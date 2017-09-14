detroytred написав:Тоді дійсно треба додаткові повноваження. Ліньки в Статут лізти шукати...
Не знаю, що там у Статуті(нам "вчорашнім трактористам" теж ліньки читати) але от нам казали, як ми починали ходити в наряди/чергувати якось двояко/розмито на рахунок застосування зброї)) Одні нам казали, що якщо хтось йде(наприклад вночі), то треба казати: "стій, хто йде?" і якщо реакції нуль, то вистрілити попереджувальний вгору, якщо плануєш далі застосовувати зброю "за призначенням"! Але! Але інші нам казали: "який нах попереджувальний вгору??? Ви - НА ВІЙНІ!!! Зразу ложити невідомого лицем в землю, а якщо бачите загрозу - зразу валити на повал!"
Тож, був випадок ще "на початках" - комбата сусідньої батареї вночі, мої побратими поклали лицем в землю! А що - він не знав пароля!
ти відрізняєш, що таке стояти в караулі, і що таке йти мирняк стріляти?
А все тому, що закони по дибільному написані, а ТЦК якось має виконувати план мобілізації, хоча якщо діяти згідно із законами, то мобілізують 1,5 добровольця в рік. і новий закон мобілізації сильно не допоможе, але він допоможе оновити реєстри і потім наступні закони із закручуванням гайок таки дозволять мобілізувати більше народу по реєстру, але, скоріш за все, це вже під зиму буде...
Бетон написав:подскажите, Украина до сих пор платит крыму, донбасу и пр пенсии? это на это 8 млрд уйдёт?
Якщо хоча б раз в 6 місяців приїздити знімати на підконтрольній, то платить.
капець. тобто наші правнуки будуть віддавати борги за хитродупих з двома пенсіями які викликали путіна - путін войди путін прийди
Бетон, таковы правила современного мира. Если гражданин Украины что регулируется паспортом достиг 60 лет то он/она может оформить пенсию. Человека можно лишить денег только по административному нарушению - штраф, или криминальному нарушению - срок. Удивлена, что такого прогрессивного, в скором времени европейца, удивляет такой факт
detroytred написав:Тоді дійсно треба додаткові повноваження. Ліньки в Статут лізти шукати...
Не знаю, що там у Статуті(нам "вчорашнім трактористам" теж ліньки читати) але от нам казали, як ми починали ходити в наряди/чергувати якось двояко/розмито на рахунок застосування зброї)) Одні нам казали, що якщо хтось йде(наприклад вночі), то треба казати: "стій, хто йде?" і якщо реакції нуль, то вистрілити попереджувальний вгору, якщо плануєш далі застосовувати зброю "за призначенням"! Але! Але інші нам казали: "який нах попереджувальний вгору??? Ви - НА ВІЙНІ!!! Зразу ложити невідомого лицем в землю, а якщо бачите загрозу - зразу валити на повал!"
Тож, був випадок ще "на початках" - комбата сусідньої батареї вночі, мої побратими поклали лицем в землю! А що - він не знав пароля!
Нюанс (і вибачайте, порада, хоч з дивану не маю підстав щось радити. Тому вибачаюсь одразу).
Ви отримали зброю. Вам необхідно знати, як її застосовувати згідно Законів. А на практиці Ви будете застосовувати згідно досвіду та обставин... Відповідати ж (якщо що прийдеться, потім) на запитання Ви будете як? Згідно отих Статутів... Тому повинні їх знати чітко.
А оті хто Вам *розповідав* потім відхрестяться від своїх *розповідей*. А якщо вони ще Ваші командири-начальники, то це не розповідь, а саме навчання Вас, як діяти, Вашим командиром. Тим паче відхреститься і напише, що доводив до Вас все згідно Статуту.