Успіх написав:Ти - здоровий бугай! Майстер військової справи!
В державі вже є всі важелі,проте немає розуміння. Якщо немає бюджету, треба критично зкорочувати "броньовиків" , поступово до найменш можливого значення, хто сам згодиться піти й одразу надавати можливість піти на контракт.
Как некого, 300 тыс. ментов, миллион молодых пенсов-силовиков, сколько еще всяких чинуш и мы даже не представляем, кто там имеет бронь, вплоть до циркачей (где логика, непонятно).
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 21 кві, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
«Армии США сейчас не нужно воевать, защищая страны НАТО. Этим занимаются украинцы. И это всего лишь боеприпасы, которые предоставляет цивилизованный мир, и я думаю, что это хорошее решение», — резюмировал Зеленский.
тогда не спрашивай почему не осталось желающих защищать эту власть.
Спитайте у військових, які на фронті, хто з них захищає "эту власть"? Шось мені підказує, що ніхто. Розмовляла сьогодні зі "своїм" морпіхом. Каже, що захищає і буде захищати свою країну, свою землю, свою родину, дітей. До чого тут влада? При владі сьогодні одні, а завтра обрали інших. Кацапія напала не на нашу владу, а на нашу країну. Тому про який захист влади йдеться? Принагідно спитала про поповнення. Каже, що дали новачків, +50% від кількості, яка була. Зараз багато дроноводів додають (я зрозуміла, що це скрізь на фронті так) і самі дрони вже інші, крутіші, вантажопідйомність та дальність польоту більші.
Говорят, грицацуй поотдавал кацапам самолеты? Или это, чтоб отвести гнев от Q-чма, которого тоже почему-то никто судить не собирается? Все подавал, не только ЯО, а все, что бьет дальше 100 км, при том кацапам забесплатно, убил Черновола, Гонгадзе (что доказано) и еще много людей, скупил кучу объектов по всему миру на награбленное и полученное у кацапов, скупил все Карловы Вары и как с гуся вода, продолжает мыть и греть свои мощи на Канарах.
тогда не спрашивай почему не осталось желающих защищать эту власть.
Спитайте у військових, які на фронті, хто з них захищає "эту власть"? Шось мені підказує, що ніхто. Розмовляла сьогодні зі "своїм" морпіхом. Каже, що захищає і буде захищати свою країну, свою землю, свою родину, дітей.
Саме так
Захищають країну, свою родину, а не власть ...
Це тільки у рашистів захищають власть, тому нападають на нас
Высокое звание полицейский? Даже не помню, когда у нас было такое мнение и когда народ так считал (что они заслуживают высокого звания). Наверное, это было не при нашей жизни При нашей жизни наблюдаем только нежелание работать, крышевание, пинание ногами ящиков с укропом, которым торгуют бабки, мвты, козыряния корочками, беспредел и нежедание воевать, а иногда и позиция поддержки врага.