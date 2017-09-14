RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7819782078217822
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Що будемо робити з фактом: під час участі у навчанні туркменів, африканців різних сортів)),
Нічого
Так
Ти вмієш передати знання люмпена тим хто знаходиться на рівні феодалізму....
Погоджуюсь
Вони в тебе вищі ніж в африканців....

От тільки приведи приклад коли ти чогось досяг в галузях про яких з піною в писку тут розкудахкався..
Наприклад в будівництві бізнесу по продажу насіння на базарі в кульочки- можеш привести приклади успішного кейсу?
А приклади будівництва собачої будки? з економічним обгрунтуванням тих чи інших рішень
Можеш?

Не можеш - тому йди на
гілку де такі як ти вихваляються як вони африканців вчили.
Якраз там тобі й місце.
І кому з вас я хоч щось вигадав-збрехав на особисту адресу?
І останнє
Яке відношення твої досягнення в службі(знання за скільки кроків починати піднімати руку до кашкета) - роблять тебе фахівцем в економіці чи політиці ?
Ти тут в своїй царині і можеш спокійно передавати ЦІ знання тому ж успіху.
У вас добре вийде
яке їхало-таке здибало.

Ну ти ж сам бачиш, де напідмінював предмети?

З не заробив ні копійки замінив на...
Ніде нема досягнень на ...

Звиняй,але я не бахвалюсь. На відміну від тебе.
І про твої ларьки тут теж обговорень нема.

Спробуй на фактах...
Ніж генерити нові претензії.

Визначення люмпена ти так і не надав. Підмінив на генерацію нових предметів))

З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?
І кому з вас на особисту адресу я хоч щось вигадав-збрехав?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 кві, 2024 12:49, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 28279
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:46

flyman


є контракти в Занзібар


Це лише якщо дозволить розумово обмежено придатний мийшик снарядів. Він тут виписує дозволи.


З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?


Вважаю несправедливим , що я забутий!
Відшмагайте свою тупеньку пасію - мийщика снарядів. І я не буду «лізти» :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11982
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:49

  detroytred написав:З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?

Вы слишком вызывающий интеллектуал читавший Кейнса, готовый менять мир к лучшему, а не уныло уходить в демагогию. Банальная зависть с моей стороны.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4847
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Те саме стосується і Будівельника з синами, і Василя з Рівного, і Песікота

Долярчику, ріднесенький наш аватарчику, не гоже бити по руці яка годує тебе, твого підлабузника детройтеда, твою дружину, дітей, твоїх та жінчиних батьків, не ми тобі ворогі, і підори які хочуть тебе вбити, нібито і не важко це втямити. Я розумію, що ПТСР в тебе межується з ГСР, але ми, цивільні, теж такими речами страждаємо, тож і в нас тут життя далеко не мед і не думаю, ти якщо нахамиш тут всім, то потім, коли попадеш на лікування до шановного Холяви, то ті розряди току, які він застосує до тебе, будуть ніжніші ніж у інших клініках. :mrgreen: Сьогодні, з 14-00 до 15-00, почимчикую в церкву, помолюся за тебе, за Фріза якого дуже поважаю, за Холяву і за інших Воїнів з форуму.Якщо почуєш полегшення - напиши, бо у Господа буду просити для тебе не лише щоб живий, здоровий та неушкоджений повернувся, а щоб він тобі надав хоч крихту розуму, його так гостро тобі не вистачає :( . Божого благословення і ангельского захисту тобі ріднесенький аватарчику :)
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 21 кві, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6864 раз.
Подякували: 3077 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:55

Судебные приставы Пермского края передали в зону СВО автомобиль, который был изъят за нетрезвую езду, сообщает пресс-служба ведомства.

На пьяном вождении попался житель Кунгура, ранее лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Nissan Terrano был передал представителям Минобороны РФ.

Это третий конфискованный за езду в нетрезвом состоянии автомобиль, отправленный судебными приставами Кунгура в зону СВО.

Представляю, как эти люди, без всяких законных оснований легко отбирающие у россиян их собственность и пускающие ее на военные нужды, ржут, когда читают идущие третий год дискуссии в Евросоюзе и США о том, как законно передать арестованные там российские капиталы.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23102
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3339 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7819782078217822
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 25670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 186267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 614759
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2952)
21.04.2024 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.