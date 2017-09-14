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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:02
stm написав: detroytred написав:
З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?
Вы слишком вызывающий интеллектуал читавший Кейнса, готовый менять мир к лучшему, а не уныло уходить в демагогию. Банальная зависть с моей стороны.
Я ніде і ніколи не визначав, що готовий змінювати світ на краще. Навпаки. Підкреслював БАГАТО разів що я не з прометеїв, героїв.
Ви знов мімо. Та невже))
Спробуйте на фактах.
Іронія недоречна.
Тим паче згадування демагогії від вас. Яку постійно макаю в демагогічний прийоми. Конкретні.
Відповідь буде? Чому?
Окрім просто бо хочеться.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 кві, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:05
vitaliiangel
Штурмовик приблизился к позициям ВСУ менее чем на 3 км и выпустил тепловые ловушки. Однако попыток сбить его так и не последовало, и он ушёл обратно в сторону Бахмута (зелёная траектория на карте)
Vs
Несколько месяцев назад нельзя было представить, чтобы над контролируемом ВСУ городом летал российский штурмовик,
А?
Если что, я понял, что «мопед не мой».
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:06
vitaliiangel написав:
По данным издания, за 2 месяца активного участия в боях в Украине было потеряно 5 танков М1А1 Abrams, а 3 получили не критические, средней тяжести повреждения.
Не знаю, откуда у The New York Times такие данные, но по со состоянию на 20 апреля, верифицировано уничтожение 2 танков М1А1 Abrams и 2 получили серьёзные повреждения и были брошены на поле боя.
То есть, с 26 февраля по 20 апреля, известно как минимум о 4 потерянных танках М1А1 Abrams.
В данном контексте, было бы не безынтересным подсчитать, а сколько за тот же период, 2 месяца, российские войска потеряли не имеющих аналогов в мире, танков Т-90М "Прорыв"? Причём именно этой модификации. Не Т-90А, не Т-90С, а именно Т-90М "Прорыв".
За 2 месяца, россия потеряла в Украине танков Т-90М "Прорыв":
Уничтожено - 9;
Повреждено и брошено на поле боя - 5;
Учитывались именно верифицированные данные.
Собственно, соотношение 4 к 14, мягко говоря, не особо заслуживает каких-либо лишних пояснений. Только непонятно, почему российские пропагандисты, после уничтожения танка М1А1 Abrams, не обсуждают и то, что за тот же период было уничтожено в 3,5 раза больше не имеющего аналогов в Галактике Т-90М "Прорыв"?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:11
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
З.и. от цікаво: я вас хфантазерів з претензіями в мій бік чіпаю ні з того ні з сього? Будівельника, стм, песікота, Прохожого, Василя, флер.
Чого. Ви. Лізите?
Вы слишком вызывающий интеллектуал читавший Кейнса, готовый менять мир к лучшему, а не уныло уходить в демагогию. Банальная зависть с моей стороны.
Я ніде і ніколи не визначав, що готовий змінювати світ на краще. Навпаки. Підкреслював БАГАТО разів що я не з прометеїв, героїв.
Ви знов мімо. Та невже))
Спробуйте на фактах.
Вы унылый. Почитайте таки Даля что означает "сарказм". Вы в собственной жизни ничего не поменяете.
PS: I speak fluent sarcasm. )))
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:12
Так нам дали кастровані версії Абрамсів без уранової броні, без РЕБ, і т.д. а в такому варіанті він звичайний танк. Хоча, можливо, боялись, що всі ті навороти не допоможуть і бій покаже, що мільярди доларів розпиляно впусту...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:17
Хочу попросити пробачення за хибну думку, щодо заробітку в росії після 14 року. Президент же заробляв.
Значить святе
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:21
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:21
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Вы слишком вызывающий интеллектуал читавший Кейнса, готовый менять мир к лучшему, а не уныло уходить в демагогию. Банальная зависть с моей стороны.
Я ніде і ніколи не визначав, що готовий змінювати світ на краще. Навпаки. Підкреслював БАГАТО разів що я не з прометеїв, героїв.
Ви знов мімо. Та невже))
Спробуйте на фактах.
Вы унылый. Почитайте таки Даля что означает "сарказм". Вы в собственной жизни ничего не поменяете.
PS: I speak fluent sarcasm. )))
Ви весела. То що у ваш бік є підстави брехню писати?
(При цьому унылым мене це ви самі визнали, а не я. Я ж по факту вашого визнанння самої себе - веселою чи задорної, чи як, там нагадайте, якщо помилився).
Вам-то яке діло до змін в моєму житті.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 кві, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:32
Дюрі-бачі написав:
Так нам дали кастровані версії Абрамсів без уранової броні, без РЕБ, і т.д. а в такому варіанті він звичайний танк. Хоча, можливо, боялись, що всі ті навороти не допоможуть і бій покаже, що мільярди доларів розпиляно впусту...
На громадське.тв был ролик в ютюбе в прошлом году когда только зашли леопарды.Там журналистка спрашивает как вам танк у пацанов тут же говорят камеры покругу всё очень круто.А они говорят что получили его вообще без камер и покупали их сами. Я так понимаю что много чего нам дают того что выкинуть не жалко.Ведь проскакивают новости то там то там дали то что должно было идти на утилизацию,списываться.Но конечно и так отлично,хоть что-то.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:36
vitaliiangel
Це свиня звичайна. Мені не треба наводити приклади свинячої поведінки якихось інших категорій громадян ? Звичайного продавлювача ірпінського дивану. Чи перепродавця нерухомості у варшавському. Ну щоб ти зрозумів, що свинями можуть бути будь хто, від поліцейського, до 8-класного мийщика снарядів на фронті.
Востаннє редагувалось Hotab
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