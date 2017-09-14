Додано: Нед 21 кві, 2024 14:29



Разницу свыня за бюджетные деньги и за свои понимаешь?







Нет, не понимаю. Быкующая свинья , она просто свинья. Она быкует не за твои деньги, а просто быкует. Кто платит быку значения не имеет. Он просто бык. Его зарплата - это его зарплата. Он ее отрабатывает не у тебя и не в ресторане. И тратит он в свое свободное время. Как ему вздумается. Деньги, полученные на работе за выполненную работу не являются деньгами налогоплательщиков. Это его деньги.Успих быкует тут на форуме за чьи-то деньги? Или он просто быкует потому что с 8-ю классами?Косвенно можно прикрутить мораль и облик полицейского. Но «облик» и «высокое звание» можно крутить хоть к айтишнику, хоть к дипломату.Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи.У бюджетника есть долг только перед государством. И лишь пока он на него работает. Долг в обьеме его обязанностей по должностиУ комерерса есть долг перед государством в аспекте оплаты налогов с бизнеса.У государства долг перед и бюджетником, и комерсом (защита, безопасность, медицина, начальные образования и др) , и он одинаковый перед одним и другим, преимущества не имеет никто.Долга бюджетника перед комерсом не существует. Тем более перед тобой, комерсом «потешным»И да, ты любишь рассказывать что кто-то делит людей на сорты, но именно ты и пробуешь поделить людей на первосортных - налогоплательщиков, и неполноценных - бюджетниковКогда «аврал» (война, наводнения) ведра и оружие хватают все и бюджетники и комерсы.