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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7818781978207821>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:36

  vitaliiangel написав:Зображення

тут конечно нечему удивляться если вы не с луны прилетели.Корупция наше всё.
Кстати вчера видел новость что распиареный как смерь корупции ВАКС закрыл дела против двух чиновников по делу Ротердам+ ПОТОМУ ЧТО ПРОШЁЛ СРОК ДАВНОСТИ :lol:.... и с гриневичей там уже с части имущества сняли арест.Хейт прошёл-уже пиплу не интересно.У нас новости живут 24 часа.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Нед 21 кві, 2024 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:40

vitaliiangel
А чого ти дивуєшься, он твій дружбан хизувався, як він ногами двері відкривав та тикав своїм УБД ...

Це теж саме
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:42

  pesikot написав:vitaliiangel
А чого ти дивуєшься, он твій дружбан хизувався, як він ногами двері відкривав та тикав своїм УБД ...

Це теж саме

Ну і відкрите питання. Ситуація квітня 22, але саме сьогодні , через 2 роки, пішов розкрут по всьому інету. Щось трапилось?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пхахаха. Посмотрел ролик 95 квартала в форт боярт, где в клетку насыпали золото и володя пихал монеты в рот 😅😅
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:44

  konstantin kirovograd написав:тут конечно нечему удивляться если вы не с луны прилетели.Корупция наше всё.
Кстати вчера видел новость что распиареный как смерь корупции ВАКС закрыл дела против двух чиновников по делу Ротердам+ ПОТОМУ ЧТО ПРОШЁЛ СРОК ДАВНОСТИ

А при чём тут коррупця ?

Дело Роттердам+ изначально было мёртвым.
Но кому-то нужно было распиарить это дело, чтобы недалёкие стали массово кричать ко-ко-ко-корупция

И если за такой срок ничего не нашли, а ведь так старались, так старались, то да - срок давности прошёл
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:45

  Hotab написав:vitaliiangel
Це свиня звичайна. Мені не треба поводити приклад свинячої поведінки якихось інших категорій горомалвн? Звичайного продавлювача ірпінського дивану. Чи перепродавця нерухомості у варшавському. Ну щоб ти зрозумів, що свинями можуть бути будь хто, від поліцейського, до 8-класного мийщика снарядів на фронті.

а что это тебя так триггернуло? вроде ж не про мавп новость. И при чём тут ирпенские диваны, впечатление что ты выплеснул все мысли, которые в последние сутки думал. В тему, не в тему - неважно. Разницу свыня за бюджетные деньги и за свои понимаешь? У меня с бетоном нет корочки, оплаченной налогоплательщиками, чтобы мы ей кому то угрожали в ресторанах. Суть ты как всегда не уловил.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 13:50, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:46

  Бетон написав:Пхахаха. Посмотрел ролик 95 квартала в форт боярт, где в клетку насыпали золото и володя пихал монеты в рот 😅😅

А после этого, в 2019 году Бетон пошёл и проголосовал за Зеленского ...
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:48

  vitaliiangel написав:а что это тебя так триггернуло? вроде ж не про мавп новость. И при чём тут ирпенские диваны, впечатление что ты выдавил все мысли, которые в последние сутки думал. В тему, не в тему - неважно.

Виталина, ты такое же хамло обыкновенное, которое также описывало мне мои перспективы

То чего тебя триггернуло изначально ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:52

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:а что это тебя так триггернуло? вроде ж не про мавп новость. И при чём тут ирпенские диваны, впечатление что ты выдавил все мысли, которые в последние сутки думал. В тему, не в тему - неважно.

Виталина, ты такое же хамло обыкновенное, которое также описывало мне мои перспективы

То чего тебя триггернуло изначально ?

смени ник на жопакот. приходишь туда, где без тебя люди нормально общались, пердишь и срёшь. Интернет подарил тебе счастье срать где хочешь. Дома перди и сри.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:57

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:а что это тебя так триггернуло? вроде ж не про мавп новость. И при чём тут ирпенские диваны, впечатление что ты выдавил все мысли, которые в последние сутки думал. В тему, не в тему - неважно.

Виталина, ты такое же хамло обыкновенное, которое также описывало мне мои перспективы

То чего тебя триггернуло изначально ?

смени ник на жопакот. приходишь туда, где без тебя люди нормально общались, пердишь и срёшь. Интернет подарил тебе счастье срать где хочешь. Дома перди и сри.

Вот о чём я и говорил :)
pesikot
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  #<1 ... 7818781978207821>
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