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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 11:58
Hotab написав:Успіх
Ну от щось приблизно таке мав ЧЕСНО написати Хотаб!
Чесно признатись!
Що робить твій корєш після року служби, на дивані, під крапельницею, чи шабашить в Європі, тебе турбує?
А от що я буду робити після 2 років служби вас ухилянтів є бати не повинно
Памʼятаєш ці слова?
Що роблю я, віддавши свій борг державі, ні тебе, ні ухилянта муху не має цікавити. Цікавити його має лише вибір ВОС. Щоб потім не нити, що він не тягне. Зараз є можливість вибрати.
2Фокс: жоден закон не визначає скільки (у %%) муха мав цмулити бюджетну сіську, щоб був зобовʼязаний відслужити на фронті. Нема такого. Бо там взагалі нема додаткових зобовʼязань для будь яких бюджетників. Проте ми самі можемо гуманно повісити на нього всього «рік». Не 3, не пʼять. Так як він з його слів цмудив з однієї щоки а не двох. І лише пригубляв, і майже не ковтав.
на превеликий жаль є обтяжливі обставини
Окрім цицькоцмудіння в біографії ще можна помітити незграбну мімікрію під щирого порохобота. Але достатньо подивитсь прискіпливіше, і без великого труда
можно розгледіти характерні медведчуківські прийомчики
і щоб розкрити ці мвніпуляції з темою кордонів 1991 не треба бути професоом ужгородського кулінарного технікуму, щоб зрозуміти яких саме кодонів 1991 пргнуть медведчуківські псевдопатріоти - на початок 1991, у складі срср
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:00
Успіх написав: vitaliiangel написав:
или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо.
Ну колись і я щось таке бачив(вічні суперечки між пільговиками і водіями маршруток)
Але!!!
Як був я цього року у відпустці, то їздив і міськими, і міжміськими маршрутками по посвідченю УБД!
Жоден водій мені кривого слова НЕ сказав!!!
В міських маршрутках - то якщо я заходив через передні двері, то просто казав водієві "Посвідчення УБД" і йшов собі сідав...
А якщо сідав на міжміські, то заходив і сам зразу показував водієві посвідчення у розгорнутому виді - МОВЧКИ!!!
І майже всі мовчки теж мені кивали головою "добре"!
Тільки деякі водії запитували - "це УБД?"
Я казав "так" - і вони казали "добре "!
Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?"
Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?"
Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"!
У нас таке не "катіт ".
Гроші вперед , або на громадьский транспорт .
Там теж очі водія не коханням світяться .
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:05
budivelnik написав: detroytred написав:
Тобто хто не тримає словника, той люмпен?
Люмпен-це спеціаліст у всіх галузях від футболу до економіки , але при умові що він в цих же галузях не заробив ні копійки, і предявити суспільству успіхи в цих галузях-він не може.
Я не сильно складно для тебе сформулював?.
Вибач - я не кіосакі, але люмпена , особливо совкового - бачу навіть через монітор , особливо після його пятого повідомлення.
Правда пару років тому , я думав що тебе можна виховати і частково мені це вдалось...
Але з свинним рилом в калашний ряд - важко когось силоміць затягнути
Судять то не по паспорту а по рилу.
Ти вирішив позмагатися з СТМ хто більш вигадає?
Так її не перестрибнути, після виконаного наперед спостереження.
Навіть твоїм баченням через монітор))
А тупой і ще тупіший -- тут ти. Бо учора пробив дно конвейєром.
Надай посилання на визначення терміну "люмпен".
А не будуй на відсеб'ятині (а-ля 2*2=5).
Що будемо робити з фактом: під час участі у навчанні туркменів, африканців різних сортів)), в'єтнамців, китайців, я заробив Державі валюту...
І немалі кошти вони платили.
Це факт. А не твої зі стелі про "не зробив ні копійки". Досягнення в мене ж є, уяви. У вслужбі.
Будуй на фактах. А не брехні.
