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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7813781478157816>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:03

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 17:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

защо Подерев'янського в бан? він митець - він так бачив
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:05

  pesikot написав:Дело Роттердам+ изначально было мёртвым.
Но кому-то нужно было распиарить это дело, чтобы недалёкие стали массово кричать ко-ко-ко-корупция

И если за такой срок ничего не нашли, а ведь так старались, так старались, то да - срок давности прошёл

Брешеш як завжди
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:07

  Hotab написав:pesikot

Я тобі такої згоди не давав.


Так само як і я ніякий не Толя, і не Шевченко.
Може все ж це бан?

Я за бан sens'a
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:12

  unicdima написав:
  pesikot написав:Дело Роттердам+ изначально было мёртвым.
Но кому-то нужно было распиарить это дело, чтобы недалёкие стали массово кричать ко-ко-ко-корупция

И если за такой срок ничего не нашли, а ведь так старались, так старались, то да - срок давности прошёл

Брешеш як завжди
https://nabu.gov.ua/tags/rotterdam/

Охолонь з такими дописами, я сьогодні добрий ...

Послухай мене, якби ця справа мала шанси, то б одразу щось було
Але є тільки слова, а фактів немає

Тобі голову задурили пустими словами, а ти і повірив

До речі, як там тобі Шмигаль, який сказав, що недоцільно направляти кошти єдиного марафону на ЗСУ ?
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 21 кві, 2024 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:12

  Schmit написав:

Висери Спартц не прокатили, виявилося, що та гнида взагалі на росію працює так знайшли нову гниду.
А на кого працював цей підарок коли бігав з лозунгами - Мобілізація це геноцид.?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:16

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:Дело Роттердам+ изначально было мёртвым.
Но кому-то нужно было распиарить это дело, чтобы недалёкие стали массово кричать ко-ко-ко-корупция

И если за такой срок ничего не нашли, а ведь так старались, так старались, то да - срок давности прошёл

Брешеш як завжди
https://nabu.gov.ua/tags/rotterdam/

Охолонь з такими дописами, я сьогодні добрий ...

Послухай мене, якби ця справа мала шанси, то б одразу щось було
Але є тільки слова, а фактів немає

Тобі голову задурили пустими словами, а ти і повірив

До речі, як там тобі Шмигаль, який сказав, що недоцільно направляти кошти єдиного марафону на ЗСУ ?

Знову брешеш як твої русскіє колєгі.
До суду слова не понесеш.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:16

  unicdima написав:А на кого працював цей підарок коли бігав з лозунгами - Мобілізація це геноцид.?

Коли ти пишешь про підарасів, то подивись на себе у дзеркало

Бо підарас підараса бачить здалеку ...
Як рибак рибака ...

Кажу, охолонь ...
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 21 кві, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:19

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Брешеш як завжди
https://nabu.gov.ua/tags/rotterdam/

Охолонь з такими дописами, я сьогодні добрий ...

Послухай мене, якби ця справа мала шанси, то б одразу щось було
Але є тільки слова, а фактів немає

Тобі голову задурили пустими словами, а ти і повірив

До речі, як там тобі Шмигаль, який сказав, що недоцільно направляти кошти єдиного марафону на ЗСУ ?

Знову брешеш як твої русскіє колєгі.
До суду слова не понесеш.

Так отож, ти сам підтвердив, що слова про Роттердам+ до суду не понесеш.

І ти що, словам Шмигаля не віришь ?
Ну дивно ... повертайся в реальність, чекаю на тебе там
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:23

  pesikot написав:Так отож, ти сам підтвердив, що слова про Роттердам+ до суду не понесеш.

І ти що, словам Шмигаля не віришь ?
Ну дивно ... повертайся в реальність, чекає на тебе там

От бачиш знову брешеш, в сцилі яку я привів якраз і говориться, що матеріали передані в суд.
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