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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:27
Успіх написав:
Ні, ну от серйозно - як би Ви повелись в даній ситуації?
Розкидали би всіх, як Чак Норіс?)))
Ну ок.
А якщо Ви б були отакої статури, як той тцкашник на відео, що тоді?
Дали би себе змісити з болотом/травою?
Серйозно?
я то я) теорія бобуа про елоїв не вірна ,багато з мобілізованих забиті батогами і налогами терплячі мужички.
Я ж -козак, тому б втік за підмогою...))
там стратегема без виіграшна. Шанси моральної перемоги ноль. Як боротись з свинею в болоті.
Якщо серйозно, то ситуація в нього явно вийшла з під контролю. Перти проти народу не кожен зможе. Ці приколяси з бабами лиш починаються. Но до стрільби таки дійде. Пізніше.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:28
vitaliiangel написав:
это у вас во Львове пока что либеральничают. Киевские контролеры устроили бы тебе убд-по-киевски прямо в троллейбусе.
Ну, може я б і не зірвася на них з криком і т.п.
так як дивлюсь на ютубі деякі "розумні" ролики(як відстоювати свої права), то я б швидше за все сказав: "Викликайте поліцію і будемо з'ясовувати, чи маю я право на безкоштовний проїзд, чи ні?"
І почав би знімати їх на телефон
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:33
Banderlog написав:
. Ці приколяси з бабами лиш починаються. Но до стрільби таки дійде. Пізніше.
в каждой спорной ситуации с 2014 топ-аргумент "я за вас кровь проливал". Проливал или нет неизвестно, у меня в жк живёт хрон.алкаш, говорит атошник, ходит в пикселе, правила не соблюдает, осбб не платит, кидает окурки с балкона на цветы. Попробуй шото сказать, вонь будет как из выгребной ямы. Поэтому такое отношение. Слишком много желающих спрятаться за корочку убд. После полномасштабной к 500тыс мнимых убд добавится ещё 500 тыс реальных, и проблема засверкает новыми красками.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:36
Успіх
Ну от щось приблизно таке мав ЧЕСНО написати Хотаб!
Чесно признатись!
Що робить твій корєш після року служби, на дивані, під крапельницею, чи шабашить в Європі, тебе турбує?
А от що я буду робити після 2 років служби вас ухилянтів є бати не повинно
Памʼятаєш ці слова?
Що роблю я, віддавши свій борг державі, ні тебе, ні ухилянта муху не має цікавити. Цікавити його має лише вибір ВОС. Щоб потім не нити, що він не тягне. Зараз є можливість вибрати.
2Фокс: жоден закон не визначає скільки (у %%) муха мав цмулити бюджетну сіську, щоб був зобовʼязаний відслужити на фронті. Нема такого. Бо там взагалі нема додаткових зобовʼязань для будь яких бюджетників. Проте ми самі можемо гуманно повісити на нього всього «рік». Не 3, не пʼять. Так як він з його слів цмудив з однієї щоки а не двох. І лише пригубляв, і майже не ковтав.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:39
vitaliiangel написав:
Поэтому такое отношение. Слишком много желающих спрятаться за корочку убд.
Та бо і реально багато алканавтів...
Але це все теж не від "доброго життя".
Тому я казав - протримали МАКСИМУМ рік часу на фронті - все! Замінюйте кров з носа!!!
Не перетворюйте людей на алкашів/звірів! Не допускайте, щоб психіка тих людей порушилась!!!
А натомість що?
ДВА РОКИ+ і ще й провалили/відклали закон про демобілізацію?!!!
Є-па нати!!!
Реальні долпойо пи!
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:44
Успіх
Тому я казав - протримали МАКСИМУМ рік часу на фронті - все! Замінюйте кров з носа!!!
А після цього може працювати де хоче, на свій розсуд, чи там де визначить який-небудь тупорилий 8-класник?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:48
Hotab написав:
Що робить твій корєш після року служби, на дивані, під крапельницею, чи шабашить в Європі, тебе турбує?
А от що я буду робити після 2 років служби вас ухилянтів є бати не повинно
Памʼятаєш ці слова?Що роблю я, віддавши свій борг державі, ні тебе, ні ухилянта муху не має цікавити
То чого ти мені був заявив, що ти будеш перший, хто мені кине "пред'яву", коли я дембельнусь?
Тебе(як і усіх інших) цікавити НЕ повинно!
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:54
Hotab написав:Успіх
Тому я казав - протримали МАКСИМУМ рік часу на фронті - все! Замінюйте кров з носа!!!
А після цього може працювати де хоче, на свій розсуд, чи там де визначить який-небудь тупорилий 8-класник?
Якщо б прийняли норманий закон зразу і все чітко працювало рік/через/рік, чи щось типу того - то звичайно, може працювати на свій розсуд, бо це було б ПО ЗАКОНУ!!!
А так виходить, що просто якийсь літун-ананіст)) звільнився, щоб десь в Занзібарі здерти більше бабла і ще й отримувати 20Кгрн пенсії в Україні!(яку залишив напризволяще під час повномасштабної війни!!!)
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:55
flyman написав:
хіба це не про карму (Успіха теж стосується)?
закон бумеранга то брехня. Обратку для надійності надо крутити собствєнноручно. ) но дождавшись слушного часу.
карма то безволля і оправдання безнаказаності. А безнаказаність це зло. як казали древні римляни -прощений пропущений удар провокує новий удар.
Ті діди були обозльонними і слабкими бо шукали опору в сімях і в народі. Так робити не можно ,надіятись можно лиш на себе і на Бога. Канєшно казати гоп треба лиш допригнувши, бажано з ногами)
План на такий случай - стаю поваром і косю під Джона Сільвера)))
ви ж не будете кидати зеленими яблуками в Джона Сільвера?)
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:55
detroytred написав:
Тобто хто не тримає словника, той люмпен?
Люмпен-це спеціаліст у всіх галузях від футболу до економіки , але при умові що він в цих же галузях не заробив ні копійки, і предявити суспільству успіхи в цих галузях-він не може.
Я не сильно складно для тебе сформулював?.
Вибач - я не кіосакі, але люмпена , особливо совкового - бачу навіть через монітор , особливо після його пятого повідомлення.
Правда пару років тому , я думав що тебе можна виховати і частково мені це вдалось...
Але з свинним рилом в калашний ряд - важко когось силоміць затягнути
Судять то не по паспорту а по рилу.
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