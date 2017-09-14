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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78127813781478157816 ... 7819>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:24

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:В чём секрет?
Бо треба мати повноваження!
Мали б тцкашники повноваження, як поліція - була б пі с та ухилянтам! :D

Тут дива...

Повноважень затримувати, пакувати, вимагати документи нема, але роблять.

Повноваження застосувати зброю при нападі, загрозі здоров'ю, життю, заволодінню зброєю є, але не застосовують.
Бо треба надати ще повноваження затримувати, пакувати, вимагати документи і по всіх ЗМІ трубити щоразу і це , і ще те, що мають також права застосовувати зброю при нападі, загрозі здоров'ю, життю, заволодіння зброєю!
Трубити це у усі "труби"!!!

А то якийсь цирк без дроту :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:46

  vitaliiangel написав:

что интересно маршрутки и пешеходов фильтруют, а авто не останавливают. 70% водителей м 18-60. В чём секрет?

интересно, почему на болотах то же самое? совпадение?
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Ну не втікай від чесності!!!

(навіщо було стільки демагогії? Щоб втекти від основного?)
  Hotab написав:Нема такого поняття «професійний військовий»
От для чого придиратись до слів? Ти ж чудово зрозумів що я мав на увазі!(якщо вдвох словах, то ти - "майстер у військовій справі"!!!, а воюють чомусь "трактористи з 7-ми класами") :)
  Hotab написав:А обовʼязки по захисту все одно у всіх однакові.
Так отож!!!
То чому умовно "хворий тракторист" має воювати, а здоровий бугай - ні?
Як на то пішло - то має що тракторист, а що бугай - однаково бути на фронті!
Але чомусь так не є???!
  Hotab написав:Особисто для мене достатньо що твій друг з батареї відслужив свій рік. А стан його здоровʼя мені не цікавий. Так само мало б бути у тебе по відношенню до всіх хто ВЖЕ БУВ, але ні.
Так я ж кажу, що мені було б достатньо твого "відслужіння")) якби не цих дві речі:
1. Ти - здоровий бугай! Майстер військової справи! А зараз - йде війна в рідній країні і якраз саме ТАКІ, як ти - дуже потрібні на фронті!!! (а не "хворі трактористи")
2. І, виходячи з п.1. ти мав зараз бути на фронті, а не ломанутись в Африку за великим баблом!(бо бачите, йому в ЗСУ замало)
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

оказывается нет понятия профессиональный военный. во как.
а зарплаты и пенсии за что получали.
нема такого поняття як професійні врачі. кожен повинен вміти лікувати :lol:
у нас кожен - будівельник
кожен - врач
і кожен - віськовий. так зброю тоді дайте

ааа. ось же. "кожен з вас - президент"
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:52

  Успіх написав:(навіщо було стільки демагогії?





Тим гірше для тебе. Будеш як придурок бігати між банами з одним і тим самим питанням.



Бетон:

оказывается нет понятия профессиональный военный. во как.
а зарплаты и пенсии за что получали.
нема такого поняття як професійні врачі



Нема.
Звернись до лікаря у відпустці чи на пенсії з вимогою лікувати тебе, чи твою дитину о третій ночі. Він тобі дасть номер «швидкої». І аргумент «ти ж отримував зарплату і зараз отримуєш пенсію « не спрацює.
Швидка - це діюча армія. Військові в минулому не є «швидкою». Вони можуть бути мобілізовані, так само як і «трактористи». А можуть ні.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:56

  Успіх написав:Ти - здоровий бугай! Майстер військової справи!
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:59

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Бо треба мати повноваження!
Мали б тцкашники повноваження, як поліція - була б пі с та ухилянтам! :D

та лучше сразу как президент.
Нє, нє - так куйня виходить))
От Зе був заявив, що "кожен президент" і деякі подумали, що справді вони "господарі життя" і починають кидатись на ТЦКашника, в якого зброя в руках... починають його збивати з ніг...
Ну що це за куйня? :mrgreen:

Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:03

  Успіх написав:Бо треба надати ще повноваження затримувати, пакувати, вимагати документи і по всіх ЗМІ трубити щоразу і це , і ще те, що мають також права застосовувати зброю при нападі, загрозі здоров'ю, життю, заволодіння зброєю!
Трубити це у усі "труби"!!!

А то якийсь цирк без дроту :mrgreen:

Та отож.
Практична складова полягає в тому, що судити, приймати рішення по всл, який застосував зброю і т.д. навіть маючи всі повноваження та підстави, будуть його командири, начальнии. Умовно впритул до Верховного ГК.

І саме оці командири начальники (впритул до ВГК) повинні публічно озвучити те, що є офіційно визначеним в Статутах та ін. законах.
Як для окремого всл, так і для підрозділів, частин.
Наприклад, для підроздідів, частин є:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/828-2018-п#Text

Хоча стоп!
Щось я не знаходжу про можливість застосування зброї не чатовим, а просто всл проти просто цивільного нападника, який не є *особою, причетною до збройної агресії;*

Тоді дійсно треба додаткові повноваження.
Ліньки в Статут лізти шукати...
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:05

Hotab
Тобто,ти зливаєшся?

Ну хоч тоді на це одне дай відповідь і може поставимо крапку у дискусії, якщо відповідь буде ЧЕСНОЮ! >>>
  Hotab написав:А обовʼязки по захисту все одно у всіх однакові.
Так отож!!!
То чому умовно "хворий тракторист" має воювати, а здоровий бугай - ні?
Як на то пішло - то має що тракторист, а що бугай - однаково бути на фронті!
Але чомусь так не є???!
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Основний аргумент противників рпв - роісся відновить сили і нападе знову.
А може ми відновимо сили і нападемо? Навіщо гадати, як бабка буданга?
Так ніби ми весь виграний РПВ час знову будемо просувати лише велике крадівництво замість ракет та дронів, скорочувати бригади і розміновувати напрямки як з 2019 по 2022.

Та навіть не це, а те що фюрер, натомість, попросить овердокуя. Хоча сам він не раз казав, що не проти перемовин, але з урахуванням реалій на землі, тобто, війська він виводити не буде, як цього хоче Зеленський, для початку перемовин. І сигнали американцям він посилав, що хоче рпв, на що йому відповіли, що без згоди України ніяк.
Ще цікавіше глянути на все це очима глобального Півдня. Путін хоче переговорів і припинення аійни, він за перемовини без початкових умов. Зеленський не хоче, він за війну, перемовини блокуються нереальними передумовами. Кацапи це активно використовують і впарюють Півдню свою нафту на боротьбу з "агресором", тобто з нами і Заходом. А дійсно, чому Ізраїль вів і веде перемовини з хамасом, а в нас вони навіть заборонени якимось указом?
Ну все це нам зрозуміло, а люди самі себе накручують і дмухають на воду, хоча треба було дути на молоко ще в 2019...
Востаннє редагувалось lapay в Нед 21 кві, 2024 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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