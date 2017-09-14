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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78137814781578167817>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:16

  unicdima написав:А на кого працював цей підарок коли бігав з лозунгами - Мобілізація це геноцид.?

Коли ти пишешь про підарасів, то подивись на себе у дзеркало

Бо підарас підараса бачить здалеку ...
Як рибак рибака ...

Кажу, охолонь ...
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 21 кві, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:19

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Брешеш як завжди
https://nabu.gov.ua/tags/rotterdam/

Охолонь з такими дописами, я сьогодні добрий ...

Послухай мене, якби ця справа мала шанси, то б одразу щось було
Але є тільки слова, а фактів немає

Тобі голову задурили пустими словами, а ти і повірив

До речі, як там тобі Шмигаль, який сказав, що недоцільно направляти кошти єдиного марафону на ЗСУ ?

Знову брешеш як твої русскіє колєгі.
До суду слова не понесеш.

Так отож, ти сам підтвердив, що слова про Роттердам+ до суду не понесеш.

І ти що, словам Шмигаля не віришь ?
Ну дивно ... повертайся в реальність, чекаю на тебе там
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:23

  pesikot написав:Так отож, ти сам підтвердив, що слова про Роттердам+ до суду не понесеш.

І ти що, словам Шмигаля не віришь ?
Ну дивно ... повертайся в реальність, чекає на тебе там

От бачиш знову брешеш, в сцилі яку я привів якраз і говориться, що матеріали передані в суд.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:23

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Ти - здоровий бугай! Майстер військової справи!
Зображення


В державі вже є всі важелі,проте немає розуміння. Якщо немає бюджету, треба критично зкорочувати "броньовиків" , поступово до найменш можливого значення, хто сам згодиться піти й одразу надавати можливість піти на контракт.

Как некого, 300 тыс. ментов, миллион молодых пенсов-силовиков, сколько еще всяких чинуш и мы даже не представляем, кто там имеет бронь, вплоть до циркачей (где логика, непонятно).
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 21 кві, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:24

«Армии США сейчас не нужно воевать, защищая страны НАТО. Этим занимаются украинцы. И это всего лишь боеприпасы, которые предоставляет цивилизованный мир, и я думаю, что это хорошее решение», — резюмировал Зеленский.

https://www.nbcnews.com/politics/congre ... rcna148684
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:25

  pesikot написав:
  unicdima написав:А на кого працював цей підарок коли бігав з лозунгами - Мобілізація це геноцид.?

Коли ти пишешь про підарасів, то подивись на себе у дзеркало

Бо підарас підараса бачить здалеку ...
Як рибак рибака ...

Кажу, охолонь ...

Знову палишся захищаючи підерасів які працюють проти України.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:29

  unicdima написав:
  pesikot написав:Так отож, ти сам підтвердив, що слова про Роттердам+ до суду не понесеш.

І ти що, словам Шмигаля не віришь ?
Ну дивно ... повертайся в реальність, чекає на тебе там

От бачиш знову брешеш, в сцилі яку я привів якраз і говориться, що матеріали передані в суд.

Так вони в суд передані вже давно, а нічого не відбувається ...
Бо справа тухла

Ще Зрадио активно цю тему педалював до 2022 року, а нічого не відбувалось
А Зрадио виявився зрадником

Теперь ти цю тему педалюєшь, хто ти після цого ? сам здогадаєшься.
Тому охолонь в звинуваченнях

Не на тих ти свій гнів направляєшь.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:29

тогда не спрашивай почему не осталось желающих защищать эту власть.

Спитайте у військових, які на фронті, хто з них захищає "эту власть"? Шось мені підказує, що ніхто. Розмовляла сьогодні зі "своїм" морпіхом. Каже, що захищає і буде захищати свою країну, свою землю, свою родину, дітей.
До чого тут влада? При владі сьогодні одні, а завтра обрали інших. Кацапія напала не на нашу владу, а на нашу країну. Тому про який захист влади йдеться?
Принагідно спитала про поповнення. Каже, що дали новачків, +50% від кількості, яка була. Зараз багато дроноводів додають (я зрозуміла, що це скрізь на фронті так) і самі дрони вже інші, крутіші, вантажопідйомність та дальність польоту більші.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:30

Говорят, грицацуй поотдавал кацапам самолеты? Или это, чтоб отвести гнев от Q-чма, которого тоже почему-то никто судить не собирается? Все подавал, не только ЯО, а все, что бьет дальше 100 км, при том кацапам забесплатно, убил Черновола, Гонгадзе (что доказано) и еще много людей, скупил кучу объектов по всему миру на награбленное и полученное у кацапов, скупил все Карловы Вары и как с гуся вода, продолжает мыть и греть свои мощи на Канарах.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:30

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:А на кого працював цей підарок коли бігав з лозунгами - Мобілізація це геноцид.?

Коли ти пишешь про підарасів, то подивись на себе у дзеркало

Бо підарас підараса бачить здалеку ...
Як рибак рибака ...

Кажу, охолонь ...

Знову палишся захищаючи підерасів які працюють проти України.

Ось той, хто тебе за вушком почухає - той і є зрадник

А не той, хто з тобою спорить
pesikot
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  #<1 ... 78137814781578167817>
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