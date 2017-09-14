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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:40
flyman написав:
ти відрізняєш, що таке стояти в караулі, і що таке йти мирняк стріляти?
Тому я тобі чітко написав >>>
Успіх написав:
Обороняється від зграї неадекватів, які агресують/нападають!
flyman написав:
Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Має повне право застосовувати зброю!
Я б теж витягнув би зброю і вистрілив вгору "попереджувальний" а потім би крикнув: "Не підходити, бо буду стріляти на ураження!"
І якщо б далі вони нападали, то - по їх ногах...
Тобто, мирняк, який НАПАДАЄ - це вже НЕ мирняк!!!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 21 кві, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:42
Успіх написав: flyman написав:
Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Обороняється від зграї неадекватів, які агресують/нападають!
Має повне право застосовувати зброю!
Я б теж витягнув би зброю і вистрілив вгору "попереджувальний" а потім би крикнув: "Не підходити, бо буду стріляти на ураження!"
І якщо б далі вони нападали, то - по їх ногах...
от не надо забуватися.) Закони законами а червоні лінії є й без законів. ) я в юності трохи колотився в нічному клубі тіпа охранніком. Не тим бугаєм, шо на дверях одфільтровує небажаних, а тим який виводить занадто веселих гостей освіжитись. Робота специфічна, людям вечір псувати нізя, треба щоб вони і наступного разу прийшли...
так вот кращий вишибала ,це жіночка під 50, даж самі буйні утіхають)))
В нас закладжені паттерни поведінки проти яких перти трудно. Стрельнув би ти тій бабі по ногах і років 5 одсидів би. А забрали б в тебе гражданські зброю тож по головці начальство не погладило б.... Короч, не забувай своє місце в общєствє, герой!
Перемогти бабів можно тіки толпою і в масках)) чув там ще дитина була?.. а баба + дитина то бонус в авторитеті 5 кратний. Попробуй форточку в тролейбусі одкрити, якщо дує жіночці під 50... а якщо вона ще з малим дітьом - ти труп. Тіки рожки і ножки зостануться. Ні пістолет ,ні корочка убд не спасе )))
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:43
sens написав:
Модно ще De Principatibus . Макіавеллі ще в 16 столітті написав і опубліковано лише після смерті,можна теж читати, цитувати і розбирати. У мене від СРСР залишається спогад у вигляді СЄС( я Радянський Енциклопедичний Словник).
Спасибо, Сенс. Таким нехитрым способом я определила что вы как советский в прошлом человек принадлежите к интеллектуалам, а Детройт - к люмпенам
у меня в комнате хлама лежит 4 словаря, больших как раз. Мои родители привезли на схрон и взяли с меня слово, что я не посмею выбросить их "вдруг пригодится". Для советской интеллигенции эти словари как Пересопницкое Евангелие - реликвия. А для меня оно же, но по весу )
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:45
Бетон написав:
знакомая с ощада в каменском говорит, что несколько клиентов приезжают с донецка за пенсией.
вчера таксист из горловки, уехавший в 2016, сказал, что неплохо устроились там люди - две пенсии получают.
подскажите, Украина до сих пор платит крыму, донбасу и пр пенсии? это на это 8 млрд уйдёт?
є якісь пункти пропуску, чи вони через турцію-польщу за пенсіями їдуть?
треба було вводити ще за Петра суворі закони за подвійне громадянство країни-агресора та підозру та сепаратизм.
бо "герої кримської весни" їздили в Херсон за безвіз-біометрикою. "наші люди". "шатли треба". доїздилися. В чисто кацапських містах - йобурзі, мацкві, підері були протести проти війни. В криму - жодного
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 21 кві, 2024 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:46
Banderlog написав:
. Попробуй форточку в тролейбусі одкрити, якщо дує жіночці під 50... а якщо вона ще з малим дітьом - ти труп
или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо. Потому что граница между патриотизмом и рыночной экономикой вилами по воде нарисована. Когда государству нужно что то от граждан получить тогда патриотизм. А когда отдать - рыночная экономика. Отсюда все беды имхо.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 21 кві, 2024 10:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:46
Успіх написав:
(навіщо було стільки демагогії? Щоб втекти від основного?)
Hotab написав:
Нема такого поняття «професійний військовий»
От для чого придиратись до слів? Ти ж чудово зрозумів що я мав на увазі!(якщо вдвох словах, то ти - "майстер у військовій справі"!!!, а воюють чомусь "трактористи з 7-ми класами")
Hotab написав:
А обовʼязки по захисту все одно у всіх однакові.
Так отож!!!
То чому умовно "хворий тракторист" має воювати, а здоровий бугай - ні?
Як на то пішло - то має що тракторист, а що бугай - однаково бути на фронті!
Але чомусь так не є???!
Hotab написав:
Особисто для мене достатньо що твій друг з батареї відслужив свій рік. А стан його здоровʼя мені не цікавий. Так само мало б бути у тебе по відношенню до всіх хто ВЖЕ БУВ, але ні.
