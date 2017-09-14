vitaliiangel написав:или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо.
Ну колись і я щось таке бачив(вічні суперечки між пільговиками і водіями маршруток) Але!!! Як був я цього року у відпустці, то їздив і міськими, і міжміськими маршрутками по посвідченю УБД! Жоден водій мені кривого слова НЕ сказав!!! В міських маршрутках - то якщо я заходив через передні двері, то просто казав водієві "Посвідчення УБД" і йшов собі сідав... А якщо сідав на міжміські, то заходив і сам зразу показував водієві посвідчення у розгорнутому виді - МОВЧКИ!!! І майже всі мовчки теж мені кивали головою "добре"! Тільки деякі водії запитували - "це УБД?" Я казав "так" - і вони казали "добре "!
Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?" Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?" Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"!
detroytred написав:Тоді дійсно треба додаткові повноваження. Ліньки в Статут лізти шукати...
Не знаю, що там у Статуті(нам "вчорашнім трактористам" теж ліньки читати) але от нам казали, як ми починали ходити в наряди/чергувати якось двояко/розмито на рахунок застосування зброї)) Одні нам казали, що якщо хтось йде(наприклад вночі), то треба казати: "стій, хто йде?" і якщо реакції нуль, то вистрілити попереджувальний вгору, якщо плануєш далі застосовувати зброю "за призначенням"! Але! Але інші нам казали: "який нах попереджувальний вгору??? Ви - НА ВІЙНІ!!! Зразу ложити невідомого лицем в землю, а якщо бачите загрозу - зразу валити на повал!"
Тож, був випадок ще "на початках" - комбата сусідньої батареї вночі, мої побратими поклали лицем в землю! А що - він не знав пароля!
цій проблемі часу багато. як кажуть, питання в тому куди впаде тіло - якщо за колючку, то все ок. якщо за периметром - будуть проблеми.
навіть в мирний час, в харківському військовому ЗВО була ситуація, коли караул порізали, зброю забрали.
Бетон написав:туда-сюда ездят через дырку. какую не говорят. каждый месяц ездят бл! в прошлом месяце хвастались что новую квартиру получили. прикинь уровень цинизма
ну аполітичні днрівські пенси хай отримують. у кожну душу не зазирнеш про що воно у 2014 думало. але серед них достатньо блядіщ в самому соку. сидять в Європі на соціалі, соцмережеві профайли щільно усіяні рашистською та днр-терористичною символікою, і безкарно несуть антиукраїнську пропаганду. То можно і розпсихуватися що в нас нема справжнього тилу на Заході.
кордони91: освободіть, обнять, простіть і корміть бюджетною сісьою, чи як?
крим потрібно було ізолювати, зробити островом. там рівень колабораціонизму значно вище. і гуманітарної катастрофи не було, хто хотів міг продати житло за гарні гроші і переїхати. С донбасом складніше. І до чого кордони 91 до мене? Таки довго цмудилли цицьку, що мозок трохи атрофувався ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 21 кві, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:... Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?" Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?" Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"!
это у вас во Львове пока что либеральничают. Киевские контролеры устроили бы тебе убд-по-киевски прямо в троллейбусе. Убдшников и так много и будет каждый 2й. Многие липовые. Корочка 100уе стоит.
й що, контролери порушували би правила? це ще водії можуть побикувати, контролери навряд чи.
fox767676 написав:є якісь пункти пропуску, чи вони через турцію-польщу за пенсіями їдуть? треба було вводити ще за Петра суворі закони за подвійне громадянство країни-агресора та підозру та сепаратизм. бо "герої кримської весни" їздили в Херсон за безвіз-біометрикою. "наші люди". "шатли треба". доїздилися. В чисто кацапських містах - йобурзі, мацкві, підері були протести проти війни. В криму - жодного туда-сюда ездят через дырку. какую не говорят. каждый месяц ездят бл! в прошлом месяце хвастались что новую квартиру получили. прикинь уровень цинизма
ну аполітичні днрівські пенси хай отримують. у кожну душу не зазирнеш про що воно у 2014 думало. але серед них достатньо блядіщ в самому соку. сидять в Європі на соціалі, соцмережеві профайли щільно усіяні рашистською та днр-терористичною символікою, і безкарно несуть антиукраїнську пропаганду. То можно і розпсихуватися що в нас нема справжнього тилу на Заході.
кордони91: освободіть, обнять, простіть і корміть бюджетною сісьою, чи як?
тема сісі не розкрита)) ну а чим я гірший? поїду теж присосуся. прикинусь бідним та убогим круговорот дєнєг в природі: ви - нам. ми - вам
detroytred написав:Тоді дійсно треба додаткові повноваження. Ліньки в Статут лізти шукати...
Не знаю, що там у Статуті(нам "вчорашнім трактористам" теж ліньки читати) але от нам казали, як ми починали ходити в наряди/чергувати якось двояко/розмито на рахунок застосування зброї)) Одні нам казали, що якщо хтось йде(наприклад вночі), то треба казати: "стій, хто йде?" і якщо реакції нуль, то вистрілити попереджувальний вгору, якщо плануєш далі застосовувати зброю "за призначенням"! Але! Але інші нам казали: "який нах попереджувальний вгору??? Ви - НА ВІЙНІ!!! Зразу ложити невідомого лицем в землю, а якщо бачите загрозу - зразу валити на повал!"
Тож, був випадок ще "на початках" - комбата сусідньої батареї вночі, мої побратими поклали лицем в землю! А що - він не знав пароля!
цій проблемі часу багато. як кажуть, питання в тому куди впаде тіло - якщо за колючку, то все ок. якщо за периметром - будуть проблеми.
навіть в мирний час, в харківському військовому ЗВО була ситуація, коли караул порізали, зброю забрали.
Головне питання там тільки одне -- яка хатєлки в контролюючих та відповідальних.
Розводящий при чотирьох вартових зміни кладе в упор на посту п'ятого (чатового). Зі свого АК. А вердикт -- застрелився сам від необережного поводження зі зброєю.
Тобто ніхто навіть напружуватися не буде, щоб перекидати оте тіло порушника через кордон посту. В протоколі запишуть те, що треба. І все.
Якщо ж схочуть зробити крайнім чатового (для цього повинні бути дуже вагомі причини. Бо удар буде і по командирам всіх рівнів), то доколупаються... По привіду рівному перетину межі. Якщо сам не знаєш порядку застосування зброї.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 кві, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.