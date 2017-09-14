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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 781778187819782078217822>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Нема такого поняття «професійний військовий» в державі Україна
Трохи дивно...- поняття такого нема, а пенсія 20К+ Є! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:14

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо.
Ну колись і я щось таке бачив(вічні суперечки між пільговиками і водіями маршруток)
Але!!!
Як був я цього року у відпустці, то їздив і міськими, і міжміськими маршрутками по посвідченю УБД!
Жоден водій мені кривого слова НЕ сказав!!!
В міських маршрутках - то якщо я заходив через передні двері, то просто казав водієві "Посвідчення УБД" і йшов собі сідав...
А якщо сідав на міжміські, то заходив і сам зразу показував водієві посвідчення у розгорнутому виді - МОВЧКИ!!!
І майже всі мовчки теж мені кивали головою "добре"!
Тільки деякі водії запитували - "це УБД?"
Я казав "так" - і вони казали "добре "!

Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?"
Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?"
Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"! :mrgreen:

это у вас во Львове пока что либеральничают. Киевские контролеры устроили бы тебе убд-по-киевски прямо в троллейбусе. Убдшников и так много, в перспективе будет каждый 2й. Многие липовые. Корочка 100уе стоит.
https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... ala/219213
https://nikvesti.com/amp/news/incidents/74305
https://kyiv.znaj.ua/ru/360270-kijivski ... u-ne-znayu
  Banderlog написав:В нас таких водітєлєй переучували, збиралось півсалона убдшників і катались по кругу.
и про ваши Черновцы есть
https://tsn.ua/ru/ukrayina/ya-ego-tuda- ... 43159.html
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 11:21, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:14

  Успіх написав:
  detroytred написав:Тоді дійсно треба додаткові повноваження.
Ліньки в Статут лізти шукати...
Не знаю, що там у Статуті(нам "вчорашнім трактористам" теж ліньки читати) :) але от нам казали, як ми починали ходити в наряди/чергувати якось двояко/розмито на рахунок застосування зброї))
Одні нам казали, що якщо хтось йде(наприклад вночі), то треба казати: "стій, хто йде?" і якщо реакції нуль, то вистрілити попереджувальний вгору, якщо плануєш далі застосовувати зброю "за призначенням"! ;)
Але!
Але інші нам казали: "який нах попереджувальний вгору??? Ви - НА ВІЙНІ!!! Зразу ложити невідомого лицем в землю, а якщо бачите загрозу - зразу валити на повал!"

Тож, був випадок ще "на початках" - комбата сусідньої батареї вночі, мої побратими поклали лицем в землю! :lol:
А що - він не знав пароля! :mrgreen:

цій проблемі часу багато. як кажуть, питання в тому куди впаде тіло - якщо за колючку, то все ок. якщо за периметром - будуть проблеми.

навіть в мирний час, в харківському військовому ЗВО була ситуація, коли караул порізали, зброю забрали.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:16

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:туда-сюда ездят через дырку. какую не говорят. каждый месяц ездят бл!
в прошлом месяце хвастались что новую квартиру получили. прикинь уровень цинизма

ну аполітичні днрівські пенси хай отримують. у кожну душу не зазирнеш про що воно у 2014 думало.
але серед них достатньо блядіщ в самому соку. сидять в Європі на соціалі, соцмережеві профайли щільно усіяні рашистською та днр-терористичною символікою, і безкарно несуть антиукраїнську пропаганду.
То можно і розпсихуватися що в нас нема справжнього тилу на Заході.

кордони91: освободіть, обнять, простіть і корміть бюджетною сісьою, чи як?


крим потрібно було ізолювати, зробити островом. там рівень колабораціонизму значно вище. і гуманітарної катастрофи не було, хто хотів міг продати житло за гарні гроші і переїхати. С донбасом складніше.
І до чого кордони 91 до мене? Таки довго цмудилли цицьку, що мозок трохи атрофувався ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 21 кві, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:17

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:...
Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?"
Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?"
Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"! :mrgreen:

это у вас во Львове пока что либеральничают. Киевские контролеры устроили бы тебе убд-по-киевски прямо в троллейбусе. Убдшников и так много и будет каждый 2й. Многие липовые. Корочка 100уе стоит.

й що, контролери порушували би правила? це ще водії можуть побикувати, контролери навряд чи.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:18

  flyman написав:Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?

