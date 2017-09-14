Додано: Нед 21 кві, 2024 13:45

Hotab написав: vitaliiangel

Це свиня звичайна. Мені не треба поводити приклад свинячої поведінки якихось інших категорій горомалвн? Звичайного продавлювача ірпінського дивану. Чи перепродавця нерухомості у варшавському. Ну щоб ти зрозумів, що свинями можуть бути будь хто, від поліцейського, до 8-класного мийщика снарядів на фронті. Це свиня звичайна. Мені не треба поводити приклад свинячої поведінки якихось інших категорій горомалвн? Звичайного продавлювача ірпінського дивану. Чи перепродавця нерухомості у варшавському. Ну щоб ти зрозумів, що свинями можуть бути будь хто, від поліцейського, до 8-класного мийщика снарядів на фронті.

а что это тебя так триггернуло? вроде ж не про мавп новость. И при чём тут ирпенские диваны, впечатление что ты выплеснул все мысли, которые в последние сутки думал. В тему, не в тему - неважно. Разницу свыня за бюджетные деньги и за свои понимаешь? У меня с бетоном нет корочки, оплаченной налогоплательщиками, чтобы мы ей кому то угрожали в ресторанах. Суть ты как всегда не уловил.