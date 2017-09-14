lapay написав:

Schmit написав: Основний аргумент противників рпв - роісся відновить сили і нападе знову.

А може ми відновимо сили і нападемо? Навіщо гадати, як бабка буданга?

Так ніби ми весь виграний РПВ час знову будемо просувати лише велике крадівництво замість ракет та дронів, скорочувати бригади і розміновувати напрямки як з 2019 по 2022. Основний аргумент противників рпв - роісся відновить сили і нападе знову.А може ми відновимо сили і нападемо? Навіщо гадати, як бабка буданга?Так ніби ми весь виграний РПВ час знову будемо просувати лише велике крадівництво замість ракет та дронів, скорочувати бригади і розміновувати напрямки як з 2019 по 2022.

Та навіть не це, а те що фюрер, натомість, попросить овердокуя. Хоча сам він не раз казав, що не проти перемовин, але з урахуванням реалій на землі, тобто, війська він виводити не буде, як цього хоче Зеленський, для початку перемовин. І сигнали американцям він посилав, що хоче рпв, на що йому відповіли, що без згоди України ніяк.Ще цікавіше глянути на все це очима глобального Півдня. Путін хоче переговорів і припинення аійни, він за перемовини без початкових умов. Зеленський не хоче, він за війну, перемовини блокуються нереальними передумовами. Кацапи це активно використовують і впарюють Півдню свою нафту на боротьбу з "агресором", тобто з нами і Заходом. А дійсно, чому Ізраїль вів і веде перемовини з хамасом, а в нас вони навіть заборонени якимось указом?Ну все це нам зрозуміло, а люди самі себе накручують і дмухають на воду, хоча треба було дути на молоко ще в 2019...