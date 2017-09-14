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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78127813781478157816>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:31

  sens написав:Напишіть і ви як себе на емоціях пишите до інших,зауважу рівень того самого арзуманяна котрого звільнили

От бачишь, пара живітельніх слів від мене до тебе в ПП, зробили з тебе майже людину

Ти почав читати, ти почав розуміти прочитане, ти почав притримуватись тез розмову

Прогресс, вітаю ...
Ти не безнадійний
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

знаешь, кто самый крупный производитель оружия в мире?
думаешь Lockheed Martin бы возник у гетьманцева? или на рфии?
да ему бы стопорнули накладные))
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Именно они нам фактически насыпали денег вчера.

А не прокурорши или менты


И не капризная профессура из ужгородских кулинарных техникумов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:36

  pesikot написав:
  sens написав:Напишіть і ви як себе на емоціях пишите до інших,зауважу рівень того самого арзуманяна котрого звільнили

От бачишь, пара живітельніх слів від мене до тебе в ПП, зробили з тебе майже людину

Ти почав читати, ти почав розуміти прочитане, ти почав притримуватись тез розмову

Прогресс, вітаю ...
Ти не безнадійний

Дякую, проте тикати більше не треба, ваша поведінка ганебна і за свої вчинки треба відповідати. Тому якщо ти й надалі будеш писати гнівні відповіді будеш назавжди пісякотом , як хотаб - толя Шевченко)
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:41

vitaliiangel


Он за коррупцию и за беззаконие


Покажи пруф где я за коррупцию и беззаконие ?


буряты и заберут его пенсию.


Или ирпенскую недвижимость превратят в бордель, где твоя роль будет даже не надзиратель.


В целом, налогоплательщики имеют значительное влияние


Но когда Минэкономики бронирует от армии налогоплательщиков, ты ведь против? Лишь потому, что тебя не забронируют. Так??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:48

  sens написав:Дякую, проте тикати більше не треба, ваша поведінка ганебна і за свої вчинки треба відповідати. Тому якщо ти й надалі будеш писати гнівні відповіді будеш назавжди пісякотом , як хотаб - толя Шевченко)

Якщо у тебе немає аргументів, то ти почав поплюжити мій нік.
Поводишься дріб"язково, нікчемно

На цьому форумі, це
2. У форумі ДУЖЕ небажані:
2.14. Викривлення в повідомленнях нікнейму користувача без його згоди на це, особливо в образливій формі.

Я тобі такої згоди не давав.
І твій нік я не чіпав

Тому, я можу продовжити твоє виховання, поки людиною не станешь
Зрозумів ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:53

  Bobua написав:
  katso написав:
  unicdima написав:Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Те саме вищав сепарський скот на Донбасі в 2014.


И что, это значит что этого вопроса не существует? Он же висит в воздухе все это время и не растворяется - что люди с автоматами делают в черте города вдалеке от фронта? Вот начнет проверяемый убегать - они будут за ним кросс бежать с автоматами в бронике - или стрелять в черте города с убойной дальностью 1 км? Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?

Ви чули -- в Україні війна?
Диверсанти, навідники...


Міша: - Скажи, Толя, "за...бав ты мене, папа, своїми офіцерами, я на море еду купаться". Хочешь купаться?
Толя: - Я стрілять хочу
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:а хотаб и не борется. Он за коррупцию и за беззаконие.

Виталина, ты же первая, кто за коррупцию

Крупнейший менеджер и без коррупции обошлась, да где такой бизнес ?
Или себе наскирдовала на коммерц-недвигу без коррупции ?

Чего-то смеюсь :)
Потому, что или наскрирдовала через коррупцию, или ничего этого нет

Все борцы с коррупцией подразделяются на три вида:

1) Хотят в коррупции участвовать. Таких 80%

2) Действительно хотят уменьшить коррупцию. Таких 2%

3) Тех, кого выбросили из системы коррупции. Таких 18%
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:59

  flyman написав:
  Bobua написав: Якщо не матимуть відмітки/QR-коду

на чолі


Якщо маєте таке бажання -- держава не повина би бути проти...
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:59

pesikot

Я тобі такої згоди не давав.


Так само як і я ніякий не Толя, і не Шевченко.
Може все ж це бан?
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  #<1 ... 78127813781478157816>
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