Schmit написав:Основний аргумент противників рпв - роісся відновить сили і нападе знову. А може ми відновимо сили і нападемо? Навіщо гадати, як бабка буданга? Так ніби ми весь виграний РПВ час знову будемо просувати лише велике крадівництво замість ракет та дронів, скорочувати бригади і розміновувати напрямки як з 2019 по 2022.
Та навіть не це, а те що фюрер, натомість, попросить овердокуя. Хоча сам він не раз казав, що не проти перемовин, але з урахуванням реалій на землі, тобто, війська він виводити не буде, як цього хоче Зеленський, для початку перемовин. І сигнали американцям він посилав, що хоче рпв, на що йому відповіли, що без згоди України ніяк. Ще цікавіше глянути на все це очима глобального Півдня. Путін хоче переговорів і припинення аійни, він за перемовини без початкових умов. Зеленський не хоче, він за війну, перемовини блокуються нереальними передумовами. Кацапи це активно використовують і впарюють Півдню свою нафту на боротьбу з "агресором", тобто з нами і Заходом. А дійсно, чому Ізраїль вів і веде перемовини з хамасом, а в нас вони навіть заборонени якимось указом? Ну все це нам зрозуміло, а люди самі себе накручують і дмухають на воду, хоча треба було дути на молоко ще в 2019...
очами глобального півдня, ще місяць крива качечка, а потім завгар із топ 100
на цьому місці поинна була бути 35річна цицькоцмудильна професура з ужгородського кулінарного технікума а не 50річні платники податків. поки не прийде чітке розуміння то ніякий дембель автору не світить навіть за умови рпв
знакомая с ощада в каменском говорит, что несколько клиентов приезжают с донецка за пенсией. вчера таксист из горловки, уехавший в 2016, сказал, что неплохо устроились там люди - две пенсии получают. подскажите, Украина до сих пор платит крыму, донбасу и пр пенсии? это на это 8 млрд уйдёт?
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 21 кві, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тоді дійсно треба додаткові повноваження. Ліньки в Статут лізти шукати...
Не знаю, що там у Статуті(нам "вчорашнім трактористам" теж ліньки читати) але от нам казали, як ми починали ходити в наряди/чергувати якось двояко/розмито на рахунок застосування зброї)) Одні нам казали, що якщо хтось йде(наприклад вночі), то треба казати: "стій, хто йде?" і якщо реакції нуль, то вистрілити попереджувальний вгору, якщо плануєш далі застосовувати зброю "за призначенням"! Але! Але інші нам казали: "який нах попереджувальний вгору??? Ви - НА ВІЙНІ!!! Зразу ложити невідомого лицем в землю, а якщо бачите загрозу - зразу валити на повал!"
Тож, був випадок ще "на початках" - комбата сусідньої батареї вночі, мої побратими поклали лицем в землю! А що - він не знав пароля!