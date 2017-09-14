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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:54
flyman написав:
1. В Африці не довічне, а Контракт на кілька місяців!
Успіх написав:
(навіщо було стільки демагогії? Щоб втекти від основного?)
Hotab написав:
Нема такого поняття «професійний військовий»
От для чого придиратись до слів? Ти ж чудово зрозумів що я мав на увазі!(якщо вдвох словах, то ти - "майстер у військовій справі"!!!, а воюють чомусь "трактористи з 7-ми класами")
Hotab написав:
А обовʼязки по захисту все одно у всіх однакові.
Так отож!!!
То чому умовно "хворий тракторист" має воювати, а здоровий бугай - ні?
Як на то пішло - то має що тракторист, а що бугай - однаково бути на фронті!
Але чомусь так не є???!
Hotab написав:
Особисто для мене достатньо що твій друг з батареї відслужив свій рік. А стан його здоровʼя мені не цікавий. Так само мало б бути у тебе по відношенню до всіх хто ВЖЕ БУВ, але ні.
Так я ж кажу, що мені було б достатньо твого "відслужіння")) якби не цих дві речі:
1. Ти - здоровий бугай! Майстер військової справи! А зараз - йде війна в рідній країні і якраз саме ТАКІ, як ти - дуже потрібні на фронті!!! (а не "хворі трактористи")
2. І, виходячи з п.1. ти мав зараз бути на фронті, а не ломанутись в Африку за великим баблом!(бо бачите, йому в ЗСУ замало)
2. В Африці 8..10куе в місяць, і це не на 0 ЛБЗ, а за техобслуговування ковра.
3. Проф. воєнний спить - контракт іде.
Ну от щось приблизно таке мав ЧЕСНО написати Хотаб!
Чесно признатись!
А не круть-верть
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:54
Академик Петровской академии наук, член Союза писателей Александр Никитич Севастьянов:
Сегодня нам следовало бы сделать ставку на европейских расистов и националистов, не могущих терпеть зримую гибель европейской традиции под ударами сторонников мультикультурализма, вавилонского всесмешения, диктатуры меньшинств и новых «европейских ценностей», включающих в себя идеалы ЛГБТ, феминизма, негритюда и многих иных прелестей.
Вроде ж собирались бороться с каким-то нацизмом, а тут на тебе...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:55
stm написав: sens написав:
Модно ще De Principatibus . Макіавеллі ще в 16 столітті написав і опубліковано лише після смерті,можна теж читати, цитувати і розбирати. У мене від СРСР залишається спогад у вигляді СЄС( я Радянський Енциклопедичний Словник).
Спасибо, Сенс. Таким нехитрым способом я определила что вы как советский в прошлом человек принадлежите к интеллектуалам, а Детройт - к люмпенам
у меня в комнате хлама лежит 4 словаря, больших как раз. Мои родители привезли на схрон и взяли с меня слово, что я не посмею выбросить их "вдруг пригодится". Для советской интеллигенции эти словари как Пересопницкое Евангелие - реликвия. А для меня оно же, но по весу )
Тобто хто не тримає словника, той люмпен?
З ранку і знов мімо. Та невже?))
Ви там зі спостереженням, достовірно ВИКОНАНИМ (прошедшее время) розібрались?
У вашому ж визначенні від Даля.
Жгітє ще. Прикольна ж інтелігентна інтелектуалка)))))
З.и. а якщо в мене лежать словники і не один, то що робити будете? Ги-ги. Викреслювати з люмпенів?
У вас способи не нехитрі, а відверто дурні...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:03
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 21 кві, 2024 11:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:05
Бетон написав: fox767676 написав: Бетон написав:
знакомая с ощада в каменском говорит, что несколько клиентов приезжают с донецка за пенсией.
вчера таксист из горловки, уехавший в 2016, сказал, что неплохо устроились там люди - две пенсии получают.
подскажите, Украина до сих пор платит крыму, донбасу и пр пенсии? это на это 8 млрд уйдёт?
є якісь пункти пропуску, чи вони через турцію-польщу за пенсіями їдуть?
треба було вводити ще за Петра суворі закони за подвійне громадянство країни-агресора та підозру та сепаратизм.
бо "герої кримської весни" їздили в Херсон за безвіз-біометрикою. "наші люди". "шатли треба". доїздилися. В чисто кацапських містах - йобурзі, мацкві, підері були протести проти війни. В криму - жодного
туда-сюда ездят через дырку. какую не говорят. каждый месяц ездят бл!
в прошлом месяце хвастались что новую квартиру получили. прикинь уровень цинизма
ну аполітичні днрівські пенси хай отримують. у кожну душу не зазирнеш про що воно у 2014 думало.
