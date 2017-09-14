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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 14:12
unicdima написав: flyman написав:
Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Те саме вищав сепарський скот на Донбасі в 2014.
И что, это значит что этого вопроса не существует? Он же висит в воздухе все это время и не растворяется - что люди с автоматами делают в черте города вдалеке от фронта? Вот начнет проверяемый убегать - они будут за ним кросс бежать с автоматами в бронике - или стрелять в черте города с убойной дальностью 1 км? Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 14:13
холява написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо.
Ну колись і я щось таке бачив(вічні суперечки між пільговиками і водіями маршруток)
Але!!!
Як був я цього року у відпустці, то їздив і міськими, і міжміськими маршрутками по посвідченю УБД!
Жоден водій мені кривого слова НЕ сказав!!!
В міських маршрутках - то якщо я заходив через передні двері, то просто казав водієві "Посвідчення УБД" і йшов собі сідав...
А якщо сідав на міжміські, то заходив і сам зразу показував водієві посвідчення у розгорнутому виді - МОВЧКИ!!!
І майже всі мовчки теж мені кивали головою "добре"!
Тільки деякі водії запитували - "це УБД?"
Я казав "так" - і вони казали "добре "!
Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?"
Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?"
Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"!
У нас таке не "катіт ".
Гроші вперед , або на громадьский транспорт .
Там теж очі водія не коханням світяться .
Де це ,,у вас,, закони не діють?
Чи військове містечко де половина їздить з посвідченнями убд і водій повинен свої гроші добавляти щоб заправити маршрутку?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 14:22
katso
Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?
Может потому что иногда можно встретить автоматчика вражеского и даже невменяемого своего? ?
Патрули всего мира в воюющей стане ходят голые/босые? «Тапили в тисе», вы там уже ваще?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 14:29
vitaliiangel
Разницу свыня за бюджетные деньги и за свои понимаешь?
Нет, не понимаю. Быкующая свинья , она просто свинья. Она быкует не за твои деньги, а просто быкует. Кто платит быку значения не имеет. Он просто бык. Его зарплата - это его зарплата. Он ее отрабатывает не у тебя и не в ресторане.
Успих быкует тут на форуме за чьи-то деньги? Или он просто быкует потому что идиот с 8-ю классами?
Косвенно можно прикрутить мораль и облик полицейского. Но «облик» и «высокое звание» можно крутить хоть к айтишнику, хоть к дипломату.
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