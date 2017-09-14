Додано: Нед 21 кві, 2024 09:20



1. Ти - проф.військовий! Тебе спеціально вчили/підготували до "а раптом війна, а ти отакий готовий/навчений професіонал"! А не вчорашній тракторист/барист, який навіть, морально не готовий/важко вдається витримувати всі військові "тяготи і лішенія"! Не кожна людина готова до "обмеження її волі і прав", а також постійному виконанні наказів іншої людини!!!(вже мовчу про моральну готовність стріляти/вбивати!)



А тебе всьому цьому підготували і ще й сам ти СВІДОМО на це спеціально пішов!



2. Якщо б ти заявив тут - так і так, в мене 4 грижі, чи гастрит, чи ще якась куєта і тому звільнився... вдома мало фізично працюю/не маю здоров'я... влаштувався в атб охоронцем

А не як здоровий бичок, полетів "на криллях ночі" в Занзібар шабашити/рубати капусту)) - коли у СВОЇЙ РІДНІЙ КРАЇНІ - ще триває повномасштабна війна!!!



1. Ти - проф.військовий! Тебе спеціально вчили/підготували до "а раптом війна, а ти отакий готовий/навчений професіонал"! А не вчорашній тракторист/барист, який навіть, морально не готовий/важко вдається витримувати всі військові "тяготи і лішенія"! Не кожна людина готова до "обмеження її волі і прав", а також постійному виконанні наказів іншої людини!!!(вже мовчу про моральну готовність стріляти/вбивати!)А тебе всьому цьому підготували і ще й сам ти СВІДОМО на це спеціально пішов!2. Якщо б ти заявив тут - так і так, в мене 4 грижі, чи гастрит, чи ще якась куєта і тому звільнився... вдома мало фізично працюю/не маю здоров'я... влаштувався в атб охоронцемА не як здоровий бичок, полетів "на криллях ночі"в Занзібар шабашити/рубати капусту)) - коли у СВОЇЙ РІДНІЙ КРАЇНІ - ще триває повномасштабна війна!!!

1. Нема такого поняття «професійний військовий» в державі Україна. Муха з трьома дипломами заплутався , не зміг розібратись де хто професійний, хто ні. З тих пір як армія контрактна, то професійні військові залишились в свідомості совкопенсів, ну і решти тупеньких 8-класників .Зараз (до війни) кожен може прийти, відпрацювати контракт 5 років , піти. Був військовий, став не військовий, професійним не став, бо нічому не навчився. Ти теж професійний. По рівню професіоналізму. Тобто питання «професійний» закрили. Таких зараз нема.Йдемо далі. Ступінь готовності до виконання завдань. Та стан здоровʼя. Так, у мене вища ступінь готовності до всіх завдань, які наприклад виконуєш ти. І мабуть стан здоровʼя кращий. А з який пір те, що я чимось кращий , а ти чимось гірший, накладає на мене додаткові зобовʼязання і позбавляє їх тебе? Це що, заохочення бути дурним і хворим? Щоб з таких як ти нічого не питали і не вимагали?Яке має значення що я вибрав свідомо, а що ти? Якщо ти свідомо вибрав алкоголізм, то це означає що тобі знижки на алкоголь в алкомаркетах, а я обрав спорт , то мені вантажити вагони? Ні, мій вибір - це мій вибір. А обовʼязки по захисту все одно у всіх однакові.2. Якщо б я навіть мав 8 гриж, я б перед тобою чи ще кимось тут не виправдовувався. Бо я послужив. І це моя справа, ще позахищати , чи досить. Так само як ти собі обрав звільнення і все робиш для цього.Хворі люди не можуть мати переваг. Вони можуть викликати лише співчуття. І розуміння, що замість хворого хтось інший (більш здоровий) має тягти воза за себе і за того хлопця.Особисто для мене достатньо що твій друг з батареї відслужив свій рік. А стан його здоровʼя мені не цікавий. Так само мало б бути у тебе по відношенню до всіх хто ВЖЕ БУВ, але ні. Тим гірше для тебе. Будеш як придурок бігати між банами з одним і тим самим питанням.