але серед них достатньо блядіщ в самому соку. сидять в Європі на соціалі, соцмережеві профайли щільно усіяні рашистською та днр-терористичною символікою, і безкарно несуть антиукраїнську пропаганду.
То можно і розпсихуватися що в нас нема справжнього тилу на Заході.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:06
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
. Попробуй форточку в тролейбусі одкрити, якщо дує жіночці під 50... а якщо вона ще з малим дітьом - ти труп
или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо. Потому что граница между патриотизмом и рыночной экономикой вилами по воде нарисована. Когда государству нужно что то от граждан получить тогда патриотизм. А когда отдать - рыночная экономика. Отсюда все беды имхо.
ну тут баба на двоє гадала.) Носити мене діло не благодарне. Хоча поки скористався тіки знижкою на комунальні. Думаю ісход битви за 15грн буде залежати від мого часу й натхнення . В нас таких водітєлєй переучували, збиралось півсалона убдшників і катались по кругу. Но то атошники були, їх було мало.
А зара доживем побачим.
Вернутись інвалідом це канєшно жопа. Плюс ще сісти на стакан і злетіти з котушок... Помню безногих контужених дідів з другої світової, сам малим їх дражнив і кидався зеленими яблуками... )
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:08
fox767676 написав: Бетон написав: fox767676 написав:
є якісь пункти пропуску, чи вони через турцію-польщу за пенсіями їдуть?
треба було вводити ще за Петра суворі закони за подвійне громадянство країни-агресора та підозру та сепаратизм.
бо "герої кримської весни" їздили в Херсон за безвіз-біометрикою. "наші люди". "шатли треба". доїздилися. В чисто кацапських містах - йобурзі, мацкві, підері були протести проти війни. В криму - жодного
туда-сюда ездят через дырку. какую не говорят. каждый месяц ездят бл!
в прошлом месяце хвастались что новую квартиру получили. прикинь уровень цинизма
ну аполітичні днрівські пенси хай отримують. у кожну душу не зазирнеш про що воно у 2014 думало.
але серед них достатньо блядіщ в самому соку. сидять в Європі на соціалі, соцмережеві профайли щільно усіяні рашистською та днр-терористичною символікою, і безкарно несуть антиукраїнську пропаганду.
То можно і розпсихуватися що в нас нема справжнього тилу на Заході.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:08
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
. Попробуй форточку в тролейбусі одкрити, якщо дує жіночці під 50... а якщо вона ще з малим дітьом - ти труп
или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо. Потому что граница между патриотизмом и рыночной экономикой вилами по воде нарисована. Когда государству нужно что то от граждан получить тогда патриотизм. А когда отдать - рыночная экономика. Отсюда все беды имхо.
усреться твій начальник маршрутки, вони вже знають, що за таке будуть пижжені.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:09
vitaliiangel написав:
или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо.
Ну колись і я щось таке бачив(вічні суперечки між пільговиками і водіями маршруток)
Але!!!
Як був я цього року у відпустці, то їздив і міськими, і міжміськими маршрутками по посвідченю УБД!
Жоден водій мені кривого слова НЕ сказав!!!
В міських маршрутках - то якщо я заходив через передні двері, то просто казав водієві "Посвідчення УБД" і йшов собі сідав...
А якщо сідав на міжміські, то заходив і сам зразу показував водієві посвідчення у розгорнутому виді - МОВЧКИ!!!
І майже всі мовчки теж мені кивали головою "добре"!
Тільки деякі водії запитували - "це УБД?"
Я казав "так" - і вони казали "добре "!
Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?"
Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?"
Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"!
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:10
Banderlog написав: vitaliiangel написав: Banderlog написав:
. Попробуй форточку в тролейбусі одкрити, якщо дує жіночці під 50... а якщо вона ще з малим дітьом - ти труп
или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо. Потому что граница между патриотизмом и рыночной экономикой вилами по воде нарисована. Когда государству нужно что то от граждан получить тогда патриотизм. А когда отдать - рыночная экономика. Отсюда все беды имхо.
ну тут баба на двоє гадала.) Носити мене діло не благодарне. Хоча поки скористався тіки знижкою на комунальні. Думаю ісход битви за 15грн буде залежати від мого часу й натхнення . В нас таких водітєлєй переучували, збиралось півсалона убдшників і катались по кругу. Но то атошники були, їх було мало.
А зара доживем побачим.
Вернутись інвалідом це канєшно жопа. Плюс ще сісти на стакан і злетіти з котушок... Помню безногих контужених дідів з другої світової, сам малим їх дражнив і кидався зеленими яблуками... )
хіба це не про карму (Успіха теж стосується)?
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