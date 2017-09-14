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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:13
Banderlog написав: flyman написав:
хіба це не про карму (Успіха теж стосується)?
закон бумеранга то брехня. Обратку для надійності надо крутити собствєнноручно. ) но дождавшись слушного часу.
карма то безволля і оправдання безнаказаності. А безнаказаність це зло. як казали древні римляни -прощений пропущений удар провокує новий удар.
Ті діди були обозльонними і слабкими бо шукали опору в сімях і в народі. Так робити не можно ,надіятись можно лиш на себе і на Бога. Канєшно казати гоп треба лиш допригнувши, бажано з ногами)
План на такий случай - стаю поваром і косю під Джона Сільвера)))
ви ж не будете кидати зеленими яблуками в Джона Сільвера?)
думаю, що якщо при даной реінкарнації возможна отработка, то она сработає,
а якщо там насобиралось на кілька пожизнєнних, то слєдующє перевоплощєніє кілька левелів даун, вплоть то якої амєби чи інхфузорії, так сказати проходити по новому без сейва тутай
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:26
detroytred написав:
Що будемо робити з фактом: під час участі у навчанні туркменів, африканців різних сортів)),
Нічого
Так
Ти вмієш передати знання люмпена тим хто знаходиться на рівні феодалізму....
Погоджуюсь
Вони в тебе вищі ніж в африканців....
От тільки приведи приклад коли ти чогось досяг в галузях про яких з піною в писку тут розкудахкався..
Наприклад в будівництві бізнесу по продажу насіння на базарі в кульочки- можеш привести приклади успішного кейсу?
А приклади будівництва собачої будки? з економічним обгрунтуванням тих чи інших рішень
Можеш?
Не можеш - тому йди на гілку де такі як ти вихваляються як вони африканців вчили.
Якраз там тобі й місце.
І останнє
Яке відношення твої досягнення в службі(знання за скільки кроків починати піднімати руку до кашкета) - роблять тебе фахівцем в економіці чи політиці ?
Ти тут в своїй царині і можеш спокійно передавати ЦІ знання тому ж успіху.
У вас добре вийде
яке їхало-таке здибало.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 21 кві, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:28
В державі вже є всі важелі,проте немає розуміння. Якщо немає бюджету, треба критично зкорочувати "броньовиків" , поступово до найменш можливого значення, хто сам згодиться піти й одразу надавати можливість піти на контракт.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:28
Andrey2512 написав:Hotab
кто такой Батон и зачем он за мной следит?) 😂
Батон то був у завгара з Єнакієво. ))
У нас Бетон)
Бетон і Ко рахують кількість бюджетників в тилу , визначають суму боргу кожного перед державою, і дають вказівки з черговості , хто і коли з бюджетників першим має йти їх захищати. Себе на фронт вони не відправляють взагалі. Бо «спортивне серце від штанги», «сітківка» та інші хвороби.
Ще один є, недоумкуватий (8 класів) і кволий. Його розумніші обхитрили, він на фронті миє снаряди. Але краще б він і далі у Львові на базарі китайським трипером торгував. Там не стільки користі від чистих снарядів, як потім бруду на форумі
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 кві, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:32
sens написав:
В державі вже є всі важелі, проте немає розуміння
. Якщо немає бюджету, треба критично зкорочувати "броньовиків" , поступово до найменш можливого значення, хто сам згодиться
піти й одразу надавати можливість піти на контракт.
Бо якщо б воно було, то вже б давно скопіювали від москалів 6-місячні контракти.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:37
budivelnik написав: detroytred написав:
Що будемо робити з фактом: під час участі у навчанні туркменів, африканців різних сортів)),
Нічого
Так
Ти вмієш передати знання люмпена тим хто знаходиться на рівні феодалізму....
Погоджуюсь
Вони в тебе вищі ніж в африканців....
От тільки приведи приклад коли ти чогось досяг в галузях про яких з піною в писку тут розкудахкався..
Наприклад в будівництві бізнесу по продажу насіння на базарі в кульочки- можеш привести приклади успішного кейсу?
А приклади будівництва собачої будки? з економічним обгрунтуванням тих чи інших рішень
Можеш?
Не можеш - тому йди на
гілку де такі як ти вихваляються як вони африканців вчили.
Якраз там тобі й місце.
І кому з вас я хоч щось вигадав-збрехав на особисту адресу?
