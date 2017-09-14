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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:06
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Да ще й медик, яких вкрай не вистачає.
Ну так, дані є в оберіг, але ТЦК напевне видніше потрібні їм раділоги чи ні
, а от ті що уралами щось там по ночах з аеродромів вивозили то точно потрібні, навики нічних (злодійств) перевозок не проп'єш навіть на ранній пенсії, вірно детройтед?
Вау! Заспівав,що ТЦК видніше. Он воно як.
Тільки ти забув, що ти ж позиціонував себе не просто мобресурсом, а добровольцем, патріотом.
Але за 2+ роки до війська не дійшов.
Різницю вбачаєш? Га?
Сформулюй конкретно стосовно крадіжок. Вдруге вказую тобі. Тоді буде предмет макнути. Тебе. На 5 куо. можемо. Ще й гроші отримаєш. Га?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:11
Успіх написав: detroytred написав:
Якісь прикольні ці диванні суперпатріоти...
Ні, ну реально достатньо 1 раз ЧЕСНО відповісти і все!
А не круть-верть))
А то тих диванних 100500раз запитуєш, а вони тобі 100500раз різну лапшу лапшають - про їхню надважливість в тилу, про те що вони колись ходили в ТЦК(але чого тепер не пішли - мовчать!)
А окулярниця, то про свого мовчить, а зразу переводить стрілки на інших і закидає тупі пред'яви: "де кордони 91го? Погано воюєш! Чого скиглиш, всього ж трохи більше двох років воюєш?"(але ж суч ка мовчить, що її чоловік і ЖОДНОГО ДНЯ на фронті не був!!!)
Якийсь сюр!
Те ж саме і перевірити на 2-5 куо.
Перевірити їх же, а не чиюсь, брехню на особисту адресу іншого. Їх же слова, наклеп, брехню.
Мовчать ...
А потім знов.
Як нічого не бувало!!!
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 кві, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:11
vitaliiangel написав:
В чём секрет?
Бо треба мати повноваження!
Мали б тцкашники повноваження, як поліція - була б пі с та ухилянтам!
В законі про мобілізацію треба було додати пунктик - "на час ВС ТЦКашники мають такі ж повноваження, як і поліція"!
І все було б добре!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 21 кві, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:11
Всім Добрий ранок !
Дуже ПРОШУ ЗУПИНИТИСЯ хто ще не налаявся між собой .
У нас сьогодні вночі не було приходів .
Всім Здоров,я і Удачі .
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:13
Успіх написав: vitaliiangel написав:
В чём секрет?
Бо треба мати повноваження!
Мали б тцкашники повноваження, як поліція - була б пі с та ухилянтам!
та лучше сразу как президент.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:17
Успіх написав: vitaliiangel написав:
В чём секрет?
Бо треба мати повноваження!
Мали б тцкашники повноваження, як поліція - була б пі с та ухилянтам!
Тут дива...
Повноважень затримувати, пакувати, вимагати документи нема, але роблять.
Повноваження застосувати зброю при нападі, загрозі здоров'ю, життю, заволодінню зброєю є, але не застосовують.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:18
vitaliiangel написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
В чём секрет?
Бо треба мати повноваження!
Мали б тцкашники повноваження, як поліція - була б пі с та ухилянтам!
та лучше сразу как президент
.
Нє, нє - так куйня виходить))
От Зе був заявив, що "кожен президент" і деякі подумали, що справді вони "господарі життя" і починають кидатись на ТЦКашника, в якого зброя в руках... починають його збивати з ніг...
Ну що це за куйня?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:19
lapay написав:
Цікаво пригадати, скільки тут було прогнозів, що хамас буде знищений, Газа окупована, палестинців виженуть, повна Перемога Ізраїля. В результаті хамас живий-здоровий, відродиться феніксом, до кордонів не дійшли, війська виводять.
Ну це ж маленькій і слабенький Ізраїль, який воює з усім арабським світом, влада якого боїться зруйнувати країну зсередини тривалою війною, їх партнери можуть нагнути на рпв. Але ж ми не такі, ми сильні і незалежні, воюємо проти божевільних терористів в личаках з палками лаврова. Ми точно переможемо, дійдемо до кордонів і знищемо рашизм на корню, нас то точно ніхто не нагне на рпв.
