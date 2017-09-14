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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:31
sens написав:
Напишіть і ви як себе на емоціях пишите до інших,зауважу рівень того самого арзуманяна котрого звільнили
От бачишь, пара живітельніх слів від мене до тебе в ПП, зробили з тебе майже людину
Ти почав читати, ти почав розуміти прочитане, ти почав притримуватись тез розмову
Прогресс, вітаю ...
Ти не безнадійний
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pesikot
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:32
знаешь, кто самый крупный производитель оружия в мире?
думаешь Lockheed Martin бы возник у гетьманцева? или на рфии?
да ему бы стопорнули накладные))
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Бетон
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:34
Бетон написав:
Именно они нам фактически насыпали денег вчера.
А не прокурорши или менты
И не капризная профессура из ужгородских кулинарных техникумов
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fox767676
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:36
pesikot написав: sens написав:
Напишіть і ви як себе на емоціях пишите до інших,зауважу рівень того самого арзуманяна котрого звільнили
От бачишь, пара живітельніх слів від мене до тебе в ПП, зробили з тебе майже людину
Ти почав читати, ти почав розуміти прочитане, ти почав притримуватись тез розмову
Прогресс, вітаю ...
Ти не безнадійний
Дякую, проте тикати більше не треба, ваша поведінка ганебна і за свої вчинки треба відповідати. Тому якщо ти й надалі будеш писати гнівні відповіді будеш назавжди пісякотом , як хотаб - толя Шевченко)
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sens
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:41
vitaliiangel
Он за коррупцию и за беззаконие
Покажи пруф где я за коррупцию и беззаконие ?
буряты и заберут его пенсию.
Или ирпенскую недвижимость превратят в бордель, где твоя роль будет даже не надзиратель.
В целом, налогоплательщики имеют значительное влияние
Но когда Минэкономики бронирует от армии налогоплательщиков, ты ведь против? Лишь потому, что тебя не забронируют. Так??
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:48
sens написав:
Дякую, проте тикати більше не треба, ваша поведінка ганебна і за свої вчинки треба відповідати. Тому якщо ти й надалі будеш писати гнівні відповіді будеш назавжди пісякотом , як хотаб - толя Шевченко)
Якщо у тебе немає аргументів, то ти почав поплюжити мій нік.
Поводишься дріб"язково, нікчемно
На цьому форумі, це
2. У форумі ДУЖЕ небажані:
2.14. Викривлення в повідомленнях нікнейму користувача без його згоди на це, особливо в образливій формі.
Я тобі такої згоди не давав.
І твій нік я не чіпав
Тому, я можу продовжити твоє виховання, поки людиною не станешь
Зрозумів ?
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pesikot
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:53
Bobua написав: katso написав: unicdima написав:
Можеш пояснити, що він серед мирняка робить зі зброєю?
Те саме вищав сепарський скот на Донбасі в 2014.
И что, это значит что этого вопроса не существует? Он же висит в воздухе все это время и не растворяется - что люди с автоматами делают в черте города вдалеке от фронта? Вот начнет проверяемый убегать - они будут за ним кросс бежать с автоматами в бронике - или стрелять в черте города с убойной дальностью 1 км? Почему патрули всего прогрессивного мира вооружены максимум пистолетами, а то и вообще наручники шокер палка и рация SWAT team если надо вызвать?
Ви чули -- в Україні війна?
Диверсанти, навідники...
Міша: - Скажи, Толя, "за...бав ты мене, папа, своїми офіцерами, я на море еду купаться". Хочешь купаться?
Толя: - Я стрілять хочу
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:58
vitaliiangel написав:
а хотаб и не борется. Он за коррупцию и за беззаконие.
Виталина, ты же первая, кто за коррупцию
Крупнейший менеджер и без коррупции обошлась, да где такой бизнес ?
Или себе наскирдовала на коммерц-недвигу без коррупции ?
Чего-то смеюсь
Потому, что или наскрирдовала через коррупцию, или ничего этого нет
Все борцы с коррупцией подразделяются на три вида:
1) Хотят в коррупции участвовать. Таких 80%
2) Действительно хотят уменьшить коррупцию. Таких 2%
3) Тех, кого выбросили из системы коррупции. Таких 18%
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:59
flyman написав: Bobua написав:
Якщо не матимуть відмітки/QR-коду
на чолі
Якщо маєте таке бажання -- держава не повина би бути проти...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:59
pesikot
Я тобі такої згоди не давав.
Так само як і я ніякий не Толя, і не Шевченко.
Може все ж це бан?
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