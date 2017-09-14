тут конечно нечему удивляться если вы не с луны прилетели.Корупция наше всё. Кстати вчера видел новость что распиареный как смерь корупции ВАКС закрыл дела против двух чиновников по делу Ротердам+ ПОТОМУ ЧТО ПРОШЁЛ СРОК ДАВНОСТИ .... и с гриневичей там уже с части имущества сняли арест.Хейт прошёл-уже пиплу не интересно.У нас новости живут 24 часа.
konstantin kirovograd написав:тут конечно нечему удивляться если вы не с луны прилетели.Корупция наше всё. Кстати вчера видел новость что распиареный как смерь корупции ВАКС закрыл дела против двух чиновников по делу Ротердам+ ПОТОМУ ЧТО ПРОШЁЛ СРОК ДАВНОСТИ
А при чём тут коррупця ?
Дело Роттердам+ изначально было мёртвым. Но кому-то нужно было распиарить это дело, чтобы недалёкие стали массово кричать ко-ко-ко-корупция
И если за такой срок ничего не нашли, а ведь так старались, так старались, то да - срок давности прошёл
Hotab написав:vitaliiangel Це свиня звичайна. Мені не треба поводити приклад свинячої поведінки якихось інших категорій горомалвн? Звичайного продавлювача ірпінського дивану. Чи перепродавця нерухомості у варшавському. Ну щоб ти зрозумів, що свинями можуть бути будь хто, від поліцейського, до 8-класного мийщика снарядів на фронті.
а что это тебя так триггернуло? вроде ж не про мавп новость. И при чём тут ирпенские диваны, впечатление что ты выплеснул все мысли, которые в последние сутки думал. В тему, не в тему - неважно. Разницу свыня за бюджетные деньги и за свои понимаешь? У меня с бетоном нет корочки, оплаченной налогоплательщиками, чтобы мы ей кому то угрожали в ресторанах. Суть ты как всегда не уловил.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 13:50, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel написав:а что это тебя так триггернуло? вроде ж не про мавп новость. И при чём тут ирпенские диваны, впечатление что ты выдавил все мысли, которые в последние сутки думал. В тему, не в тему - неважно.
Виталина, ты такое же хамло обыкновенное, которое также описывало мне мои перспективы
vitaliiangel написав:а что это тебя так триггернуло? вроде ж не про мавп новость. И при чём тут ирпенские диваны, впечатление что ты выдавил все мысли, которые в последние сутки думал. В тему, не в тему - неважно.
Виталина, ты такое же хамло обыкновенное, которое также описывало мне мои перспективы
То чего тебя триггернуло изначально ?
смени ник на жопакот. приходишь туда, где без тебя люди нормально общались, пердишь и срёшь. Интернет подарил тебе счастье срать где хочешь. Дома перди и сри.
vitaliiangel написав:а что это тебя так триггернуло? вроде ж не про мавп новость. И при чём тут ирпенские диваны, впечатление что ты выдавил все мысли, которые в последние сутки думал. В тему, не в тему - неважно.
Виталина, ты такое же хамло обыкновенное, которое также описывало мне мои перспективы
То чего тебя триггернуло изначально ?
смени ник на жопакот. приходишь туда, где без тебя люди нормально общались, пердишь и срёшь. Интернет подарил тебе счастье срать где хочешь. Дома перди и сри.