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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:45
Hotab написав:vitaliiangel
Це свиня звичайна. Мені не треба поводити приклад свинячої поведінки якихось інших категорій горомалвн? Звичайного продавлювача ірпінського дивану. Чи перепродавця нерухомості у варшавському. Ну щоб ти зрозумів, що свинями можуть бути будь хто, від поліцейського, до 8-класного мийщика снарядів на фронті.
а что это тебя так триггернуло? вроде ж не про мавп новость. И при чём тут ирпенские диваны, впечатление что ты выплеснул все мысли, которые в последние сутки думал. В тему, не в тему - неважно. Разницу свыня за бюджетные деньги и за свои понимаешь? У меня с бетоном нет корочки, оплаченной налогоплательщиками, чтобы мы ей кому то угрожали в ресторанах. Суть ты как всегда не уловил.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 21 кві, 2024 13:50, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:46
Бетон написав:
Пхахаха. Посмотрел ролик 95 квартала в форт боярт, где в клетку насыпали золото и володя пихал монеты в рот 😅😅
А после этого, в 2019 году Бетон пошёл и проголосовал за Зеленского ...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 14:12
unicdima написав: flyman написав:
Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Те саме вищав сепарський скот на Донбасі в 2014.
И что, это значит что этого вопроса не существует? Он же висит в воздухе все это время и не растворяется - что люди с автоматами делают в черте города вдалеке от фронта? Вот начнет проверяемый убегать - они будут за ним кросс бежать с автоматами в бронике - или стрелять в черте города с убойной дальностью 1 км? Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 14:13
холява написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо.
Ну колись і я щось таке бачив(вічні суперечки між пільговиками і водіями маршруток)
Але!!!
Як був я цього року у відпустці, то їздив і міськими, і міжміськими маршрутками по посвідченю УБД!
Жоден водій мені кривого слова НЕ сказав!!!
В міських маршрутках - то якщо я заходив через передні двері, то просто казав водієві "Посвідчення УБД" і йшов собі сідав...
А якщо сідав на міжміські, то заходив і сам зразу показував водієві посвідчення у розгорнутому виді - МОВЧКИ!!!
І майже всі мовчки теж мені кивали головою "добре"!
Тільки деякі водії запитували - "це УБД?"
Я казав "так" - і вони казали "добре "!
Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?"
Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?"
Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"!
У нас таке не "катіт ".
Гроші вперед , або на громадьский транспорт .
Там теж очі водія не коханням світяться .
Де це ,,у вас,, закони не діють?
Чи військове містечко де половина їздить з посвідченнями убд і водій повинен свої гроші добавляти щоб заправити маршрутку?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 14:22
katso
Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?
Может потому что иногда можно встретить автоматчика вражеского и даже невменяемого своего? ?
Патрули всего мира в воюющей стане ходят голые/босые? «Тапили в тисе», вы там уже ваще?
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Hotab
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Додано: Нед 21 кві, 2024 14:29
vitaliiangel
Разницу свыня за бюджетные деньги и за свои понимаешь?
Нет, не понимаю. Быкующая свинья , она просто свинья. Она быкует не за твои деньги, а просто быкует. Кто платит быку значения не имеет. Он просто бык. Его зарплата - это его зарплата. Он ее отрабатывает не у тебя и не в ресторане.
Успих быкует тут на форуме за чьи-то деньги? Или он просто быкует потому что идиот с 8-ю классами?
Косвенно можно прикрутить мораль и облик полицейского. Но «облик» и «высокое звание» можно крутить хоть к айтишнику, хоть к дипломату.
Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи.
У бюджетника есть долг только перед государством. И лишь пока он на него работает. Долг в обьеме его обязанностей по должности
У комерерса есть долг перед государством в аспекте оплаты налогов с бизнеса.
У государства долг перед и бюджетником, и комерсом (защита, безопасность, медицина, начальные образования и др) , и он одинаковый перед одним и другим, преимущества не имеет никто.
Долга бюджетника перед комерсом не существует. Тем более перед тобой, комерсом «потешным»
Когда «аврал» (война, наводнения) ведра и оружие хватают все и бюджетники и комерсы.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 кві, 2024 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:11
Hotab написав:
Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи.
Поэтому и существует коррупция, потому что чиновник купив себе кресло, считает что он "делает работу и поэтому никому не должен". Хотя с точки зрения экономики он ничего не производит, его наняли для распределения средств, и быкование тут это прямое противоречие основным обязанностям. Мент должен защищать людей от беззакония, а не сам творить беззаконие.
Своим постом ты полностью оправдал беззаконие, чем в 100й раз подтвердил, общество для тебя разделено на сорта и высшиму сорту можно всё, в т.ч. за деньги налогоплательщиков нарушать законы и издеваться над ними.
Когда я работал наемным менеджером, помимо своего труда был должен соблюдать корпоративные правила и этику. Был случай один наш сотрудник (скажем фин.дир) пьяным сбил человека, его выпустили под подписку (или за взятку), но с комбината уволили.
Собственник сказал, спец. хороший, увольнять жалко, но если я не отреагирую, завтра половина сотрудников напьётся и будет дебоширить. Лучше сейчас уволить одного, чем потом увольнять 10. Это взгляд дальновидного человека, у которого мозги работают на 3 хода вперёд.
У вас вроде бы это называется "честь мундира" или такого в украинских силовых структурах нет?.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 21 кві, 2024 15:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:27
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:49
katso написав: unicdima написав: flyman написав:
Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Те саме вищав сепарський скот на Донбасі в 2014.
И что, это значит что этого вопроса не существует? Он же висит в воздухе все это время и не растворяется - что люди с автоматами делают в черте города вдалеке от фронта? Вот начнет проверяемый убегать - они будут за ним кросс бежать с автоматами в бронике - или стрелять в черте города с убойной дальностью 1 км? Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?
Ви чули -- в Україні війна?
Диверсанти, навідники...
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