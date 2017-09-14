Бо треба мати повноваження!
Мали б тцкашники повноваження, як поліція - була б пі с та ухилянтам!
В законі про мобілізацію треба було додати пунктик - "на час ВС ТЦКашники мають такі ж повноваження, як і поліція"!
І все було б добре!
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:11
А так просто якесь "ну, погоді")))
Бо треба мати повноваження!
Мали б тцкашники повноваження, як поліція - була б пі с та ухилянтам!
В законі про мобілізацію треба було додати пунктик - "на час ВС ТЦКашники мають такі ж повноваження, як і поліція"!
І все було б добре!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 21 кві, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всім Добрий ранок !
Дуже ПРОШУ ЗУПИНИТИСЯ хто ще не налаявся між собой .
У нас сьогодні вночі не було приходів .
Всім Здоров,я і Удачі .
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:13
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:17
Тут дива...
Повноважень затримувати, пакувати, вимагати документи нема, але роблять.
Повноваження застосувати зброю при нападі, загрозі здоров'ю, життю, заволодінню зброєю є, але не застосовують.
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:18
Нє, нє - так куйня виходить))
От Зе був заявив, що "кожен президент" і деякі подумали, що справді вони "господарі життя" і починають кидатись на ТЦКашника, в якого зброя в руках... починають його збивати з ніг...
Ну що це за куйня?
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:19
Основний аргумент противників рпв - роісся відновить сили і нападе знову.
А може ми відновимо сили і нападемо? Навіщо гадати, як бабка буданга?
Так ніби ми весь виграний РПВ час знову будемо просувати лише велике крадівництво замість ракет та дронів, скорочувати бригади і розміновувати напрямки як з 2019 по 2022.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 21 кві, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:20
Успіх
1. Нема такого поняття «професійний військовий» в державі Україна. Муха з трьома дипломами заплутався , не зміг розібратись де хто професійний, хто ні. З тих пір як армія контрактна, то професійні військові залишились в свідомості совкопенсів, ну і решти тупеньких 8-класників .
Зараз (до війни) кожен може прийти, відпрацювати контракт 5 років , піти. Був військовий, став не військовий, професійним не став, бо нічому не навчився. Ти теж професійний. По рівню професіоналізму. Тобто питання «професійний» закрили. Таких зараз нема.
Йдемо далі. Ступінь готовності до виконання завдань. Та стан здоровʼя. Так, у мене вища ступінь готовності до всіх завдань, які наприклад виконуєш ти. І мабуть стан здоровʼя кращий. А з який пір те, що я чимось кращий , а ти чимось гірший, накладає на мене додаткові зобовʼязання і позбавляє їх тебе? Це що, заохочення бути дурним і хворим? Щоб з таких як ти нічого не питали і не вимагали?
Яке має значення що я вибрав свідомо, а що ти? Якщо ти свідомо вибрав алкоголізм, то це означає що тобі знижки на алкоголь в алкомаркетах, а я обрав спорт , то мені вантажити вагони? Ні, мій вибір - це мій вибір. А обовʼязки по захисту все одно у всіх однакові.
2. Якщо б я навіть мав 8 гриж, я б перед тобою чи ще кимось тут не виправдовувався. Бо я послужив. І це моя справа, ще позахищати , чи досить. Так само як ти собі обрав звільнення і все робиш для цього.
Хворі люди не можуть мати переваг. Вони можуть викликати лише співчуття. І розуміння, що замість хворого хтось інший (більш здоровий) має тягти воза за себе і за того хлопця.
Особисто для мене достатньо що твій друг з батареї відслужив свій рік. А стан його здоровʼя мені не цікавий. Так само мало б бути у тебе по відношенню до всіх хто ВЖЕ БУВ, але ні. Тим гірше для тебе. Будеш як придурок бігати між банами з одним і тим самим питанням.
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:24
Бо треба надати ще повноваження затримувати, пакувати, вимагати документи і по всіх ЗМІ трубити щоразу і це , і ще те, що мають також права застосовувати зброю при нападі, загрозі здоров'ю, життю, заволодіння зброєю!
Трубити це у усі "труби"!!!
А то якийсь цирк без дроту
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:46
Додано: Нед 21 кві, 2024 09:46
Ну не втікай від чесності!!!
(навіщо було стільки демагогії? Щоб втекти від основного?)
От для чого придиратись до слів? Ти ж чудово зрозумів що я мав на увазі!(якщо вдвох словах, то ти - "майстер у військовій справі"!!!, а воюють чомусь "трактористи з 7-ми класами")
Так отож!!!
То чому умовно "хворий тракторист" має воювати, а здоровий бугай - ні?
Як на то пішло - то має що тракторист, а що бугай - однаково бути на фронті!
Але чомусь так не є???!
Так я ж кажу, що мені було б достатньо твого "відслужіння")) якби не цих дві речі:
1. Ти - здоровий бугай! Майстер військової справи! А зараз - йде війна в рідній країні і якраз саме ТАКІ, як ти - дуже потрібні на фронті!!! (а не "хворі трактористи")
2. І, виходячи з п.1. ти мав зараз бути на фронті, а не ломанутись в Африку за великим баблом!(бо бачите, йому в ЗСУ замало)
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