Те саме вищав сепарський скот на Донбасі в 2014.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:22

  flyman написав:
  Бетон написав:
  fox767676 написав:є якісь пункти пропуску, чи вони через турцію-польщу за пенсіями їдуть?
треба було вводити ще за Петра суворі закони за подвійне громадянство країни-агресора та підозру та сепаратизм.
бо "герої кримської весни" їздили в Херсон за безвіз-біометрикою. "наші люди". "шатли треба". доїздилися. В чисто кацапських містах - йобурзі, мацкві, підері були протести проти війни. В криму - жодного
туда-сюда ездят через дырку. какую не говорят. каждый месяц ездят бл!
в прошлом месяце хвастались что новую квартиру получили. прикинь уровень цинизма

ну аполітичні днрівські пенси хай отримують. у кожну душу не зазирнеш про що воно у 2014 думало.
але серед них достатньо блядіщ в самому соку. сидять в Європі на соціалі, соцмережеві профайли щільно усіяні рашистською та днр-терористичною символікою, і безкарно несуть антиукраїнську пропаганду.
То можно і розпсихуватися що в нас нема справжнього тилу на Заході.

кордони91: освободіть, обнять, простіть і корміть бюджетною сісьою, чи як?

тема сісі не розкрита))
ну а чим я гірший? поїду теж присосуся. прикинусь бідним та убогим
круговорот дєнєг в природі: ви - нам. ми - вам
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:24

  vitaliiangel написав:это у вас во Львове пока что либеральничают. Киевские контролеры устроили бы тебе убд-по-киевски прямо в троллейбусе. Убдшников и так много, в перспективе будет каждый 2й. Многие липовые. Корочка 100уе стоит.
https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... ala/219213
https://nikvesti.com/amp/news/incidents/74305
https://kyiv.znaj.ua/ru/360270-kijivski ... u-ne-znayu
  Banderlog написав:В нас таких водітєлєй переучували, збиралось півсалона убдшників і катались по кругу.
и про ваши Черновцы есть
https://tsn.ua/ru/ukrayina/ya-ego-tuda- ... 43159.html

в результаті все ваше сепарське бидло з цих випадків було звільнено або фізично покарано :D
ти дебіл.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:24

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Тоді дійсно треба додаткові повноваження.
Ліньки в Статут лізти шукати...
Не знаю, що там у Статуті(нам "вчорашнім трактористам" теж ліньки читати) :) але от нам казали, як ми починали ходити в наряди/чергувати якось двояко/розмито на рахунок застосування зброї))
Одні нам казали, що якщо хтось йде(наприклад вночі), то треба казати: "стій, хто йде?" і якщо реакції нуль, то вистрілити попереджувальний вгору, якщо плануєш далі застосовувати зброю "за призначенням"! ;)
Але!
Але інші нам казали: "який нах попереджувальний вгору??? Ви - НА ВІЙНІ!!! Зразу ложити невідомого лицем в землю, а якщо бачите загрозу - зразу валити на повал!"

Тож, був випадок ще "на початках" - комбата сусідньої батареї вночі, мої побратими поклали лицем в землю! :lol:
А що - він не знав пароля! :mrgreen:

цій проблемі часу багато. як кажуть, питання в тому куди впаде тіло - якщо за колючку, то все ок. якщо за периметром - будуть проблеми.

навіть в мирний час, в харківському військовому ЗВО була ситуація, коли караул порізали, зброю забрали.

Головне питання там тільки одне -- яка хатєлки в контролюючих та відповідальних.

Розводящий при чотирьох вартових зміни кладе в упор на посту п'ятого (чатового). Зі свого АК.
А вердикт -- застрелився сам від необережного поводження зі зброєю.

Тобто ніхто навіть напружуватися не буде, щоб перекидати оте тіло порушника через кордон посту. В протоколі запишуть те, що треба. І все.

Якщо ж схочуть зробити крайнім чатового (для цього повинні бути дуже вагомі причини. Бо удар буде і по командирам всіх рівнів), то доколупаються...
По привіду рівному перетину межі.
Якщо сам не знаєш порядку застосування зброї.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 кві, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:26

  unicdima написав:ти дебіл.
наколи себе на лбу ГЕРОЙ и ехай куда хош без корочки. птамуш психов нигде не трогают. придурок блдь.
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