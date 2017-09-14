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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 781178127813781478157816>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:10

Бетон

В США с бюджетников спрашивают налогоплательщики.


Приведи пример как комерс в сша спрашивает с бюджетника?
Типа бизнесмен нагибает полицейского? Со словами «я тебя содержу»?
С бюджетника (госслужащего) спрашивает тот кто его нанял - государство.
С государства (в лице руководства полиции или армии) могут спросить высшие органы власти. В том числе выборные. Но может все же не частное лицо, перепродавец недвижимости, а?

Есть такие примеры из США, , уважаемый наш двигатель прогресса на КРЖН?

vitaliiangel
Своим постом ты полностью оправдал беззаконие,

Своим постом я назвал его свиньей. Но ответственность у него такая же как и
у свиньи-домохозяйки.
Нарушение моральных норм и высокого облика правоохранителя прикрутить можно
его наняли для распределения средств, и быкование тут это прямое
противоречие основным обязанностям.

Его наняли для другого, читай название должности
Он быкует не на работе. А на досуге

общество для тебя разделено на сорта

Ты разделил его на бюджетник / не бюджетник. И бюджетника записал во второй сорт

в т.ч. за деньги налогоплательщиков нарушать законы и издеваться над ними.

После попадания на зарплатную карту - это его деньги , а не
налогоплательщиков. Он их заработал. Деньги налогоплательщиков - это
асфальт которым ремонтят дороги и строят мосты.



тогда не спрашивай почему не осталось желающих защищать эту власть.

[/quote]
Ты добровольно не защищал бы никакую власть. По совершенно другим причинам. Но принудительно будешь.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:14

vitaliiangel
А твоё хамство - это что ...

Или вы, типа, коммерсы ларьков имеете право быковать и хамить ?
Чё там про бизнес-этику, не слышу ...

Так вот, позврослей и не тыкай, а вот ... полицейский нахамил, а он гос.служащий, когда ты сам лично хамло необразованное

Начни с себя, тогда и только тогда, ты получишь какое-то право осуждать других
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:14

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Обороняється від зграї неадекватів, які агресують/нападають!
Має повне право застосовувати зброю!

Я б теж витягнув би зброю і вистрілив вгору "попереджувальний" а потім би крикнув: "Не підходити, бо буду стріляти на ураження!"
І якщо б далі вони нападали, то - по їх ногах...
от не надо забуватися.) Закони законами а червоні лінії є й без законів. ) я в юності трохи колотився в нічному клубі тіпа охранніком. Не тим бугаєм, шо на дверях одфільтровує небажаних, а тим який виводить занадто веселих гостей освіжитись. Робота специфічна, людям вечір псувати нізя, треба щоб вони і наступного разу прийшли...
так вот кращий вишибала ,це жіночка під 50, даж самі буйні утіхають)))
В нас закладжені паттерни поведінки проти яких перти трудно. Стрельнув би ти тій бабі по ногах і років 5 одсидів би. А забрали б в тебе гражданські зброю тож по головці начальство не погладило б.... Короч, не забувай своє місце в общєствє, герой!
Перемогти бабів можно тіки толпою і в масках)) чув там ще дитина була?.. а баба + дитина то бонус в авторитеті 5 кратний. Попробуй форточку в тролейбусі одкрити, якщо дує жіночці під 50... а якщо вона ще з малим дітьом - ти труп. Тіки рожки і ножки зостануться. Ні пістолет ,ні корочка убд не спасе )))


Кепсько, що держава до такого довела...

Могла вже давно зробити акцію “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх крамницях країни. Навіть при оплаті готівкою. Якщо не матимуть відмітки/QR-коду у військ.квитку.
І тоді вже отакі баби, сидячи на касі, думали би чи варто ризикувати задля клятих ухилянтів...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:18

  Bobua написав: Якщо не матимуть відмітки/QR-коду

на чолі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:19

  pesikot написав:vitaliiangel
А твоё хамство - это что ...

Или вы, типа, коммерсы ларьков имеете право быковать и хамить ?
Чё там про бизнес-этику, не слышу ...

