Успіх написав:

vitaliiangel написав: или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо. или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо.

Ну колись і я щось таке бачив(вічні суперечки між пільговиками і водіями маршруток)Але!!!Як був я цього року у відпустці, то їздив і міськими, і міжміськими маршрутками по посвідченю УБД!Жоден водій мені кривого слова НЕ сказав!!!В міських маршрутках - то якщо я заходив через передні двері, то просто казав водієві "Посвідчення УБД" і йшов собі сідав...А якщо сідав на міжміські, то заходив і сам зразу показував водієві посвідчення у розгорнутому виді - МОВЧКИ!!!І майже всі мовчки теж мені кивали головою "добре"!Тільки деякі водії запитували - "це УБД?"Я казав "так" - і вони казали "добре "!Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?"Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?"Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"!