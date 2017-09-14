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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78137814781578167817 ... 7819>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:09

Успіх

Як на то пішло - то має що тракторист, а що бугай - однаково бути на фронті!





У тебе амнезія. «бугай» був. Чимало «трактористів» ще ні.


однаково бути на фронті!

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:10

Можна ж не бикувати!

  flyman написав:Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Обороняється від зграї неадекватів, які агресують/нападають!
Має повне право застосовувати зброю!

Я б теж витягнув би зброю і вистрілив вгору "попереджувальний" а потім би крикнув: "Не підходити, бо буду стріляти на ураження!"
І якщо б далі вони нападали, то - по їх ногах...
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:11

Успіх



Я б теж витягнув би зброю і вистрілив вгору "попереджувальний" а потім би крикнув: "Не підходити, бо буду стріляти на ураження!"
І якщо б далі вони нападали, то - по їх ногах...


А кажеш що не професійний. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:16

  lapay написав:
  Schmit написав:Основний аргумент противників рпв - роісся відновить сили і нападе знову.
А може ми відновимо сили і нападемо? Навіщо гадати, як бабка буданга?
Так ніби ми весь виграний РПВ час знову будемо просувати лише велике крадівництво замість ракет та дронів, скорочувати бригади і розміновувати напрямки як з 2019 по 2022.

Та навіть не це, а те що фюрер, натомість, попросить овердокуя. Хоча сам він не раз казав, що не проти перемовин, але з урахуванням реалій на землі, тобто, війська він виводити не буде, як цього хоче Зеленський, для початку перемовин. І сигнали американцям він посилав, що хоче рпв, на що йому відповіли, що без згоди України ніяк.
Ще цікавіше глянути на все це очима глобального Півдня. Путін хоче переговорів і припинення аійни, він за перемовини без початкових умов. Зеленський не хоче, він за війну, перемовини блокуються нереальними передумовами. Кацапи це активно використовують і впарюють Півдню свою нафту на боротьбу з "агресором", тобто з нами і Заходом. А дійсно, чому Ізраїль вів і веде перемовини з хамасом, а в нас вони навіть заборонени якимось указом?
Ну все це нам зрозуміло, а люди самі себе накручують і дмухають на воду, хоча треба було дути на молоко ще в 2019...

очами глобального півдня, ще місяць крива качечка, а потім завгар із топ 100
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:19

  Успіх написав:
  flyman написав:Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Обороняється від зграї неадекватів, які агресують/нападають!
Має повне право застосовувати зброю!

Я б теж витягнув би зброю і вистрілив вгору "попереджувальний" а потім би крикнув: "Не підходити, бо буду стріляти на ураження!"
І якщо б далі вони нападали, то - по їх ногах...

То може мирняк відчуває загрозу від того хто мав би той мирняк захищати?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тож коли Барабашова


на цьому місці поинна була бути 35річна цицькоцмудильна професура з ужгородського кулінарного технікума
а не 50річні платники податків.
поки не прийде чітке розуміння то ніякий дембель автору не світить навіть за умови рпв
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:21

flyman


То може мирняк відчуває загрозу ?


Звичайно що відчуває. Загрозу змусити виконувати свої обовʼязки по захисту держави.
Так і злочинці відчувають загрозу від правоохоронців))


цицькоцмудильна професура з ужгородського кулінарного технікума


Якщо цмудив минулому (флуман) - це рахується?
Оператор дрона не закрита вакансія в третій штурмовій.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович Успиха нашего пиарит )))

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Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

знакомая с ощада в каменском говорит, что несколько клиентов приезжают с донецка за пенсией.
вчера таксист из горловки, уехавший в 2016, сказал, что неплохо устроились там люди - две пенсии получают.
подскажите, Украина до сих пор платит крыму, донбасу и пр пенсии? это на это 8 млрд уйдёт?
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 21 кві, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:25

І таке буває))

  detroytred написав:Тоді дійсно треба додаткові повноваження.
Ліньки в Статут лізти шукати...
Не знаю, що там у Статуті(нам "вчорашнім трактористам" теж ліньки читати) :) але от нам казали, як ми починали ходити в наряди/чергувати якось двояко/розмито на рахунок застосування зброї))
Одні нам казали, що якщо хтось йде(наприклад вночі), то треба казати: "стій, хто йде?" і якщо реакції нуль, то вистрілити попереджувальний вгору, якщо плануєш далі застосовувати зброю "за призначенням"! ;)
Але!
Але інші нам казали: "який нах попереджувальний вгору??? Ви - НА ВІЙНІ!!! Зразу ложити невідомого лицем в землю, а якщо бачите загрозу - зразу валити на повал!"

Тож, був випадок ще "на початках" - комбата сусідньої батареї вночі, мої побратими поклали лицем в землю! :lol:
А що - він не знав пароля! :mrgreen:
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  #<1 ... 78137814781578167817 ... 7819>
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