Так вот, позврослей и не тыкай, а вот ... полицейский нахамил, а он гос.служащий, когда ты сам лично хамло необразованное

Начни с себя, тогда и только тогда, ты получишь какое-то право осуждать других


Деякі"персонажі" себе ведуть як той бик в погонах,такими не становляться ,це завдяки оточенню і близьким виростає така мерзота,мізки теж треба мати щоб зрозуміти що не всім можна показати своє нутро та зубожіння.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:20

  Faceless написав:Ніби то вже звільнили

Сотрудника департамента Нацполиции уволили после дерзких угроз посетителю ресторана в Киеве
https://www.unian.net/incidents/sotrudn ... 11973.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:23

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Ніби то вже звільнили

Сотрудника департамента Нацполиции уволили после дерзких угроз посетителю ресторана в Киеве
https://www.unian.net/incidents/sotrudn ... 11973.html

А вот к тебе вопрос, когда ты перестанешь хамить ? и когда тебя начнуть банить за твоё хамство ?

Всё должно быть по-чесноку
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:26

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Ніби то вже звільнили

Сотрудника департамента Нацполиции уволили после дерзких угроз посетителю ресторана в Киеве
https://www.unian.net/incidents/sotrudn ... 11973.html

А вот к тебе вопрос, когда ты перестанешь хамить ? и когда тебя начнуть банить за твоё хамство ?

Всё должно быть по-чесноку

Напишіть і ви як себе на емоціях пишите до інших,зауважу рівень того самого арзуманяна котрого звільнили
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:27

  Hotab написав:Бетон

В США с бюджетников спрашивают налогоплательщики.


Приведи пример как комерс в сша спрашивает с бюджетника?
Типа бизнесмен нагибает полицейского? Со словами «я тебя содержу»?
С бюджетника (госслужащего) спрашивает тот кто его нанял - государство.
С государства (в лице руководства полиции или армии) могут спросить высшие органы власти. В том числе выборные. Но может все же не частное лицо, перепродавец недвижимости, а?

Есть такие примеры из США, , уважаемый наш двигатель прогресса на КРЖН?


комерсы в США оказывают влияние на чиновников через различные механизмы:

1. Выборы: Налогоплательщики имеют возможность выбирать своих представителей на федеральном, штатном и местном уровнях. Чиновники стремятся учитывать интересы своих избирателей, включая налогоплательщиков, чтобы получить их поддержку на выборах.

2. Лоббирование: Группы налогоплательщиков могут лоббировать законы и политики, которые отражают их интересы. Это может включать представление интересов бизнеса, профессиональных ассоциаций и других организаций, которые представляют налогоплательщиков.

3. Общественное давление: Налогоплательщики могут выражать свои взгляды через общественные движения, митинги, петиции и другие формы активизма. Общественное мнение может оказать давление на чиновников для внесения изменений в налоговую политику или другие аспекты государственного управления.

4. Финансовая поддержка: Некоторые налогоплательщики могут финансово поддерживать политические кампании и партии, что влияет на их решения и приоритеты после избрания на должности.

5. Обращения и обращения к представителям: Налогоплательщики имеют возможность обращаться к своим представителям в правительстве, писать письма, отправлять электронные петиции и т.д., чтобы выразить свои взгляды и беспокойства по поводу налоговой политики и других вопросов.

В целом, налогоплательщики имеют значительное влияние на политические процессы в США через свое право голоса, участие в общественной деятельности и финансовую поддержку.





именно поэтому америка - сверхдержава. а не наоборот, потому что появились на свет бюджетники и родили послушных граждан, устроив им жинзь.

как можно бороться за свободу демократии, свободу от влияния царского режима в рфии, но при этом хотеть жить как в рфии?
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 21 кві, 2024 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:29

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Ні, ну от серйозно - як би Ви повелись в даній ситуації?
Розкидали би всіх, як Чак Норіс?)))
Ну ок.
А якщо Ви б були отакої статури, як той тцкашник на відео, що тоді?
Дали би себе змісити з болотом/травою?
Серйозно? :)
я то я) теорія бобуа про елоїв не вірна ,багато з мобілізованих забиті батогами і налогами терплячі мужички.
Я ж -козак, тому б втік за підмогою...))
там стратегема без виіграшна. Шанси моральної перемоги ноль. Як боротись з свинею в болоті.
Якщо серйозно, то ситуація в нього явно вийшла з під контролю. Перти проти народу не кожен зможе. Ці приколяси з бабами лиш починаються. Но до стрільби таки дійде. Пізніше.


Не нада. :)
Хороша теорія.
І хай таки у військо беруть елоїв. Але ж вони там хоч трошки деелоїзуються.
Тому і хочу, аби війну пройшли масово, мільйонами... хоч би і посиділи у хороших укриттях.
Bobua
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  #<1 ... 781178127813781478157816>
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