Так я ж кажу, що мені було б достатньо твого "відслужіння")) якби не цих дві речі:
1. Ти - здоровий бугай! Майстер військової справи! А зараз - йде війна в рідній країні і якраз саме ТАКІ, як ти - дуже потрібні на фронті!!! (а не "хворі трактористи")
2. І, виходячи з п.1. ти мав зараз бути на фронті, а не ломанутись в Африку за великим баблом!(бо бачите, йому в ЗСУ замало)
1. В Африці не довічне, а Контракт на кілька місяців!
2. В Африці 8..10куе в місяць, і це не на 0 ЛБЗ, а за техобслуговування ковра.
3. Проф. воєнний спить - контракт іде.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:51
Banderlog написав:
Стрельнув би ти тій бабі по ногах і років 5 одсидів би. А забрали б в тебе гражданські зброю тож по головці начальство не погладило б.... Короч, не забувай своє місце в общєствє, герой!
Перемогти бабів можно тіки толпою і в масках)) чув там ще дитина була?.. а баба + дитина то бонус в авторитеті 5 кратний. Попробуй форточку в тролейбусі одкрити, якщо дує жіночці під 50... а якщо вона ще з малим дітьом - ти труп. Тіки рожки і ножки зостануться. Ні пістолет ,ні корочка убд не спасе )))
Жарти жартами, але Ви відео ж дивились?
Тобто, Ви дозволили, щоб Вас збили з ніг(може ще покопали пару раз)... а як би зброю вихопили/забрали?
Ні, ну от серйозно - як би Ви повелись в даній ситуації?
Розкидали би всіх, як Чак Норіс?)))
Ну ок.
А якщо Ви б були отакої статури, як той тцкашник на відео, що тоді?
Дали би себе змісити з болотом/травою?
Серйозно?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:51
stm написав: Бетон написав: Бетон написав:
подскажите, Украина до сих пор платит крыму, донбасу и пр пенсии? это на это 8 млрд уйдёт?
Якщо хоча б раз в 6 місяців приїздити знімати на підконтрольній, то платить.
капець.
тобто наші правнуки будуть віддавати борги за хитродупих з двома пенсіями які викликали путіна - путін войди путін прийди
Бетон, таковы правила современного мира. Если гражданин Украины что регулируется паспортом достиг 60 лет то он/она может оформить пенсию. Человека можно лишить денег только по административному нарушению - штраф, или криминальному нарушению - срок.
Удивлена, что такого прогрессивного, в скором времени европейца, удивляет такой факт
да не, просто обидно, что на нафиг мне ненужную территорию ватников уходит всё моё ваше и американское бабло
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:53
fox767676 написав: Бетон написав:
знакомая с ощада в каменском говорит, что несколько клиентов приезжают с донецка за пенсией.
вчера таксист из горловки, уехавший в 2016, сказал, что неплохо устроились там люди - две пенсии получают.
подскажите, Украина до сих пор платит крыму, донбасу и пр пенсии? это на это 8 млрд уйдёт?
є якісь пункти пропуску, чи вони через турцію-польщу за пенсіями їдуть?
треба було вводити ще за Петра суворі закони за подвійне громадянство країни-агресора та підозру та сепаратизм.
бо "герої кримської весни" їздили в Херсон за безвіз-біометрикою. "наші люди". "шатли треба". доїздилися. В чисто кацапських містах - йобурзі, мацкві, підері були протести проти війни. В криму - жодного
туда-сюда ездят через дырку. какую не говорят. каждый месяц ездят бл!
в прошлом месяце хвастались что новую квартиру получили. прикинь уровень цинизма
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:53
Hotab написав:hxbbgaf
Ну, вполне справедливо было бы начать не с больных, а с полностью здоровых,
На фронті кілька бригад МВС і НГУ. Особовий склад НЕ цих бригад («тилові криси») періодично ротується на виконання завдань в прифронтових районах. Не в окоп, але в прифронтових районах виконує ті ж функції, що в тилу. Де вони так само є пріоритетною ціллю для арти і дронів. Справедливість є давно. «Здорові» вже там.
Чомусь автоматично (бо якщо не в МВС, отже ж хворий) нездоровий hxbbgat не добрався до НЕполіцейських бригад. А вже час.
Від Хотаба - те саме)) Підійди в ТЦК, запитай, чи не потрібний інструктор - проводити авіа-навчання,
У мене без ТЦК є канали звʼязку для отримання цієї інформації. Тебе втомленого артилериста
це ніяк не обходить.
Чуєш, а я оце глянув, а ти наче трохи не всіх перерахував.
Справа навіть не в форумчанах, які тебе чухають за вушком, шлють тобі в особисті мавп. А друга свого, який з батареї рік назад звільнився і шле тобі в вайбер Тік-токи різні, ти запитав коли назад?
Чому ні? Чому йому заздриш, а не примушуєш повернутись?
Те бригады вроде "Люти" - это добровольцы и их не так много. Остальные продолжают сидеть протирать штаны или ездить кошмарить бабок с укропом и воевать не собираются.
Или вы хотите, чтоб им еще и добровольцами запретили идти?
Дальше ничего не понял о каких-то друзьях с тик-тока и т.д. (меня в тик-токе, вообще, нет).
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