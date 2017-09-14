|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:16
unicdima написав:
А на кого працював цей підарок коли бігав з лозунгами - Мобілізація це геноцид.?
Коли ти пишешь про підарасів, то подивись на себе у дзеркало
Бо підарас підараса бачить здалеку ...
Як рибак рибака ...
Кажу, охолонь ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 21 кві, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9522
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:19
unicdima написав: pesikot написав:
Охолонь з такими дописами, я сьогодні добрий ...
Послухай мене, якби ця справа мала шанси, то б одразу щось було
Але є тільки слова, а фактів немає
Тобі голову задурили пустими словами, а ти і повірив
До речі, як там тобі Шмигаль, який сказав, що недоцільно направляти кошти єдиного марафону на ЗСУ ?
Знову брешеш як твої русскіє колєгі.
До суду слова не понесеш.
Так отож, ти сам підтвердив, що слова про Роттердам+ до суду не понесеш.
І ти що, словам Шмигаля не віришь ?
Ну дивно ... повертайся в реальність, чекаю на тебе там
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9522
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:23
pesikot написав:
Так отож, ти сам підтвердив, що слова про Роттердам+ до суду не понесеш.
І ти що, словам Шмигаля не віришь ?
Ну дивно ... повертайся в реальність, чекає на тебе там
От бачиш знову брешеш, в сцилі яку я привів якраз і говориться, що матеріали передані в суд.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2743
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:23
sens написав:
В державі вже є всі важелі,проте немає розуміння. Якщо немає бюджету, треба критично зкорочувати "броньовиків" , поступово до найменш можливого значення, хто сам згодиться піти й одразу надавати можливість піти на контракт.
Как некого, 300 тыс. ментов, миллион молодых пенсов-силовиков, сколько еще всяких чинуш и мы даже не представляем, кто там имеет бронь, вплоть до циркачей (где логика, непонятно).
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 21 кві, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22514
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1674 раз.
- Подякували: 2365 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:24
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4465
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:25
pesikot написав: unicdima написав:
А на кого працював цей підарок коли бігав з лозунгами - Мобілізація це геноцид.?
Коли ти пишешь про підарасів, то подивись на себе у дзеркало
Бо підарас підараса бачить здалеку ...
Як рибак рибака ...
Кажу, охолонь ...
Знову палишся захищаючи підерасів які працюють проти України.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2743
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:29
unicdima написав: pesikot написав:
Так отож, ти сам підтвердив, що слова про Роттердам+ до суду не понесеш.
І ти що, словам Шмигаля не віришь ?
Ну дивно ... повертайся в реальність, чекає на тебе там
От бачиш знову брешеш, в сцилі яку я привів якраз і говориться, що матеріали передані в суд.
Так вони в суд передані вже давно, а нічого не відбувається ...
Бо справа тухла
Ще Зрадио активно цю тему педалював до 2022 року, а нічого не відбувалось
А Зрадио виявився зрадником
Теперь ти цю тему педалюєшь, хто ти після цого ? сам здогадаєшься.
Тому охолонь в звинуваченнях
Не на тих ти свій гнів направляєшь.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9522
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:29
тогда не спрашивай почему не осталось желающих защищать эту власть.
Спитайте у військових, які на фронті, хто з них захищає "эту власть"? Шось мені підказує, що ніхто. Розмовляла сьогодні зі "своїм" морпіхом. Каже, що захищає і буде захищати свою країну, свою землю, свою родину, дітей.
До чого тут влада? При владі сьогодні одні, а завтра обрали інших. Кацапія напала не на нашу владу, а на нашу країну. Тому про який захист влади йдеться?
Принагідно спитала про поповнення. Каже, що дали новачків, +50% від кількості, яка була. Зараз багато дроноводів додають (я зрозуміла, що це скрізь на фронті так) і самі дрони вже інші, крутіші, вантажопідйомність та дальність польоту більші.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4862
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1187 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:30
Говорят, грицацуй поотдавал кацапам самолеты? Или это, чтоб отвести гнев от Q-чма, которого тоже почему-то никто судить не собирается? Все подавал, не только ЯО, а все, что бьет дальше 100 км, при том кацапам забесплатно, убил Черновола, Гонгадзе (что доказано) и еще много людей, скупил кучу объектов по всему миру на награбленное и полученное у кацапов, скупил все Карловы Вары и как с гуся вода, продолжает мыть и греть свои мощи на Канарах.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22514
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1674 раз.
- Подякували: 2365 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:30
unicdima написав: pesikot написав: unicdima написав:
А на кого працював цей підарок коли бігав з лозунгами - Мобілізація це геноцид.?
Коли ти пишешь про підарасів, то подивись на себе у дзеркало
Бо підарас підараса бачить здалеку ...
Як рибак рибака ...
Кажу, охолонь ...
Знову палишся захищаючи підерасів які працюють проти України.
Ось той, хто тебе за вушком почухає - той і є зрадник
А не той, хто з тобою спорить
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9522
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|25877
|
|
|1493
|186463
|
|
|6076
|615210
|
|