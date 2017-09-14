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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78147815781678177818 ... 7820>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:подскажите, Украина до сих пор платит крыму, донбасу и пр пенсии? это на это 8 млрд уйдёт?

Якщо хоча б раз в 6 місяців приїздити знімати на підконтрольній, то платить.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:26

  Andrey2512 написав:Арестович Успиха нашего пиарит )))

Зображення

Эх, зря вы отсветили в «теплик форума». Согласно легенды вы в числе «800 тыс жирных тыловых крыс».
Тот, кого Битон видит на улицах Киева.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:28

  Успіх написав:
  detroytred написав:Тоді дійсно треба додаткові повноваження.
Ліньки в Статут лізти шукати...
Не знаю, що там у Статуті(нам "вчорашнім трактористам" теж ліньки читати) :) але от нам казали, як ми починали ходити в наряди/чергувати якось двояко/розмито на рахунок застосування зброї))
Одні нам казали, що якщо хтось йде(наприклад вночі), то треба казати: "стій, хто йде?" і якщо реакції нуль, то вистрілити попереджувальний вгору, якщо плануєш далі застосовувати зброю "за призначенням"! ;)
Але!
Але інші нам казали: "який нах попереджувальний вгору??? Ви - НА ВІЙНІ!!! Зразу ложити невідомого лицем в землю, а якщо бачите загрозу - зразу валити на повал!"

Тож, був випадок ще "на початках" - комбата сусідньої батареї вночі, мої побратими поклали лицем в землю! :lol:
А що - він не знав пароля! :mrgreen:

ти відрізняєш, що таке стояти в караулі, і що таке йти мирняк стріляти?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:30

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:подскажите, Украина до сих пор платит крыму, донбасу и пр пенсии? это на это 8 млрд уйдёт?

Якщо хоча б раз в 6 місяців приїздити знімати на підконтрольній, то платить.

капець.
тобто наші правнуки будуть віддавати борги за хитродупих з двома пенсіями які викликали путіна - путін войди путін прийди
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якщо цмудив минулому (флуман) - це рахується?



А у відсотках до загального виробничого досвіду, 3 - 5 - 10 ?
Оператор дрона не закрита вакансія в третій штурмовій.

Cкільки разів вже обговорювали що дроноводство то точно для юнацтва.
Навіть 25 річним не наздогнати 18 річних за продуктивністю
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А все тому, що закони по дибільному написані, а ТЦК якось має виконувати план мобілізації, хоча якщо діяти згідно із законами, то мобілізують 1,5 добровольця в рік.
і новий закон мобілізації сильно не допоможе, але він допоможе оновити реєстри і потім наступні закони із закручуванням гайок таки дозволять мобілізувати більше народу по реєстру, але, скоріш за все, це вже під зиму буде...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:34

Вкрадені 2р. життя!

  Hotab написав:А кажеш що не професійний.
Що, думаєш 2р+ пішли коту під хвіст?))

Так, саме так - пішли коту під хвіст!(просто залишився досвід) :)
  flyman написав:То може мирняк відчуває загрозу від того хто мав би той мирняк захищати?
Мирняк просто не хоче на фронт! І тут сам ТЦКашник - не є загрозою!
Тобто, якщо б приїхали в одязі мікімауса, чи свинки Пепи до ухилянтів, то б вони весело самі застрибнули у бусік і поїхали в ТЦК? :)
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:35

  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:подскажите, Украина до сих пор платит крыму, донбасу и пр пенсии? это на это 8 млрд уйдёт?

Якщо хоча б раз в 6 місяців приїздити знімати на підконтрольній, то платить.

капець.
тобто наші правнуки будуть віддавати борги за хитродупих з двома пенсіями які викликали путіна - путін войди путін прийди

Бетон, таковы правила современного мира. Если гражданин Украины что регулируется паспортом достиг 60 лет то он/она может оформить пенсию. Человека можно лишить денег только по административному нарушению - штраф, или криминальному нарушению - срок.
Удивлена, что такого прогрессивного, в скором времени европейца, удивляет такой факт :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:35

  Успіх написав:
  detroytred написав:Тоді дійсно треба додаткові повноваження.
Ліньки в Статут лізти шукати...
Не знаю, що там у Статуті(нам "вчорашнім трактористам" теж ліньки читати) :) але от нам казали, як ми починали ходити в наряди/чергувати якось двояко/розмито на рахунок застосування зброї))
Одні нам казали, що якщо хтось йде(наприклад вночі), то треба казати: "стій, хто йде?" і якщо реакції нуль, то вистрілити попереджувальний вгору, якщо плануєш далі застосовувати зброю "за призначенням"! ;)
Але!
Але інші нам казали: "який нах попереджувальний вгору??? Ви - НА ВІЙНІ!!! Зразу ложити невідомого лицем в землю, а якщо бачите загрозу - зразу валити на повал!"

Тож, був випадок ще "на початках" - комбата сусідньої батареї вночі, мої побратими поклали лицем в землю! :lol:
А що - він не знав пароля! :mrgreen:

Нюанс (і вибачайте, порада, хоч з дивану не маю підстав щось радити. Тому вибачаюсь одразу).

Ви отримали зброю.
Вам необхідно знати, як її застосовувати згідно Законів.
А на практиці Ви будете застосовувати згідно досвіду та обставин...
Відповідати ж (якщо що прийдеться, потім) на запитання Ви будете як?
Згідно отих Статутів...
Тому повинні їх знати чітко.

А оті хто Вам *розповідав* потім відхрестяться від своїх *розповідей*.
А якщо вони ще Ваші командири-начальники, то це не розповідь, а саме навчання Вас, як діяти, Вашим командиром. Тим паче відхреститься і напише, що доводив до Вас все згідно Статуту.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:38

  Бетон написав:знакомая с ощада в каменском говорит, что несколько клиентов приезжают с донецка за пенсией.

Осталось только выяснить, как они через ЛБС проезжают туда-обратно ...

А так да, вброс не получился
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