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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:03
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 21 кві, 2024 17:21, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:04
защо Подерев'янського в бан? він митець - він так бачив
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:05
pesikot написав:
Дело Роттердам+ изначально было мёртвым.
Но кому-то нужно было распиарить это дело, чтобы недалёкие стали массово кричать ко-ко-ко-корупция
И если за такой срок ничего не нашли, а ведь так старались, так старались, то да - срок давности прошёл
Брешеш як завждиhttps://nabu.gov.ua/tags/rotterdam/
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:07
Hotab написав:pesikot
Я тобі такої згоди не давав.
Так само як і я ніякий не Толя, і не Шевченко.
Може все ж це бан?
Я за бан sens'a
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:12
unicdima написав: pesikot написав:
Дело Роттердам+ изначально было мёртвым.
Но кому-то нужно было распиарить это дело, чтобы недалёкие стали массово кричать ко-ко-ко-корупция
И если за такой срок ничего не нашли, а ведь так старались, так старались, то да - срок давности прошёл
Брешеш як завждиhttps://nabu.gov.ua/tags/rotterdam/
Охолонь з такими дописами, я сьогодні добрий ...
Послухай мене, якби ця справа мала шанси, то б одразу щось було
Але є тільки слова, а фактів немає
Тобі голову задурили пустими словами, а ти і повірив
До речі, як там тобі Шмигаль, який сказав, що недоцільно направляти кошти єдиного марафону на ЗСУ ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 21 кві, 2024 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:12
Schmit написав:
Висери Спартц не прокатили, виявилося, що та гнида взагалі на росію працює так знайшли нову гниду.
А на кого працював цей підарок коли бігав з лозунгами - Мобілізація це геноцид.?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:16
pesikot написав: unicdima написав: pesikot написав:
Дело Роттердам+ изначально было мёртвым.
Но кому-то нужно было распиарить это дело, чтобы недалёкие стали массово кричать ко-ко-ко-корупция
И если за такой срок ничего не нашли, а ведь так старались, так старались, то да - срок давности прошёл
Брешеш як завждиhttps://nabu.gov.ua/tags/rotterdam/
Охолонь з такими дописами, я сьогодні добрий ...
Послухай мене, якби ця справа мала шанси, то б одразу щось було
Але є тільки слова, а фактів немає
Тобі голову задурили пустими словами, а ти і повірив
До речі, як там тобі Шмигаль, який сказав, що недоцільно направляти кошти єдиного марафону на ЗСУ ?
Знову брешеш як твої русскіє колєгі.
До суду слова не понесеш.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:16
unicdima написав:
А на кого працював цей підарок коли бігав з лозунгами - Мобілізація це геноцид.?
Коли ти пишешь про підарасів, то подивись на себе у дзеркало
Бо підарас підараса бачить здалеку ...
Як рибак рибака ...
Кажу, охолонь ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 21 кві, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:19
unicdima написав: pesikot написав:
Охолонь з такими дописами, я сьогодні добрий ...
Послухай мене, якби ця справа мала шанси, то б одразу щось було
Але є тільки слова, а фактів немає
Тобі голову задурили пустими словами, а ти і повірив
До речі, як там тобі Шмигаль, який сказав, що недоцільно направляти кошти єдиного марафону на ЗСУ ?
Знову брешеш як твої русскіє колєгі.
До суду слова не понесеш.
Так отож, ти сам підтвердив, що слова про Роттердам+ до суду не понесеш.
І ти що, словам Шмигаля не віришь ?
Ну дивно ... повертайся в реальність, чекаю на тебе там
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:23
pesikot написав:
Так отож, ти сам підтвердив, що слова про Роттердам+ до суду не понесеш.
І ти що, словам Шмигаля не віришь ?
Ну дивно ... повертайся в реальність, чекає на тебе там
От бачиш знову брешеш, в сцилі яку я привів якраз і говориться, що матеріали передані в суд.
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