невірити навіть своїм майбутнім сослуживцям, командирам-начальникам.
Тобто на повне ЧЧВ (людина людині вовк).

По відношенню до громадян його не перевіряли))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 08:36

  sens написав:
  fler написав:
  Ukrainian написав: $7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Тільки я розумію, що 100% боргу спишуть?

На телемарафон спишуть ...

Для чиновников праздник шары.
Не их дети будут отдавать. А наши. Их дети пойдут в налоговики и пограничники
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 08:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:В мене до detroytred питання :
1. Ти - проф.військовий! Тебе спеціально вчили/підготували до "а раптом війна, а ти отакий готовий/навчений професіонал"! А не вчорашній тракторист/барист, який навіть, морально не готовий/важко вдається витримувати всі військові "тяготи і лішенія"!А тебе всьому цьому підготували і ще й сам ти СВІДОМО на це спеціально пішов!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 21 кві, 2024 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 08:51

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:В мене до detroytred питання :
1. Ти - проф.військовий! Тебе спеціально вчили/підготували до "а раптом війна, а ти отакий готовий/навчений професіонал"! А не вчорашній тракторист/барист, який навіть, морально не готовий/важко вдається витримувати всі військові "тяготи і лішенія"!А тебе всьому цьому підготували і ще й сам ти СВІДОМО на це спеціально пішов!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ги-ги))
З пам'яттю туго?
Так згадай, що сам Успіх на це не так давно написав --- Детройт одразу прямо відповів на це питання.

Ти того. За себе давай. За себе. Як виявилось, цілий лейтенант))) запасу. Охфіцер. Честь тощо, про які ти тут співав мені.
Да ще й медик, яких вкрай не вистачає.
За себе. Га?
Комедія...

Якісь прикольні ці диванні суперпатріоти...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 08:58

Чесність - завжди вітається!©

  detroytred написав:
  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:В мене до detroytred питання :
1. Ти - проф.військовий! Тебе спеціально вчили/підготували до "а раптом війна, а ти отакий готовий/навчений професіонал"! А не вчорашній тракторист/барист, який навіть, морально не готовий/важко вдається витримувати всі військові "тяготи і лішенія"!А тебе всьому цьому підготували і ще й сам ти СВІДОМО на це спеціально пішов!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ги-ги))
З пам'яттю туго?
Так згадай, що сам Успіх на це не так давно написав --- Детройт одразу прямо відповів на це питання.

Ти того. За себе давай. За себе. Як виявилось, цілий лейтенант))) запасу. Охфіцер. Честь тощо, про які ти тут співав мені.
Да ще й медик, яких вкрай не вистачає.
За себе. Га?
Комедія...

Так отож - я не запитую тих, хто дав мені зразу ЧЕСНУ І ВИЧЕРПНУ відповідь!
А не як вужі на сковороді про "надважливість в тилу" і іншу куєту 😁🤦🏻🤦‍♂️🤦

Тож для Васі ще раз>>>
  Успіх написав:
  барабашов написав:UA по гектару за месяц на передке нашим Успихам хотел раздавать?
Та ви нам(фронтовикам) і землю би роздавали, і премії піднімали, і т.д. - лиш би самим не йти! ;)

Але ми кажемо: "дякуємо, але нам потрібно лише одне - щоб ви нам підмінили!"

Тож коли Барабашова чекати на підміну? :)
Якщо ні - то хотів би почути "поважну причину" чому ні?

Те саме стосується і Будівельника з синами, і Василя з Рівного, і Песікота - якщо на початках війни "відмітились" в ТЦК, то що вам всім заважає цього року(2024) підійти в ТЦК, оновити дані і запитати, чи не потрібні ви на фронті?

Від Флер хочеться почути відповідь, чому саме чоловік не йде цього року в ТЦК?(якщо колись може і ходив)

Від Хотаба - те саме)) Підійди в ТЦК, запитай, чи не потрібний інструктор - проводити авіа-навчання, чи взагалі, може на інші професії ти потрібен? Запитай там. Сміливо!

Україна ж в нас - одна!
Її потрібно захищати!

І "захисний живий щит" за 26міс. - потрібно замінювати! І це - терміново!
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:00

белоснежка и 7 гномов



что интересно маршрутки и пешеходов фильтруют, а авто не останавливают. 70% водителей м 18-60. В чём секрет?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 09:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да ще й медик, яких вкрай не вистачає.

Ну так, дані є в оберіг, але ТЦК напевне видніше потрібні їм раділоги чи ні :wink: , а от ті що уралами щось там по ночах з аеродромів вивозили то точно потрібні, навики нічних (злодійств) перевозок не проп'єш навіть на ранній пенсії, вірно детройтед? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:03

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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