І останнє
Яке відношення твої досягнення в службі(знання за скільки кроків починати піднімати руку до кашкета) - роблять тебе фахівцем в економіці чи політиці ?
Ти тут в своїй царині і можеш спокійно передавати ЦІ знання тому ж успіху.
У вас добре вийде
яке їхало-таке здибало.
Ну ти ж сам бачиш, де напідмінював предмети?
З не заробив ні копійки замінив на...
Ніде нема досягнень на ...
Звиняй,але я не бахвалюсь. На відміну від тебе.
І про твої ларьки тут теж обговорень нема.
Спробуй на фактах...
Ніж генерити нові претензії.
Визначення люмпена ти так і не надав. Підмінив на генерацію нових предметів))
З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?
І кому з вас на особисту адресу я хоч щось вигадав-збрехав?
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 кві, 2024 12:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:46
flyman
є контракти в Занзібар
Це лише якщо дозволить розумово обмежено придатний мийшик снарядів. Він тут виписує дозволи.
З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?
Вважаю несправедливим , що я забутий!
Відшмагайте свою тупеньку пасію - мийщика снарядів. І я не буду «лізти»
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 кві, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:49
detroytred написав:
З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?
Вы слишком вызывающий интеллектуал читавший Кейнса, готовый менять мир к лучшему, а не уныло уходить в демагогию. Банальная зависть с моей стороны.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:51
Успіх написав:
Те саме стосується і Будівельника з синами, і Василя з Рівного, і Песікота
Долярчику, ріднесенький наш аватарчику, не гоже бити по руці яка годує тебе, твого підлабузника детройтеда, твою дружину, дітей, твоїх та жінчиних батьків, не ми тобі ворогі, і підори які хочуть тебе вбити, нібито і не важко це втямити. Я розумію, що ПТСР в тебе межується з ГСР, але ми, цивільні, теж такими речами страждаємо, тож і в нас тут життя далеко не мед і не думаю, ти якщо нахамиш тут всім, то потім, коли попадеш на лікування до шановного Холяви, то ті розряди току, які він застосує до тебе, будуть ніжніші ніж у інших клініках.
Сьогодні, з 14-00 до 15-00, почимчикую в церкву, помолюся за тебе, за Фріза якого дуже поважаю, за Холяву і за інших Воїнів з форуму.Якщо почуєш полегшення - напиши, бо у Господа буду просити для тебе не лише щоб живий, здоровий та неушкоджений повернувся, а щоб він тобі надав хоч крихту розуму, його так гостро тобі не вистачає
. Божого благословення і ангельского захисту тобі ріднесенький аватарчику
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 21 кві, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:55
Судебные приставы Пермского края передали в зону СВО автомобиль, который был изъят за нетрезвую езду, сообщает пресс-служба ведомства.
На пьяном вождении попался житель Кунгура, ранее лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Nissan Terrano был передал представителям Минобороны РФ.
Это третий конфискованный за езду в нетрезвом состоянии автомобиль, отправленный судебными приставами Кунгура в зону СВО.
Представляю, как эти люди, без всяких законных оснований легко отбирающие у россиян их собственность и пускающие ее на военные нужды, ржут, когда читают идущие третий год дискуссии в Евросоюзе и США о том, как законно передать арестованные там российские капиталы.
У Украины не осталось средств ПВО под Часов Яром — аналитик BILD
К такому выводу пришёл эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, изучив одно из видео с места боёв. На записи российский штурмовик Су-25 атаковал Часов Яр, пролетев над селом Ивановское (Красное), за которое сейчас идут бои. ВСУ удерживают примерно половину села. Су-25 двигался на низкой высоте со стороны Бахмута. Штурмовик приблизился к позициям ВСУ менее чем на 3 км и выпустил тепловые ловушки. Однако попыток сбить его так и не последовало, и он ушёл обратно в сторону Бахмута (зелёная траектория на карте).
Рёпке называет эти кадры «драматичными». «Несколько месяцев назад нельзя было представить, чтобы над контролируемом ВСУ городом летал российский штурмовик, а его не сбивали из ПЗРК», — отмечает аналитик. По его словам, ранее считалось, что на вооружении ВСУ тысячи американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов. «Но, кажется, они подошли к концу, — констатирует Рёпке. — Очень тревожно, что у Украины, очевидно, не осталось зенитных ракет, чтобы обороняться здесь».
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