RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 78107811781278137814 ... 7816>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:12

  unicdima написав:
  flyman написав:Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?

Те саме вищав сепарський скот на Донбасі в 2014.


И что, это значит что этого вопроса не существует? Он же висит в воздухе все это время и не растворяется - что люди с автоматами делают в черте города вдалеке от фронта? Вот начнет проверяемый убегать - они будут за ним кросс бежать с автоматами в бронике - или стрелять в черте города с убойной дальностью 1 км? Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:13

  холява написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо.
Ну колись і я щось таке бачив(вічні суперечки між пільговиками і водіями маршруток)
Але!!!
Як був я цього року у відпустці, то їздив і міськими, і міжміськими маршрутками по посвідченю УБД!
Жоден водій мені кривого слова НЕ сказав!!!
В міських маршрутках - то якщо я заходив через передні двері, то просто казав водієві "Посвідчення УБД" і йшов собі сідав...
А якщо сідав на міжміські, то заходив і сам зразу показував водієві посвідчення у розгорнутому виді - МОВЧКИ!!!
І майже всі мовчки теж мені кивали головою "добре"!
Тільки деякі водії запитували - "це УБД?"
Я казав "так" - і вони казали "добре "!

Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?"
Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?"
Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"! :mrgreen:


У нас таке не "катіт ".
Гроші вперед , або на громадьский транспорт .

Там теж очі водія не коханням світяться .

Де це ,,у вас,, закони не діють? :shock:
Чи військове містечко де половина їздить з посвідченнями убд і водій повинен свої гроші добавляти щоб заправити маршрутку?
alex lem
 
Повідомлень: 3027
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:22

katso

Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?


Может потому что иногда можно встретить автоматчика вражеского и даже невменяемого своего? ?
Патрули всего мира в воюющей стане ходят голые/босые? «Тапили в тисе», вы там уже ваще?
Hotab
 
Повідомлень: 11978
З нами з: 15.02.09
Подякував: 363 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:29

vitaliiangel

Разницу свыня за бюджетные деньги и за свои понимаешь?




Нет, не понимаю. Быкующая свинья , она просто свинья. Она быкует не за твои деньги, а просто быкует. Кто платит быку значения не имеет. Он просто бык. Его зарплата - это его зарплата. Он ее отрабатывает не у тебя и не в ресторане. И тратит он в свое свободное время. Как ему вздумается. Деньги, полученные на работе за выполненную работу не являются деньгами налогоплательщиков. Это его деньги.
Успих быкует тут на форуме за чьи-то деньги? Или он просто быкует потому что с 8-ю классами?
Косвенно можно прикрутить мораль и облик полицейского. Но «облик» и «высокое звание» можно крутить хоть к айтишнику, хоть к дипломату.

Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи.
У бюджетника есть долг только перед государством. И лишь пока он на него работает. Долг в обьеме его обязанностей по должности
У комерерса есть долг перед государством в аспекте оплаты налогов с бизнеса.
У государства долг перед и бюджетником, и комерсом (защита, безопасность, медицина, начальные образования и др) , и он одинаковый перед одним и другим, преимущества не имеет никто.
Долга бюджетника перед комерсом не существует. Тем более перед тобой, комерсом «потешным»
И да, ты любишь рассказывать что кто-то делит людей на сорты, но именно ты и пробуешь поделить людей на первосортных - налогоплательщиков, и неполноценных - бюджетников
Когда «аврал» (война, наводнения) ведра и оружие хватают все и бюджетники и комерсы.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 16:06, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 11978
З нами з: 15.02.09
Подякував: 363 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:11

  Hotab написав:Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи.


Поэтому и существует коррупция, потому что чиновник купив себе кресло, считает что он "делает работу и поэтому никому не должен". Хотя с точки зрения экономики он ничего не производит, его наняли для распределения средств, и быкование тут это прямое противоречие основным обязанностям. Мент должен защищать людей от беззакония, а не сам творить беззаконие.

Своим постом ты полностью оправдал беззаконие, чем в 100й раз подтвердил, общество для тебя разделено на сорта и высшиму сорту можно всё, в т.ч. за деньги налогоплательщиков нарушать законы и издеваться над ними.

Когда я работал наемным менеджером, помимо своего труда был должен соблюдать корпоративные правила и этику. Был случай один наш сотрудник (скажем фин.дир) пьяным сбил человека, его выпустили под подписку (или за взятку), но с комбината уволили.

Собственник сказал, спец. хороший, увольнять жалко, но если я не отреагирую, завтра половина сотрудников напьётся и будет дебоширить. Лучше сейчас уволить одного, чем потом увольнять 10. Это взгляд дальновидного человека, у которого мозги работают на 3 хода вперёд.

У вас вроде бы это называется "честь мундира" или такого в украинских силовых структурах нет?.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 15:20, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23100
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3339 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:27

Schmit
 
Повідомлень: 4287
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:49

  katso написав:
  unicdima написав:
  flyman написав:Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?

Те саме вищав сепарський скот на Донбасі в 2014.


И что, это значит что этого вопроса не существует? Он же висит в воздухе все это время и не растворяется - что люди с автоматами делают в черте города вдалеке от фронта? Вот начнет проверяемый убегать - они будут за ним кросс бежать с автоматами в бронике - или стрелять в черте города с убойной дальностью 1 км? Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?


Ви чули -- в Україні війна?
Диверсанти, навідники...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2065
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:03

В США с бюджетников спрашивают налогоплательщики.
Потому что только комерсы двигают прогресс и развитие человечества.
А бюджетники созданы комерсами для сервиса.
Но что нам то США. Оно нам что деньги даёт?

Morgan Stanley. Нью-Йорк Доход: $43,6 млрд ...
IBM. Армонк (Нью-Йорк) Доход: $79,1 млрд ...
Boeing. Чикаго (Иллинойс) Доход: $93,4 млрд ...
Procter & Gamble. Цинциннати (Огайо) Доход: $65,7 млрд ...
Intel. Санта-Клара (Калифорния) Доход: $62,8 млрд ...
Amazon.com. Сиэтл (Вашингтон) ...
Pfizer. Нью-Йорк ...

И т.д.

Именно они нам фактически насыпали денег вчера.

А не прокурорши или менты
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 21 кві, 2024 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2497
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:09

  Бетон написав:В США с бюджетников спрашивают налогоплательщики.
Потому что только комерсы двигают прогресс и развитие человечества.

Ого, как тебя попердолило ...

И чего ты такого сделал, что двигаешь прогресс или развиваешь человечество ?

Пока что, от тебя я вижу обычное купи-продай и распространение фейков
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9522
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:Зображення
Ніби то вже звільнили
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34780
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7973 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 78107811781278137814 ... 7816>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 25800
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 186394
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 615044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (463)
21.04.2024 17:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.