Додано: Нед 21 кві, 2024 12:51

Успіх написав: Те саме стосується і Будівельника з синами, і Василя з Рівного, і Песікота Те саме стосується і Будівельника з синами, і Василя з Рівного, і Песікота

Долярчику, ріднесенький наш аватарчику, не гоже бити по руці яка годує тебе, твого підлабузника детройтеда, твою дружину, дітей, твоїх та жінчиних батьків, не ми тобі ворогі, і підори які хочуть тебе вбити, нібито і не важко це втямити. Я розумію, що ПТСР в тебе межується з ГСР, але ми, цивільні, теж такими речами страждаємо, тож і в нас тут життя далеко не мед і не думаю, ти якщо нахамиш тут всім, то потім, коли попадеш на лікування до шановного Холяви, то ті розряди току, які він застосує до тебе, будуть ніжніші ніж у інших клініках.Сьогодні, з 14-00 до 15-00, почимчикую в церкву, помолюся за тебе, за Фріза якого дуже поважаю, за Холяву і за інших Воїнів з форуму.Якщо почуєш полегшення - напиши, бо у Господа буду просити для тебе не лише щоб живий, здоровий та неушкоджений повернувся, а щоб він тобі надав хоч крихту розуму, його так гостро тобі не вистачає. Божого благословення і ангельского захисту тобі ріднесенький аватарчику