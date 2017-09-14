|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:37
budivelnik написав: detroytred написав:
Що будемо робити з фактом: під час участі у навчанні туркменів, африканців різних сортів)),
Нічого
Так
Ти вмієш передати знання люмпена тим хто знаходиться на рівні феодалізму....
Погоджуюсь
Вони в тебе вищі ніж в африканців....
От тільки приведи приклад коли ти чогось досяг в галузях про яких з піною в писку тут розкудахкався..
Наприклад в будівництві бізнесу по продажу насіння на базарі в кульочки- можеш привести приклади успішного кейсу?
А приклади будівництва собачої будки? з економічним обгрунтуванням тих чи інших рішень
Можеш?
Не можеш - тому йди на
гілку де такі як ти вихваляються як вони африканців вчили.
Якраз там тобі й місце.
І кому з вас я хоч щось вигадав-збрехав на особисту адресу?
І останнє
Яке відношення твої досягнення в службі(знання за скільки кроків починати піднімати руку до кашкета) - роблять тебе фахівцем в економіці чи політиці ?
Ти тут в своїй царині і можеш спокійно передавати ЦІ знання тому ж успіху.
У вас добре вийде
яке їхало-таке здибало.
Ну ти ж сам бачиш, де напідмінював предмети?
З не заробив ні копійки замінив на...
Ніде нема досягнень на ...
Звиняй,але я не бахвалюсь. На відміну від тебе.
І про твої ларьки тут теж обговорень нема.
Спробуй на фактах...
Ніж генерити нові претензії.
Визначення люмпена ти так і не надав. Підмінив на генерацію нових предметів))
З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?
І кому з вас на особисту адресу я хоч щось вигадав-збрехав?
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 кві, 2024 12:49, всього редагувалось 2 разів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28279
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:46
flyman
є контракти в Занзібар
Це лише якщо дозволить розумово обмежено придатний мийшик снарядів. Він тут виписує дозволи.
З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?
Вважаю несправедливим , що я забутий!
Відшмагайте свою тупеньку пасію - мийщика снарядів. І я не буду «лізти»
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 кві, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11982
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 2214 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:49
detroytred написав:
З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?
Вы слишком вызывающий интеллектуал читавший Кейнса, готовый менять мир к лучшему, а не уныло уходить в демагогию. Банальная зависть с моей стороны.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4847
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:51
Успіх написав:
Те саме стосується і Будівельника з синами, і Василя з Рівного, і Песікота
Долярчику, ріднесенький наш аватарчику, не гоже бити по руці яка годує тебе, твого підлабузника детройтеда, твою дружину, дітей, твоїх та жінчиних батьків, не ми тобі ворогі, і підори які хочуть тебе вбити, нібито і не важко це втямити. Я розумію, що ПТСР в тебе межується з ГСР, але ми, цивільні, теж такими речами страждаємо, тож і в нас тут життя далеко не мед і не думаю, ти якщо нахамиш тут всім, то потім, коли попадеш на лікування до шановного Холяви, то ті розряди току, які він застосує до тебе, будуть ніжніші ніж у інших клініках.
Сьогодні, з 14-00 до 15-00, почимчикую в церкву, помолюся за тебе, за Фріза якого дуже поважаю, за Холяву і за інших Воїнів з форуму.Якщо почуєш полегшення - напиши, бо у Господа буду просити для тебе не лише щоб живий, здоровий та неушкоджений повернувся, а щоб він тобі надав хоч крихту розуму, його так гостро тобі не вистачає
. Божого благословення і ангельского захисту тобі ріднесенький аватарчику
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 21 кві, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6014
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6864 раз.
- Подякували: 3077 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:55
Судебные приставы Пермского края передали в зону СВО автомобиль, который был изъят за нетрезвую езду, сообщает пресс-служба ведомства.
На пьяном вождении попался житель Кунгура, ранее лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Nissan Terrano был передал представителям Минобороны РФ.
Это третий конфискованный за езду в нетрезвом состоянии автомобиль, отправленный судебными приставами Кунгура в зону СВО.
Представляю, как эти люди, без всяких законных оснований легко отбирающие у россиян их собственность и пускающие ее на военные нужды, ржут, когда читают идущие третий год дискуссии в Евросоюзе и США о том, как законно передать арестованные там российские капиталы.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23102
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3339 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|25670
|
|
|1493
|186267
|
|
|6076
|614759
|
|