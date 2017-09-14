flyman написав:Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Те саме вищав сепарський скот на Донбасі в 2014.
И что, это значит что этого вопроса не существует? Он же висит в воздухе все это время и не растворяется - что люди с автоматами делают в черте города вдалеке от фронта? Вот начнет проверяемый убегать - они будут за ним кросс бежать с автоматами в бронике - или стрелять в черте города с убойной дальностью 1 км? Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?
vitaliiangel написав:или водителю маршрутки пукнуть про убд, вынесет как дворняжку из салона. Срал он на ваши убд ему план выполнять надо.
Ну колись і я щось таке бачив(вічні суперечки між пільговиками і водіями маршруток) Але!!! Як був я цього року у відпустці, то їздив і міськими, і міжміськими маршрутками по посвідченю УБД! Жоден водій мені кривого слова НЕ сказав!!! В міських маршрутках - то якщо я заходив через передні двері, то просто казав водієві "Посвідчення УБД" і йшов собі сідав... А якщо сідав на міжміські, то заходив і сам зразу показував водієві посвідчення у розгорнутому виді - МОВЧКИ!!! І майже всі мовчки теж мені кивали головою "добре"! Тільки деякі водії запитували - "це УБД?" Я казав "так" - і вони казали "добре "!
Я, навіть, попав на контролерів в міській маршрутці(зайшло їх троє) - питають "Що у Вас на проїзд?" Я витягую, розгортаю, показую зі своїх рук... - він киває, запитуючи "УБД?" Я мовчки киваю "так" і контролер мовчки киває "добре"!
У нас таке не "катіт ". Гроші вперед , або на громадьский транспорт .
Там теж очі водія не коханням світяться .
Де це ,,у вас,, закони не діють? Чи військове містечко де половина їздить з посвідченнями убд і водій повинен свої гроші добавляти щоб заправити маршрутку?
Разницу свыня за бюджетные деньги и за свои понимаешь?
Нет, не понимаю. Быкующая свинья , она просто свинья. Она быкует не за твои деньги, а просто быкует. Кто платит быку значения не имеет. Он просто бык. Его зарплата - это его зарплата. Он ее отрабатывает не у тебя и не в ресторане. И тратит он в свое свободное время. Как ему вздумается. Деньги, полученные на работе за выполненную работу не являются деньгами налогоплательщиков. Это его деньги. Успих быкует тут на форуме за чьи-то деньги? Или он просто быкует потому что с 8-ю классами? Косвенно можно прикрутить мораль и облик полицейского. Но «облик» и «высокое звание» можно крутить хоть к айтишнику, хоть к дипломату.
Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи. У бюджетника есть долг только перед государством. И лишь пока он на него работает. Долг в обьеме его обязанностей по должности У комерерса есть долг перед государством в аспекте оплаты налогов с бизнеса. У государства долг перед и бюджетником, и комерсом (защита, безопасность, медицина, начальные образования и др) , и он одинаковый перед одним и другим, преимущества не имеет никто. Долга бюджетника перед комерсом не существует. Тем более перед тобой, комерсом «потешным» И да, ты любишь рассказывать что кто-то делит людей на сорты, но именно ты и пробуешь поделить людей на первосортных - налогоплательщиков, и неполноценных - бюджетников Когда «аврал» (война, наводнения) ведра и оружие хватают все и бюджетники и комерсы.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 16:06, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи.
Поэтому и существует коррупция, потому что чиновник купив себе кресло, считает что он "делает работу и поэтому никому не должен". Хотя с точки зрения экономики он ничего не производит, его наняли для распределения средств, и быкование тут это прямое противоречие основным обязанностям. Мент должен защищать людей от беззакония, а не сам творить беззаконие.
Своим постом ты полностью оправдал беззаконие, чем в 100й раз подтвердил, общество для тебя разделено на сорта и высшиму сорту можно всё, в т.ч. за деньги налогоплательщиков нарушать законы и издеваться над ними.
Когда я работал наемным менеджером, помимо своего труда был должен соблюдать корпоративные правила и этику. Был случай один наш сотрудник (скажем фин.дир) пьяным сбил человека, его выпустили под подписку (или за взятку), но с комбината уволили.
Собственник сказал, спец. хороший, увольнять жалко, но если я не отреагирую, завтра половина сотрудников напьётся и будет дебоширить. Лучше сейчас уволить одного, чем потом увольнять 10. Это взгляд дальновидного человека, у которого мозги работают на 3 хода вперёд.
У вас вроде бы это называется "честь мундира" или такого в украинских силовых структурах нет?.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 15:20, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Те саме вищав сепарський скот на Донбасі в 2014.
И что, это значит что этого вопроса не существует? Он же висит в воздухе все это время и не растворяется - что люди с автоматами делают в черте города вдалеке от фронта? Вот начнет проверяемый убегать - они будут за ним кросс бежать с автоматами в бронике - или стрелять в черте города с убойной дальностью 1 км? Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?
Ви чули -- в Україні війна? Диверсанти, навідники...
В США с бюджетников спрашивают налогоплательщики. Потому что только комерсы двигают прогресс и развитие человечества. А бюджетники созданы комерсами для сервиса. Но что нам то США. Оно нам что деньги даёт?
Morgan Stanley. Нью-Йорк Доход: $43,6 млрд ... IBM. Армонк (Нью-Йорк) Доход: $79,1 млрд ... Boeing. Чикаго (Иллинойс) Доход: $93,4 млрд ... Procter & Gamble. Цинциннати (Огайо) Доход: $65,7 млрд ... Intel. Санта-Клара (Калифорния) Доход: $62,8 млрд ... Amazon.com. Сиэтл (Вашингтон) ... Pfizer. Нью-Йорк ...
И т.д.
Именно они нам фактически насыпали денег вчера.
А не прокурорши или менты
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 21 кві, 2024 16:11, всього редагувалось 1 раз.