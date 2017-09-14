Додано: Нед 21 кві, 2024 16:27

Hotab написав: Бетон



В США с бюджетников спрашивают налогоплательщики.





Приведи пример как комерс в сша спрашивает с бюджетника?

Типа бизнесмен нагибает полицейского? Со словами «я тебя содержу»?

С бюджетника (госслужащего) спрашивает тот кто его нанял - государство.

С государства (в лице руководства полиции или армии) могут спросить высшие органы власти. В том числе выборные. Но может все же не частное лицо, перепродавец недвижимости, а?



Есть такие примеры из США, , уважаемый наш двигатель прогресса на КРЖН? Приведи пример как комерс в сша спрашивает с бюджетника?Типа бизнесмен нагибает полицейского? Со словами «я тебя содержу»?С бюджетника (госслужащего) спрашивает тот кто его нанял - государство.С государства (в лице руководства полиции или армии) могут спросить высшие органы власти. В том числе выборные. Но может все же не частное лицо, перепродавец недвижимости, а?Есть такие примеры из США, , уважаемый наш двигатель прогресса на КРЖН?

комерсы в США оказывают влияние на чиновников через различные механизмы:1. Выборы: Налогоплательщики имеют возможность выбирать своих представителей на федеральном, штатном и местном уровнях. Чиновники стремятся учитывать интересы своих избирателей, включая налогоплательщиков, чтобы получить их поддержку на выборах.2. Лоббирование: Группы налогоплательщиков могут лоббировать законы и политики, которые отражают их интересы. Это может включать представление интересов бизнеса, профессиональных ассоциаций и других организаций, которые представляют налогоплательщиков.3. Общественное давление: Налогоплательщики могут выражать свои взгляды через общественные движения, митинги, петиции и другие формы активизма. Общественное мнение может оказать давление на чиновников для внесения изменений в налоговую политику или другие аспекты государственного управления.4. Финансовая поддержка: Некоторые налогоплательщики могут финансово поддерживать политические кампании и партии, что влияет на их решения и приоритеты после избрания на должности.5. Обращения и обращения к представителям: Налогоплательщики имеют возможность обращаться к своим представителям в правительстве, писать письма, отправлять электронные петиции и т.д., чтобы выразить свои взгляды и беспокойства по поводу налоговой политики и других вопросов.В целом, налогоплательщики имеют значительное влияние на политические процессы в США через свое право голоса, участие в общественной деятельности и финансовую поддержку.именно поэтому америка - сверхдержава. а не наоборот, потому что появились на свет бюджетники и родили послушных граждан, устроив им жинзь.как можно бороться за свободу демократии, свободу от влияния царского режима в рфии, но при этом хотеть жить как в рфии?