Додано: Нед 21 кві, 2024 17:47

pesikot написав: fler написав: тогда не спрашивай почему не осталось желающих защищать эту власть.



Спитайте у військових, які на фронті, хто з них захищає "эту власть"? Шось мені підказує, що ніхто. Розмовляла сьогодні зі "своїм" морпіхом. Каже, що захищає і буде захищати свою країну, свою землю, свою родину, дітей. Спитайте у військових, які на фронті, хто з них захищає "эту власть"? Шось мені підказує, що ніхто. Розмовляла сьогодні зі "своїм" морпіхом. Каже, що захищає і буде захищати свою країну, свою землю, свою родину, дітей.

Саме так

Захищають країну, свою родину, а не власть ...

Це тільки у рашистів захищають власть, тому нападають на нас Саме такЗахищають країну, свою родину, а не власть ...Це тільки у рашистів захищають власть, тому нападають на нас

Полностью поддерживаю, но иногда возмущает позиция некоторых особей (вот как, к примеру, некий Ale на фупе, который называет себя адвокатишкой, корчит из себя крутого, всех обзывает, признается, что ухилянт и что и родычей своих отправил в дурку, чтоб не забрали на войну, при этом уверен, что с ним, его имущетсвом и всем остальным ничего не случится, что другие отвоюют и защитят, во всех ветках призывает воевать, проводить мобилизацию, мобилизировать ограниченно пригодных и даже исключенных из учета, там, конечно, много купленных справок, но дело тут не в этом, как это уживается в одной голове, оно настолько нарцисс, что возомнило, что это все защищают не Родину, а его лично и таких подонков как он, или кацапобот?)