Спробуй. А не свиним рилом в калашний ряд.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 кві, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:09
Hotab кто такой Батон и зачем он за мной следит?) 😂
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Andrey2512
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:13
Banderlog написав: flyman написав:
хіба це не про карму (Успіха теж стосується)?
закон бумеранга то брехня. Обратку для надійності надо крутити собствєнноручно. ) но дождавшись слушного часу.
карма то безволля і оправдання безнаказаності. А безнаказаність це зло. як казали древні римляни -прощений пропущений удар провокує новий удар.
Ті діди були обозльонними і слабкими бо шукали опору в сімях і в народі. Так робити не можно ,надіятись можно лиш на себе і на Бога. Канєшно казати гоп треба лиш допригнувши, бажано з ногами)
План на такий случай - стаю поваром і косю під Джона Сільвера)))
ви ж не будете кидати зеленими яблуками в Джона Сільвера?)
думаю, що якщо при даной реінкарнації возможна отработка, то она сработає,
а якщо там насобиралось на кілька пожизнєнних, то слєдующє перевоплощєніє кілька левелів даун, вплоть то якої амєби чи інхфузорії, так сказати проходити по новому без сейва тутай
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:26
detroytred написав:
Що будемо робити з фактом: під час участі у навчанні туркменів, африканців різних сортів)),
Нічого
Так
Ти вмієш передати знання люмпена тим хто знаходиться на рівні феодалізму....
Погоджуюсь
Вони в тебе вищі ніж в африканців....
От тільки приведи приклад коли ти чогось досяг в галузях про яких з піною в писку тут розкудахкався..
Наприклад в будівництві бізнесу по продажу насіння на базарі в кульочки- можеш привести приклади успішного кейсу?
А приклади будівництва собачої будки? з економічним обгрунтуванням тих чи інших рішень
Можеш?
Не можеш - тому йди на гілку де такі як ти вихваляються як вони африканців вчили.
Якраз там тобі й місце.
І останнє
Яке відношення твої досягнення в службі(знання за скільки кроків починати піднімати руку до кашкета) - роблять тебе фахівцем в економіці чи політиці ?
Ти тут в своїй царині і можеш спокійно передавати ЦІ знання тому ж успіху.
У вас добре вийде
яке їхало-таке здибало.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 21 кві, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:28
В державі вже є всі важелі,проте немає розуміння. Якщо немає бюджету, треба критично зкорочувати "броньовиків" , поступово до найменш можливого значення, хто сам згодиться піти й одразу надавати можливість піти на контракт.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:28
Andrey2512 написав:Hotab
кто такой Батон и зачем он за мной следит?) 😂
Батон то був у завгара з Єнакієво. ))
У нас Бетон)
Бетон і Ко рахують кількість бюджетників в тилу , визначають суму боргу кожного перед державою, і дають вказівки з черговості , хто і коли з бюджетників першим має йти їх захищати. Себе на фронт вони не відправляють взагалі. Бо «спортивне серце від штанги», «сітківка» та інші хвороби.
Ще один є, недоумкуватий (8 класів) і кволий. Його розумніші обхитрили, він на фронті миє снаряди. Але краще б він і далі у Львові на базарі китайським трипером торгував. Там не стільки користі від чистих снарядів, як потім бруду на форумі
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 кві, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:32
sens написав:
В державі вже є всі важелі, проте немає розуміння
. Якщо немає бюджету, треба критично зкорочувати "броньовиків" , поступово до найменш можливого значення, хто сам згодиться
піти й одразу надавати можливість піти на контракт.
Бо якщо б воно було, то вже б давно скопіювали від москалів 6-місячні контракти.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:35
Дюрі-бачі написав: sens написав:
В державі вже є всі важелі, проте немає розуміння
. Якщо немає бюджету, треба критично зкорочувати "броньовиків" , поступово до найменш можливого значення, хто сам згодиться
піти й одразу надавати можливість піти на контракт.
Бо якщо б воно було, то вже б давно скопіювали від москалів 6-місячні контракти.
є контракти в Занзібар
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