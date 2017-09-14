Саме так
Захищають країну, свою родину, а не власть ...
Це тільки у рашистів захищають власть, тому нападають на нас
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:33
Саме так
Захищають країну, свою родину, а не власть ...
Це тільки у рашистів захищають власть, тому нападають на нас
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:35
Высокое звание полицейский? Даже не помню, когда у нас было такое мнение и когда народ так считал (что они заслуживают высокого звания). Наверное, это было не при нашей жизни. При нашей жизни наблюдаем только нежелание работать, крышевание, пинание ногами ящиков с укропом, которым торгуют бабки, маты, козыряния корочками, беспредел и нежелание воевать, а иногда и позиция открытой поддержки врага (думаю, все помнят то видео из Днепра, как спецпризначенцы гордились тем, что били майдановцев, и не собирались воевать).
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 21 кві, 2024 17:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:47
Полностью поддерживаю, но иногда возмущает позиция некоторых особей (вот как, к примеру, некий Ale на фупе, который называет себя адвокатишкой, корчит из себя крутого, всех обзывает, признается, что ухилянт и что и родычей своих отправил в дурку, чтоб не забрали на войну, при этом уверен, что с ним, его имущетсвом и всем остальным ничего не случится, что другие отвоюют и защитят, во всех ветках призывает воевать, проводить мобилизацию, мобилизировать ограниченно пригодных и даже исключенных из учета, там, конечно, много купленных справок, но дело тут не в этом, как это уживается в одной голове, оно настолько нарцисс, что возомнило, что это все защищают не Родину, а его лично и таких подонков как он, или кацапобот?)
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 21 кві, 2024 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:53
hxbbgaf
Тут таких через одного. Куча имущества , недвижимости, налогов с этого всего куй целых, болт десятых (оптимизировано все), донатов тоже ноль, потому что тогда красной рыбы надо меньше съесть, и уверенность что кто-то иной защитит. А когда все же защитит , но вдруг останется без ноги, или сирот дома оставит , то этот ухылянт диванный говорит «я тебя не просил и не посылал туда. Буряты и так сюда бы не пришли. Твои личинки меня не интересуют.»
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 17:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 21 кві, 2024 18:05
ИЧСХ, даже без потерь кого-то конечностей, есть форумчане, которые считают, что к ним буряты не приходили.
Хотя пришли и были в Буче, и в Ирпене
Для таких форумчан, прошло два года, можно врать
Додано: Нед 21 кві, 2024 18:11
pesikot
Доманевский укрепрайон с батькывськой хатой пригреет ухылянта. Как было уже при оккупации Ирпеня и блэкауте.
Додано: Нед 21 кві, 2024 18:33
тубільці за шкляні буси
Додано: Нед 21 кві, 2024 18:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поймали убийц полицейского.
Додано: Нед 21 кві, 2024 18:39
«Американская калония»?
Ну-ну..
Додано: Нед 21 кві, 2024 18:43
Hotab где ДРГ?
стрілок, Васілаке Віталій Валерійович, навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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