Воно було б смішно, якби десь на Марсі...
Основний аргумент противників рпв - роісся відновить сили і нападе знову.
А може ми відновимо сили і нападемо? Навіщо гадати, як бабка буданга?
Так ніби ми весь виграний РПВ час знову будемо просувати лише велике крадівництво замість ракет та дронів, скорочувати бригади і розміновувати напрямки як з 2019 по 2022.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 21 кві, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:20
Успіх
1. Ти - проф.військовий! Тебе спеціально вчили/підготували до "а раптом війна, а ти отакий готовий/навчений професіонал"! А не вчорашній тракторист/барист, який навіть, морально не готовий/важко вдається витримувати всі військові "тяготи і лішенія"! Не кожна людина готова до "обмеження її волі і прав", а також постійному виконанні наказів іншої людини!!!(вже мовчу про моральну готовність стріляти/вбивати!)
А тебе всьому цьому підготували і ще й сам ти СВІДОМО на це спеціально пішов!
2. Якщо б ти заявив тут - так і так, в мене 4 грижі, чи гастрит, чи ще якась куєта і тому звільнився... вдома мало фізично працюю/не маю здоров'я... влаштувався в атб охоронцем
А не як здоровий бичок, полетів "на криллях ночі"
в Занзібар шабашити/рубати капусту)) - коли у СВОЇЙ РІДНІЙ КРАЇНІ - ще триває повномасштабна війна!!!
1. Нема такого поняття «професійний військовий» в державі Україна. Муха з трьома дипломами заплутався , не зміг розібратись де хто професійний, хто ні. З тих пір як армія контрактна, то професійні військові залишились в свідомості совкопенсів, ну і решти тупеньких 8-класників .
Зараз (до війни) кожен може прийти, відпрацювати контракт 5 років , піти. Був військовий, став не військовий, професійним не став, бо нічому не навчився. Ти теж професійний. По рівню професіоналізму. Тобто питання «професійний» закрили. Таких зараз нема.
Йдемо далі. Ступінь готовності до виконання завдань. Та стан здоровʼя. Так, у мене вища ступінь готовності до всіх завдань, які наприклад виконуєш ти. І мабуть стан здоровʼя кращий. А з який пір те, що я чимось кращий , а ти чимось гірший, накладає на мене додаткові зобовʼязання і позбавляє їх тебе? Це що, заохочення бути дурним і хворим? Щоб з таких як ти нічого не питали і не вимагали?
Яке має значення що я вибрав свідомо, а що ти? Якщо ти свідомо вибрав алкоголізм, то це означає що тобі знижки на алкоголь в алкомаркетах, а я обрав спорт , то мені вантажити вагони? Ні, мій вибір - це мій вибір. А обовʼязки по захисту все одно у всіх однакові.
2. Якщо б я навіть мав 8 гриж, я б перед тобою чи ще кимось тут не виправдовувався. Бо я послужив. І це моя справа, ще позахищати , чи досить. Так само як ти собі обрав звільнення і все робиш для цього.
Хворі люди не можуть мати переваг. Вони можуть викликати лише співчуття. І розуміння, що замість хворого хтось інший (більш здоровий) має тягти воза за себе і за того хлопця.
Особисто для мене достатньо що твій друг з батареї відслужив свій рік. А стан його здоровʼя мені не цікавий. Так само мало б бути у тебе по відношенню до всіх хто ВЖЕ БУВ, але ні. Тим гірше для тебе. Будеш як придурок бігати між банами з одним і тим самим питанням.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:24
detroytred написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
В чём секрет?
Бо треба мати повноваження!
Мали б тцкашники повноваження, як поліція - була б пі с та ухилянтам!
Тут дива...
Повноважень затримувати, пакувати, вимагати документи нема, але роблять.
Повноваження застосувати зброю при нападі, загрозі здоров'ю, життю, заволодінню зброєю є, але не застосовують.
Бо треба надати ще повноваження затримувати, пакувати, вимагати документи і по всіх ЗМІ трубити щоразу і це , і ще те, що мають також права застосовувати зброю при нападі, загрозі здоров'ю, життю, заволодіння зброєю!
Трубити це у усі "труби"!!!
А то якийсь цирк без дроту
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